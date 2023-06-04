時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【旅行券など豪華賞品が当たる!】結婚式ミニ動画投稿キャンペー…

【旅行券など豪華賞品が当たる!】結婚式ミニ動画投稿キャンペーン実施中｜動画編集ソフト Wondershare Filmora

［株式会社ワンダーシェアーソフトウェア］

総額10万円分の豪華賞品が当たる動画投稿キャンペーン実施中【1ヶ月無料】のFilmoraをGETして編集にチャレンジ★

世界150か国以上で利用されるソフトウェアを開発する、株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都千代田区、代表：呉太兵）の手軽にクオリティの高い動画が作れる動画編集ソフトWondershare Filmora が『結婚式ミニ動画投稿キャンペーン』実施中！


動画編集ソフト Filmora 〔 結婚式ミニ動画投稿キャンペーン 〕6月30日(金) 23:59まで



【総額10万円分】貰って嬉しい！旅行券やペア食事券を抽選で16名様にプレゼント
応募方法はこちら　https://filmora.wondershare.jp/wedding-template-campaign.html






初心者さんでも大丈夫！


PC版 Filmoraに搭載
15種類のデザインテンプレートを
選ぶだけですぐに動画が完成！



＊ 動画編集ソフトFilmora（フィモーラ）＊
＊ 1ヶ月無料で使えるライセンス配布中 ＊

ここからGET
https://filmora.wondershare.jp/wedding-template-campaign.html

Twitter又はInstagramからご参加ください！
【Mac／Windows対応】ウエディングムービー作成にぴったり


Filmora（フィモーラ）はデザインテンプレートだけでなく
動くスタンプ、映像を綺麗に見せてくれるエフェクト、さらに探すのが難しい『音声素材』も入ってます
ご自身やお友達のウエディングムービー作成も安心◎

〔 結婚式ミニ動画投稿キャンペーン実施中 〕





＊締め切り＊
～2023年6月30日金曜日まで

＊プレゼント＊
・JTB旅行券3万円相当
・ペア食事券1万円相当
・スターバックスカード3000円相当
・今治タオル4620円相当

＊キャンペーンページ＊
https://filmora.wondershare.jp/wedding-template-campaign.html




ユーザーの皆様に支えられ ワンダーシェアーは【創業19周年】を迎えることができました


2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

Wondershare Filmora（フィモーラ）は、誰でも簡単に動画編集ができるよう「使いやすさ」を重視。そして、お客様の創造性・可能性を広げるWondershareの製品は、現在に至るまで個人のユーザー様のみならず、世界中の法人、政府機関、学術機関などの幅広い分野でご利用いただいております。

■ ワンダーシェアー公式ページ： https://www.wondershare.jp/
■ Twitter： https://twitter.com/Wondershare_jp
■ YouTube： https://www.youtube.com/@WondershareJapan

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/04-14:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ