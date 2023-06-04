［株式会社ワンダーシェアーソフトウェア］

総額10万円分の豪華賞品が当たる動画投稿キャンペーン実施中【1ヶ月無料】のFilmoraをGETして編集にチャレンジ★



世界150か国以上で利用されるソフトウェアを開発する、株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都千代田区、代表：呉太兵）の手軽にクオリティの高い動画が作れる動画編集ソフトWondershare Filmora が『結婚式ミニ動画投稿キャンペーン』実施中！





動画編集ソフト Filmora 〔 結婚式ミニ動画投稿キャンペーン 〕6月30日(金) 23:59まで







【総額10万円分】貰って嬉しい！旅行券やペア食事券を抽選で16名様にプレゼント

応募方法はこちら https://filmora.wondershare.jp/wedding-template-campaign.html











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初心者さんでも大丈夫！

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PC版 Filmoraに搭載

15種類のデザインテンプレートを

選ぶだけですぐに動画が完成！







＊ 動画編集ソフトFilmora（フィモーラ）＊

＊ 1ヶ月無料で使えるライセンス配布中 ＊



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【Mac／Windows対応】ウエディングムービー作成にぴったり





Filmora（フィモーラ）はデザインテンプレートだけでなく

動くスタンプ、映像を綺麗に見せてくれるエフェクト、さらに探すのが難しい『音声素材』も入ってます

ご自身やお友達のウエディングムービー作成も安心◎



〔 結婚式ミニ動画投稿キャンペーン実施中 〕











＊締め切り＊

～2023年6月30日金曜日まで



＊プレゼント＊

・JTB旅行券3万円相当

・ペア食事券1万円相当

・スターバックスカード3000円相当

・今治タオル4620円相当



＊キャンペーンページ＊

https://filmora.wondershare.jp/wedding-template-campaign.html









ユーザーの皆様に支えられ ワンダーシェアーは【創業19周年】を迎えることができました





2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。



Wondershare Filmora（フィモーラ）は、誰でも簡単に動画編集ができるよう「使いやすさ」を重視。そして、お客様の創造性・可能性を広げるWondershareの製品は、現在に至るまで個人のユーザー様のみならず、世界中の法人、政府機関、学術機関などの幅広い分野でご利用いただいております。



■ ワンダーシェアー公式ページ： https://www.wondershare.jp/

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