[KLab株式会社]

~事前登録特典として「特別なきせかえ」をプレゼント!~



KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)は、子会社の株式会社グローバルギア(以下「グローバルギア」)が開発中の新作カジュアルゲームのタイトル名が、『PUI PUI モルカー モルグランプリ ~ぷいっとRPG~』に決定したことをお知らせいたします。



また、本日2023年12月6日(水)よりApp Store予約注文とGoogle Play事前登録を開始いたしました。



本作は大人気TVアニメ『PUI PUI モルカー』を題材として制作中の癒し系お手軽RPGです。

150種類以上の様々なそうびをつけたライバルのモルカーとレースバトルをしたり人と交流したり、100種類以上のきせかえでおしゃれを楽しんだり、かわいい世界でぷいっとRPGを楽しもう!







『PUI PUI モルカー モルグランプリ ~ぷいっとRPG~』とは?





新作カジュアルゲーム『PUI PUI モルカー モルグランプリ ~ぷいっとRPG~』は、2021年より放送を開始した羊毛フェルトでできたキャラクターたちが登場するストップモーションアニメ作品『PUI PUI モルカー』を題材にしたゲームです。



ライバルのモルカーとレースバトルをしたり、人と交流したり…

かわいい世界で、ぷいっとRPGを楽しもう。



◆App Store予約注文(iOS版)

https://apps.apple.com/jp/app/id6444323323



◆Google Play事前登録(Android版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.globalgear.molcar



<PUI PUI モルカー モルグランプリの楽しみ方>

●ライバルを見つけてライバルモルカーとレースバトルで勝負しよう!

●広大なマップを自由に探検して、ストーリーを楽しもう!

●ストーリーを進めると、新しいライバルとそのあいぼうのモルカーに出会える!

●すべてのライバルモルカーに勝利して、モルグランプリ優勝を目指そう!



<おはなし>

ポテトたちが見ているテレビでは、

とある大会の中継が流れているようです。



「モルグランプリ開催中!」

「レースバトルで勝利して、目指せ!ナンバーワンモルカー!」



モルグランプリの優勝賞品はなんと…

幻の野菜を使った野菜トロフィー!?



ポテトたちは目を輝かせて トロフィーを見つめています。



ポテトたちに助けを求められたあなたは、

一緒にモルグランプリ優勝を目指すことに!



果たして…あなたとポテトたちは

モルグランプリを優勝し、トロフィーを手に入れることができるのか…!?



◇色んなマップを冒険して、様々なそうびをつけたモルカーに出会おう!

「モルグランプリ」はあいぼうのモルカーと一緒にマップを探索し、

ライバルのあいぼうのモルカーとレースバトルをしてモルグランプリ優勝を目指すお手軽RPGゲーム!

広大なマップを冒険して、ライバルモルカーとレースバトルをして勝利しよう!



◇そうびを集めよう!

レースバトルで勝利したPコインで、そうびを買おう!

そうびを集めれば集めるほど、スピードUP!



◇モルカードホルダーをコンプリート!

ライバルモルカーに勝利すると、ライバルモルカードがもらえる!

もらったライバルモルカードは、「モルカードホルダー」で確認することができるよ。



ライバルモルカードを全て集めれば、モルグランプリ優勝!

優勝目指して、ライバルモルカーに勝利していこう!



◇集めたそうびできせかえを楽しめる♪

集めたそうびは、あいぼうのモルカーにきせかえすることができるよ!

かわいいそうびは全部で100種類以上!

お気に入りのそうびにきせかえたモルカーとドライブしよう!



無料で楽しめる、暇つぶしにピッタリなお手軽RPGゲーム。

『PUI PUI モルカー モルグランプリ』でモルカーたちの世界に入り込もう!



※キービジュアル・画面は開発中のものです。





本日より事前登録開始!「特別なきせかえ」をプレゼント!





本日12月6日(水)よりストアページにて『PUI PUI モルカー モルグランプリ ~ぷいっとRPG~』の事前登録の受付がスタートしました。 登録特典として、ゲーム内で使用できる「特別なきせかえ」をプレゼントします。ぜひゲットしてください。



予約注文・事前登録を行うことで、リリース日に自動でアプリがダウンロードされるので、いち早くゲームプレイしたい方はぜひお試しください!



◆App Store予約注文(iOS版)

https://apps.apple.com/jp/app/id6444323323



◆Google Play事前登録(Android版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.globalgear.molcar



【登録特典】

ゲーム内で使用できる「特別なきせかえ」をプレゼント!





KLabがこれまでに培ったIPを活用したゲームパブリッシングのノウハウと、グローバルギアのカジュアルゲーム開発力を掛け合わせ、本作品のファンやゲームファンの皆様に広く楽しんでいただけるゲームをお届けします。



本作の配信日につきましては、決まり次第お知らせいたします。楽しみにお待ちください!





TVアニメ『PUI PUI モルカー』とは









舞台はモルモットがクルマになった世界。

癒し系のクルマ“モルカー”



くりっくりな目と大きな丸いお尻、トコトコ走る短い手足



常にとぼけた顔で走り回るモルカー



渋滞しても、前のモルモットのお尻を眺めているだけで癒されるし、

ちょっとしたトラブルがあってもモフモフして可愛いから許せてしまう?!



クルマならではの様々なシチュエーションを中心に、癒しあり、友情あり、

冒険あり、ハチャメチャアクションもありのモルだくさんアニメーション!



■TVアニメ『PUI PUI モルカー』公式ホームページ

https://molcar-anime.com/



■TVアニメ『PUI PUI モルカー』公式X

https://twitter.com/molcar_anime



■TVアニメ『PUI PUI モルカー』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@molcar_anime



■権利表記

(C)見里朝希/PUI PUI モルカーDS製作委員会





サービス概要







タイトル:PUI PUI モルカー モルグランプリ ~ぷいっとRPG~

配信開始日:未定

プレイ料金:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

著作権表記:

(C)見里朝希/PUI PUI モルカーDS製作委員会

(C)︎ GlobalGear inc.

(C)︎KLabGames



株式会社グローバルギア





社名:株式会社グローバルギア

代表者:代表取締役社長 田原 裕士

設立:2013年1月23日

資本金:300万円

本社所在地:〒810-0021 福岡市中央区渡辺通二丁目9-22 西鉄渡辺通ビル

事業内容:スマートフォン向けモバイルアプリケーションの開発

URL:https://global-gear.jp/





※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の商標です。

※その他、記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)