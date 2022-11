[日本コカ・コーラ株式会社]

2022年11月下旬より、おトクなポイントがたまるキャンペーン実施





日本コカ・コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)は、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON(コークオン)」の新機能として、独自のポイント機能を持った電子マネー「Coke ON Wallet(コークオン ウォレット)」を、2022年11月下旬より開始します。「Coke ON Wallet」は、Coke ONで提供されているCoke ON Payの支払い手段として利用でき、全国にある「Coke ON Pay」対応自販機42万台でご利用可能となる予定です。

「Coke ON Wallet」のサービス提供においては、株式会社インフキュリオン(本社:東京都千代田区、代表取締役:丸山 弘毅)が第三者型前払式支払手段発行者となり、「Coke ON Wallet」の発行、決済およびポイントの発行管理を担当します。

また、11月下旬から2023年3月31日(金)までの期間、「Coke ON Wallet」に1,000円以上チャージすると、チャージ金額の10%を還元する「Coke ON Walletスタート記念 チャージキャンペーン」を実施します。







「Coke ON Wallet」は、コカ・コーラ独自のポイント機能「Coke ON ポイント」とコカ・コーラ独自のプリペイドサービス「Coke ON マネー」から成る新しい電子マネーです。



■「Coke ON ポイント」

製品購入時にもらえる「Coke ON」のスタンプ(15個たまると対応自販機でお好きなコカ・コーラ社製品が1本無料になるドリンクチケットをプレゼント)に加え、キャンペーンの参加や「Coke ON Wallet」へのチャージなどでもらえるポイント。たまったポイントは1ポイント1円として「Coke ON」対応自販機での製品購入時に、ご利用いただけます。



■「Coke ON マネー」

登録した銀行口座から最低200円から1円単位でチャージができ、また、1,000円以上チャージをすることで、チャージ金額の5%がポイントとして還元されます。さらに、「Coke ONマネー」では、「Coke ON」対応自販機での現金チャージに対応した「自販機チャージ」サービスを、2023年内に開始する計画です。



▲「Coke ON Wallet」サービスイメージ

※ポイント還元率は期間やキャンペーンによって異なります。



「Coke ON Wallet」の開発にあたっては、企業独自のPayサービスを構築するためのスマートフォン決済プラットフォーム「ウォレットステーション」を多くの金融機関や流通事業者に提供する株式会社インフキュリオンが共同運営パートナーとして参画しています。「Coke ON Wallet」は「ウォレットステーション」を利用して、顧客体験を高める、シームレスな決済UXを実現します。また、大量データ、ユーザー数に耐える負荷性能を搭載しているほか、多岐にわたるセキュリティ診断を通じてユーザーの皆様が安心してご利用いただけるサービスを提供します。



日本コカ・コーラ株式会社では、お客様と製品ブランド、そして販売チャネルを結ぶサービスを、より身近でパーソナルなものにするため、2016年4月、スマートフォンアプリ「Coke ON」の提供を開始しました。アプリの開始以来、歩くだけで「Coke ON」のスタンプがたまる「Coke ON ウォーク」をはじめ、キャッシュレス決済「Coke ON Pay」などの機能・サービス提供に継続して取り組み、2022年9月、アプリのダウンロード数は4,000万を突破しました。このたびの「Coke ON Wallet」を通じて、よりおトクで便利な飲料体験の強化を目指します。



「『Coke ON Wallet』スタート記念 チャージキャンペーン」概要

11月下旬から2023年3月31日(金)までの期間、「Coke ON Wallet」ご利用のユーザーを対象に、ポイントが貯まるおトクなキャンペーンを開催します。



実施内容:「Coke ON Wallet」の「Coke ON マネー」に1,000円以上チャージすると、チャージ金額の10%を「Coke ONポイント」として還元します。

※キャンペーンは早期に終了する可能性がございます。期間内であっても、予定額に達し次第終了予定です。



キャンペーン期間: 2022年11月下旬~2023年3月31日(金)※予定

対象者:「Coke ON Wallet」に1,000円以上チャージされた方



「Coke ON」について

「Coke ON(コークオン)」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、おトクで便利なコカ・コーラの公式スマホアプリです。ドリンクチケットは、「Coke ON」対応自販機で、お好きなコカ・コーラ社製品1本と無料で交換できます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」対応自動販売機では、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ(アプリ決済)、 au PAY、d払い、Apple Pay、メルペイ、クレジットカード決済などに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入の選択肢の幅をさらに広げました。「Coke ON」は2022年11月現在、4,000万ダウンロードを超え、全国44万台の対応自動販売機でご利用いただけます。



「Coke ON」公式サイト https://c.cocacola.co.jp/app/

「Coke ON」公式Twitter https://twitter.com/cokeon





株式会社インフキュリオンについて

会社名:株式会社インフキュリオン

代表者:代表取締役 丸山 弘毅

設立:2006 年 5 月 1 日

本社:東京都千代田区麹町5‒7‒2 MFPR麹町ビル7F

URL:https://infcurion.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-16:46)