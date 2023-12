[ANYCOLOR株式会社]

ヴォックス・アクマ、ルカ・カネシロ、アイク・イーヴランド、闇ノシュウの「Luxiem 2nd Anniversary」が登場!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、2023年12月18日(月)11時(JST)よりVTuberユニット『Luxiem』のデビュー2周年を記念して「Luxiem 2nd Anniversary」の販売を開始いたします。







NIJISANJI EN「Luxiem 2nd Anniversary」販売決定!





主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より、Vox Akuma(ヴォックス・アクマ)、Luca Kaneshiro(ルカ・カネシロ)、Ike Eveland(アイク・イーヴランド)、Shu Yamino(闇ノシュウ)のユニット『Luxiem』の「Luxiem 2nd Anniversary」が登場!



ラインナップは撮り下ろしビジュアルを使用したメタル缶バッジ、ランダムチェキ風カード、アクリルスタンド、Luxiemをイメージしたチェキ風カードホルダー、ヴォックス・アクマがプロデュースしたピアスとイヤリング、ルカ・カネシロがプロデュースしたAugustusぬいぐるみ、アイク・イーヴランドがプロデュースしたメガネケース、闇ノシュウがプロデュースしたYaminionsグッズセットに加え、ライバーをイメージした香りのフレグランスミストとハンドクリームがセットになったフレグランスボックスの計9アイテム。





更に、「Luxiem 2nd Anniversary Campaign」のタグがついている商品をにじさんじオフィシャルストアまたはNIJISANJI EN Official Storeでお買い上げ3,000円(税込)ごとに「クリアステッカー(全4種)」をランダムで1点プレゼントいたします。



※特典はなくなり次第終了となります。



NIJISANJI EN「Luxiem 2nd Anniversary」グッズラインナップ







■メタル缶バッジ

・価格:各¥850(税込)

・種類:全4種

・サイズ(約):直径56mm

・素材:ステンレス、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、1種40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■ランダムチェキ風カード

・価格:¥300(税込)

・種類:全8種

(ノーマル4種+メッセージ入りレア4種)

・サイズ(約):W54mm×H86mm

・素材:紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■アクリルスタンド

・価格:各¥1,500(税込)

・種類:全4種

・サイズ(約):

本体:W90mm×H150mm以内

※ライバーによって大きさが異なります。

台座:W60mm×H60mm以内

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■チェキ風カードホルダー

・価格:¥1,200(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約):W88mm×H131mm

・素材:PVC、スポンジ

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■ピアス/イヤリング

「ヴォックス・アクマ」プロデュースグッズ!

デフォルト衣装で身に着けているピアスをそのまま商品化!

ピアスかイヤリングを選ぶことができます。

・価格:¥4,000(税込)

・種類:全2種

(ピアス1種、イヤリング1種)

・サイズ(約):

ピアス/イヤリング:全長82mm

ケース:W73mm×H89mm×D30mm

・素材:

ピアス/イヤリング:真鍮、イエローゴールドメッキ、天然石(オニキス)ポリエステル糸

ケース:紙、ウレタン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■Augustus ぬいぐるみ

「ルカ・カネシロ」プロデュースグッズ!

Augustusがぬいぐるみに…!にじぱぺっとやにじぬいと並べてお楽しみください!

・価格:¥3,500(税込)

・種類:全1種

・サイズ(約):W170mm×H185mm×D100mm

・素材:ポリエステル、ポリプロピレン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■メガネケース

「アイク・イーヴランド」プロデュースグッズ!

普段使いにぴったりなデザインのメガネケースにマルチクロス2枚セット!

・価格:¥3,500(税込)

・種類:全1種

(メガネケース1種+マルチクロス2種)

・サイズ(約):

メガネケース:W160mm×H60mm×D60mm

マルチクロス:W150mm×H150mm

・素材:

メガネケース:鉄、PU

マルチクロス:ポリステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■Yaminionsグッズセット

「闇ノシュウ」プロデュースグッズ!

日常の中でライバーを感じられるグッズセットです!

・価格:¥3,500(税込)

・種類:全1種

(ケーブルキャッチャー1種+スマートフォンリング1種+ラバークリップ3種)

・サイズ(約):

ケーブルキャッチャー:W50mm×H130mm

スマートフォンリング:W45mm×H48mm

ラバークリップ:W25mm×H50mm以内

・素材:

ケーブルキャッチャー:PVC

スマートフォンリング:亜鉛合金、アクリル

ラバークリップ:PVC、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。





■フレグランスボックス

ライバーをイメージした香りのフレグランスミストとハンドクリームのセットです。

箔押し複製サイン入りのイラストカード付き!

・価格:各¥6,500(税込)

・種類:全4種

・セット内容

フレグランスミスト

ハンドクリーム

イラストカード(箔押し複製サイン入り)



<香り>

●ヴォックス・アクマ

トップノート:メイチャン

ミドルノート:ブラックペッパー、シダーウッド

ベースノート:ホーウッド、パチュリ

●ルカ・カネシロ

トップノート:ライム

ミドルノート:フランキンセンス、シダーウッド

ベースノート:ベンゾイン

●アイク・イーヴランド

トップノート:オレンジブラッド

ミドルノート:ジュニパーベリー、イランイラン

ベースノート:ホーウッド

●闇ノシュウ

トップノート:ゼラニウム

ミドルノート:イランイラン

ベースノート:ホーウッド



<フレグランスミスト>

・サイズ(約):直径15mm×H87mm

・内容量:10ml

・成分:カモミールウォーター、水、精油

※使用上の注意

・防腐剤を使用しておりませんので開封後はお早めにご使用ください。

・直接お肌に使用しないでください。

・火気に向かって使用しないでください。

・直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所には使用しないでください。

・幼児の手の届かないところで保管、使用してください。

・スプレーボトルを良く振ってから使用してください。

・布製品に使用する場合、一カ所に集中してスプレーしないでください。シミまたは変色の恐れがあります。

・絹、レーヨン等の水に弱い素材、革製品、和装品には使用しないでください。

・目に入った場合はこすらずすぐに流水で洗い流してください。

・使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止し風通しのよい場所で安静にしてください。

・精油が分離することがありますが、品質に問題はございません。



<ハンドクリーム>

・サイズ(約):W38mm×H125mm×D25mm

・内容量:30g

・成分:水、セテアリルアルコール、グリセリン、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、パラフィン、ミネラルオイル、ワセリン、スクワラン、シア脂、ホホバ種子油、トコフェロール、パルミチン酸セチル、オクチルドデカノール、BG、ジメチコン、TEA、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、香料



<イラストカード>

・サイズ:L判

・素材:紙



※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

※お届けは2023年12月下旬以降となります。



「Luxiem 2nd Anniversary」は今後再販される可能性がございます。



にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Store特典







「Luxiem 2nd Anniversary Campaign」のタグがついている商品をにじさんじオフィシャルストアまたはNIJISANJI EN Official Storeでお買い上げ3,000円(税込)ごとに「クリアステッカー(全4種)」をランダムで1点プレゼント!



・種類:全4種

・サイズ(約):W70mm×H70mm以内

※ライバーによって大きさが異なります。

・素材:紙



※クリアステッカーの絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがございますのでご了承ください。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は10点までとなります。



NIJISANJI EN「Luxiem 2nd Anniversary」イラストレーター





岩本ゼロゴ 様:(https://x.com/iwamoto_05)



NIJISANJI EN「Luxiem 2nd Anniversary」販売概要





・販売開始日時(JST):2023年12月18日(月)11:00 ~

・お届け時期:2023年12月下旬以降



<日本販売>

・販売サイト:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0406&tag=TAG_334



<海外販売>

・販売サイト:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/collections/luxiem-2nd-anniversary



■注意事項

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※新型コロナウイルスの影響でお届けが上記より遅れる場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※各商品は今後予告なく再販売を行う可能性がございます。



また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。



・にじさんじ公式X:https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN 公式X:https://x.com/NIJISANJI_World

・Xハッシュタグ:#NIJISANJI_EN





【「NIJISANJI EN」について】



2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



<リンク一覧(NIJISANJI EN)>

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch:https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X:https://x.com/NIJISANJI_World

Website:https://www.nijisanji.jp/en

Reddit:https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram:https://instagram.com/nijisanji_en

Tiktok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Facebook:https://www.facebook.com/nijisanji.official/

Douyin:https://v.douyin.com/ijrDquL/







【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-12:16)