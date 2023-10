[CCCメディアハウス]

美しく豊かに働く女性たちを讃えるフィガロジャポンBusiness with Attitude Award 2023を、フィガロジャポン本誌2024年1月号およびBWA特設サイトにて特集します。









衣、食、住という何気ない日常の中にある豊かさや美しさを、自分なりの方法で愛おしむ「Art de Vivre“アール・ドゥ・ヴィーヴル”(暮らしの美学)」という価値観を、「働く」にも広げようと始まったフィガロジャポンのプロジェクト、「Business with Attitude(BWA)」。



BWAでは、自分なりの美学や感性を大切にしながら、社会によいインパクトを与える次世代のロールモデルを、Business with Attitude Award(BWAアワード)として毎年表彰しています。昨年2022年のBWAアワードでは、森星さんをはじめ6人の女性が受賞。森さんは、北陸の伝統工芸を再編集し世界や次世代へ繋ぐブランド「tefutefu」のクリエイティブディレクターとして活動する点が高く評価されました。



第3回目となる今年のBWAアワードのテーマは、「新しい選択肢を創り出す女性たち」。フィガロジャポン2024年1月号(11月20日発売)で、受賞者を発表します。



「仕事と家庭、どちらを取るの?」など、働いているとAかBか、選択を迫られる場面があります。そしてAもBも両方取ることはできない、と諭されることも少なくなりません。



しかし、少し目線を変えてみると、もしかしたらAもBも取るための別の選択肢があるかもしれない。既存の選択肢にとらわれず、どちらも大切にできるような新たな価値観を切り開く--これからの働き方をより豊かにしてくれるそんな女性たちに、今年のBWAアワードを贈ります。



受賞者は、11月20日にフィガロジャポン2024年1月号本誌およびBWA特設サイトで発表予定。お楽しみに!



BWA特設サイト:https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude

特設サイトでは、過去のアワード受賞者やビジネスコンテスト、毎月開催している定例セミナーなど、さまざまな取り組みを紹介しています。以下の2022年BWAアワード受賞者の活動についてもフォーカス。











