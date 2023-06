[株式会社パルグループホールディングス]

株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役社長:松尾勇)は、「ベースヤードトーキョー」にてジャンルを超えた新たなファッションコラボ企画を開始します。







ベースヤードトーキョーが「ネクスト ブレイカーズ」と題して、2023年にブレイク必至の様々なカルチャーにスポットを当て、ファッションコラボレーションを展開している同企画の第3弾がスタート!





スターダストプロモーション 東北出身のメンバーで構成されたアイドルグループ『いぎなり東北産』とのコラボレーションを展開致します。彼女達の楽曲「わざとあざとエキスパート」は、TikTok2023年4月度のトレンド楽曲ランキング第1位となり、同曲使用動画の投稿本数3万本を突破、総再生回数は4,000万回を達成という大記録を打ち立てた今大注目のグループです。





そしてこのコラボレーションを記念して、

7月17日(月・祝)

7月29日(土) 計2回 のメンバー来店の特典会イベントも開催決定。





ベースヤードトーキョー原宿店でコラボレーションアイテムを税込5500円毎購入で、スマホ撮影特典会にご参加頂けます。(大阪店では開催致しません)





コラボレーションアイテムは下記のラインナップとなります。

・『いぎなり東北産×FRUIT OF THE LOOM』コラボTシャツ ¥5,500(税込)

・トレーディングアクリルスタンド ¥1,650(税込)

・トレーディングミニマグネット ¥550(税込)

・トレーディングスマホホルダー(ストラップ付)¥2,200(税込)





コラボTシャツは、『FRUIT OF THE LOOM』で定番の7ozボディにワッペン、バックプリントをあしらったスペシャルなデザインです。

さらに今回は当ブランドならではの「パックT」仕様となり、限定デザインパッケージでの販売です。お見逃しなく!

(※店頭販売のみとなり、通販は実施致しません。予めご了承ください)





特典会は、13時スタート回 3人、14時スタート回 3人、15時スタート回 3人

で予定しております。

各回の特典会の終盤に本イベントのビジュアルポスターが当たる生抽選会を実施予定です。

※ポスターはお持ち帰り用のクラフトパックに入れてお渡し致します。

(尚、メンバーの出演時間帯はイベント近くに、いぎなり東北産の公式twitterより発表予定)





【イベント注意事項】

※イベント対象のコラボ商品は不良品を除き返品、交換ができません。予めご了承ください。

※ツーショット撮影券の有効期間は当日のみとなります。

配布は各イベント開催日のオープン時より配布いたします。特典券はそれぞれ当日の配布となりますのでご注意ください。

※ツーショット撮影券は数に限りがございます。1会計につき3枚までの配布とさせていただきますので、予めご了承ください。

※ツーショット撮影会のメンバーはお選び頂けません。ご購入時に「ランダム」でイベント参加券を配布致します。

※いかなる理由でもツーショット撮影券の紛失、破損による再発行はいたしません。

※ツーショット撮影会ではメンバーとの間に飛沫防止用のパーテーションを設置いたします。お客様は必ずマスク着用の上ご参加ください。なお撮影いただくメンバーはマスク無しの予定ですが、状況に応じてマスク着用に変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※ツーショット撮影会はご自身のスマートフォンでスタッフが撮影させていただきます。カメラ等の機材は使用できません。

※館内ではスタッフの案内に沿っての行動をお願いします。スタッフの指示に従えない場合、イベントへの参加をお断りする場合がございます。

※ご参加頂けるのは、入場権利をお持ちのお客様のみとなります。また、特典会参加後は速やかな退室にご協力ください。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください





またベースヤードトーキョーにて今回のコラボを記念して、実物の商品を見て触れる特設BOOTHを7月14日(金)から2週間設置します。商品の素材感や大きさがわかるベースになったTシャツや、今回販売される実際のグッズが展示されます。





店舗住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目12−22

営業時間:11:00-20:00

※来店イベント時の営業時間帯は変更になる場合がございます



■『いぎなり東北産』とは

スターダストプロモーション所属 東北を中心に活動しているレッスン生グループ。

『わざとあざとエキスパート』がTikTok楽曲ランキングで月間1位を獲得と勢いに乗る

橘花怜(宮城県産)、律月ひかる(秋田県産)、北美梨寧(宮城県産)、安杜羽加(福島県産)、吉瀬真珠(仙台産)、桜ひなの(岩手県産)、藤谷美海(山形県産)、伊達花彩(宮城県産)、葉月結菜(宮城県産)のメンバー構成で、日本武道館を目標に活動中。





2023年12月29日(金)パシフィコ横浜 国立大ホール

《いぎなり東北産2023年大一番ライブ~いぎなり伝説への幕開け~》開催予定している。





・公式HP

https://madeintohoku.com

・Twitter

https://twitter.com/madeintohoku

・TikTok

https://www.tiktok.com/@the_made_in_tohoku

・Instagram

https://www.instagram.com/THE_MADE_IN_TOHOKU/

『わざとあざとエキスパート』MV

https://youtu.be/NGCOEq5uzNM





■『フルーツオブザルーム』とは

1851年にアメリカ、ロードアイランド州で産声を上げた歴史あるベーシックアパレル、アンダーウェアブランド。パックTシャツの定番ブランドとしても有名で同ブランドの“果実ロゴ”を知らないアメリカ人はいないと言われるほど。最近では 日本独自の展開としてセレクトショップ、ストリート系ブランド、著名ミュージシャンやアーティストとのコラボレーションも話題になっている、人気のブランドだ。



・フルーツオブザルーム ジャパン公式サイト https://www.fruitoftheloomjapan.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-19:16)