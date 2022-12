[株式会社シュクレイ]

2022年12月1日~2022年12月31日毎月お店が変わるスイーツショップららぽーと福岡「OKASHIBAKO」に期間限定出店いたします





株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、三井ショッピングパークららぽーと福岡「OKASHIBAKO」に12月1日(木)より東京駅で圧倒的人気を誇る「ザ・メープルマニア」を出店いたします。「OKASHIBAKO」は株式会社シュクレイが月替わりで様々なスイーツブランドをご紹介するポップアップストアです。



ザ・メープルマニアは東京駅「洋菓子」売上ランキング5年連続No1を獲得したメープルスイーツ専門店です。

今年はブランド10周年を記念した「メープルクリームタルト」もご用意しております。

メープル風味のバターが香るタルトに、カスタードクリーム、ビターなメープルソース、

さらに北海道産生クリームを使用したチーズクリームを流しいれて3層仕立てに仕上げました。

最後にとろりとしたメープルソースをかけ、くるみをちりばめたメープルクリームタルトです。



他にも、一番人気のメープルバタークッキー、10周年記念商品のメープルショコラクッキー、メープルフィナンシェ、メープルバームクーヘン等ご用意しております。2022年12月31日までの期間限定出店となりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。





◆店舗情報



店舗名称:OKASHIBAKO

住 所:福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 ららぽーと福岡1F 11040区画 OKASHIBAKO

営業時間:10:00-21:00 (三井ショッピングパークららぽーと福岡に準じる)



◆コラボ商品のご案内





今だけ食べられるコラボサンデーが期間限定で登場!

ミルクとチーズが楽しめるミックスソフトクリームにメープルバタークッキーとメープルシロップを添えた限定のコラボサンデーが登場!

この機会をお見逃しなく!



◆商品概要

【商品名】サンデースペシャルミックス メープルマニアコラボ

【価 格】680円(税込)



◆ブランド情報



The Maple Mania Story



「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。







「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。



「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの

甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。



そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。



◆10周年記念新商品



・メープルショコラクッキー



メープルシュガーとココアパウダーを練り込んでサクサクと軽い食感に焼き上げたクッキーで、

マスカルポーネチーズのまろやかな味わいのチョコレートをサンドしました。メープルを引き立たせるために、香り豊かな味わいとほろ苦い味わいの2種類のココアパウダーを合わせて仕上げました。



9 枚入 1,053 円 (税込)





・メープルクリームタルト



メープル風味のバターが香るタルトに、カスタードクリーム、ビターなメープルソース、

さらに北海道産生クリームを使用したチーズクリームを流しいれて3層仕立てに仕上げました。

最後にとろりとしたメープルソースをかけ、くるみをちりばめたメープルクリームタルトです。



1 個入 2,592円(税込)





・メープルバタークッキー



メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクと軽い食感に焼き上げたクッキーでバター風味のチョコレートをサンドしました。発売当初から愛されている人気No.1商品です。



9 枚入 999 円 (税込)

18 枚入 1,998 円 (税込)

32 枚入 3,456 円 (税込)





・メープルフィナンシェ



メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。



6 個入 1,188 円 (税込)

12 個入 2,322 円 (税込)







・メープルバームクーヘン



メープルシュガーを使い、しっとりと仕上げました。口どけの良さと、キャラメリゼした表面のしゃりっとした食感のコントラストが自慢のメープルマニアオリジナルのバームクーヘンです。



1 個入 2,376円 (税込)





◆店舗情報



・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・メープルダイナー バイ ザ・メープルマニア 新宿ミロード店

・メープルスタンド バイ ザ・メープルマニア ルミネ北千住店



◆公式サイト

ホームページ:https://themaplemania.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/themaplemania_official/

Twitter:https://twitter.com/themaplemania

Facebook:https://www.facebook.com/themaplemania



◆会社概要



<株式会社シュクレイ>



設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー



