[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

ニコニコ生放送では、俳優・アーティストとして活躍するDEAN FUJIOKAの誕生日である8月19日(土)に、DEAN FUJIOKAの誕生日そしてBEST ALBUMの発売を記念したスペシャル番組「DEAN FUJIOKA生誕祭&BEST ALBUM『Stars of the Lid』リリース記念ニコ生 生まれてきてくれてありがとう!ディーンの祝日」を放送いたします。







約1年半ぶりのDEAN FUJIOKA生出演となる本番組では、7月26日に発売したベストアルバム「Stars of the Lid」の生解説や、9月23日に開催される日本武道館公演についてトークしていただくパートはもちろんのこと、プレミアム会員限定パートでは、DEANさんへ直接「おめでとう!」を伝えられるLINE生電話コーナーなど、視聴者の皆さんも参加できる企画等、盛りだくさんの内容でお届けします。

BEAT ALBUM『Stars of the Lid』のタイトルにまつわる企画では、普段見られないようなアングルのDEANさんの表情が見られるかも!?

DEANさんと、おなじみチャン・カワイさん、そして視聴者の皆さんとで、DEANさんのお誕生日を盛大にお祝いしましょう!

SNSで「#DEAN生誕祭」でつぶやきながら、ぜひリアルタイムでお楽しみください。





番組概要





番組名:DEAN FUJIOKA生誕祭&BEST ALBUM『Stars of the Lid』リリース記念ニコ生 生まれてきてくれてありがとう!ディーンの祝日

放送日時:2023年8月19日(土) 21:00~23:00予定

視聴URL:【ニコ生】https://live.nicovideo.jp/watch/lv342332958

【DEAN FUJIOKA オフィシャルYouTube】https://youtube.com/@Dean_Fujioka

出演:DEAN FUJIOKA、チャン・カワイ



■備考

※番組前半は、どなたでもご視聴頂けます。

前半パートはDEAN FUJIOKAオフィシャルYouTubeでも同時配信します。

後半は、ニコニコプレミアム会員限定視聴となりますのでご了承ください。

※番組全編を視聴するには、ニコニコプレミアム会員のご登録が必要です。

※ニコニコ生放送・番組タイムシフト(アーカイブ)期間:番組終了後14日間(一度のみ視聴可能)

タイムシフト視聴権は、 視聴を開始した時点から「放送時間+24時間」が経過すると失効しますのでご注意ください。

※タイムシフトは、 プレミアム会員の場合番組開始前に予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。

※一般会員の場合、 番組開始前にタイムシフト予約が必須です。

※一般会員の場合、 タイムシフトではプレミアム会員限定視聴パートはご視聴頂けません。





リリース情報





【DEAN FUJIOKA Best Album「Stars of the Lid」】

2023年7月26日(水)発売



■数量限定“ディぐるみ”BOX(2CD+BD +着せ替えぬいぐるみ)



※アーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」独占販売

※数量限定先着予約受付となりますので、無くなり次第予約終了となります。

https://www.asmart.jp/p_90036346

品番:AZNT-74

価格:¥18,190(税込)



■初回限定盤(2CD+BD)



価格:¥8,190(税込)

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid_limitededition



■通常盤(2CD only)



価格:¥4,400(税込)

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid_CD



▼特設サイトURL

https://www.deanfujioka.net/starsofthelid

▼「Stars of the Lid」配信URL

https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Stars_of_the_Lid





イベント情報





【DEAN FUJIOKA Live 2023 "Stars of the Lid" at 日本武道館】

■日程

2023年9月23日(土・祝)

開場17時00分 / 開演18時00分

■会場

東京・日本武道館

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=392403



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-11:16)