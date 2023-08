[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

2023年5月より、シリーズ20周年記念企画として「ニコニコ」では、ミュージカル『テニスの王子様』・ミュージカル『新テニスの王子様』の公演映像を配信中!2023年9月23日(土)より、第5弾として公演映像3本を新たにお届けいたします。コメントで盛り上がりながら、ニコニコでテニミュを楽しみましょう!







●ニコニコ生放送

9月23日(土)より、新たに3本の作品の放送をいたします。

また8月に放送した2本の作品も、9月9日(土)よりアンコール上映いたします。

前回見逃した方も、もう一度見たい方もぜひご覧ください!



みんなで好きなシーンや出演者についてコメントで盛り上がりながら、ニコニコでテニミュを楽しみましょう!

10月以降のスケジュールは順次お知らせいたします。



〈9月放送スケジュール〉

9月放送作品ニコ生上映会 全3本

ご視聴いただくには「2.5次元やっぱニコメンチャンネル」への会員登録が必要となります。

※タイムシフト期間:7日間(期間中は何度でも視聴可能)



作品名:ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海 feat. 六角~First Service

放送日時:2023年9月23日(土) 18:00~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342182160



作品名:ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs立海

放送日時:2023年9月23日(土) 20:05~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342182123



作品名:ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海

放送日時:2023年9月24日(日) 21:00~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342182126





8月放送作品ニコ生プレミアム会員上映会(アンコール上映) 全2本

ご視聴いただくには「プレミアム会員」への会員登録が必要となります。

※タイムシフト期間:7日間(期間中は1回のみ視聴可能)



作品名:ミュージカル『テニスの王子様』春の大運動会2012

放送日時:2023年9月9日(土) 21:00~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv341929862



作品名:ミュージカル『テニスの王子様』 コンサート Dream Live 2017

放送日時:2023年9月10日(日) 21:00~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv341929877





●ニコニコ動画(都度課金制映像配信サービス)

さらに「ニコニコ動画」にて、同じく1st~4thシーズン・新テニミュまでの公演映像全72本も配信中です!



販売ページ:http://ch.nicovideo.jp/ch2648881



販売価格:各1,650円(税込)



視聴可能期間:購入から7日間

※販売期間は、2024年4月30日(火) 23:59までです



〈配信作品一覧〉

◇1stシーズン

ミュージカル『テニスの王子様』

ミュージカル『テニスの王子様』Remarkable 1st Match 不動峰

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 1st

ミュージカル『テニスの王子様』More than Limit 聖ルドルフ学院

ミュージカル『テニスの王子様』in winter 2004-2005 side 不動峰 ~special match~

ミュージカル『テニスの王子様』in winter 2004-2005 side 山吹 feat. 聖ルドルフ学院

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2nd

ミュージカル『テニスの王子様』The Imperial Match 氷帝学園

ミュージカル『テニスの王子様』The Imperial Match 氷帝学園 in winter 2005-2006

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 3rd

ミュージカル『テニスの王子様』Advancement Match 六角 feat. 氷帝学園

ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海 feat. 六角 ~First Service

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 4th

ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海 feat. 六角 ~Second Service

ミュージカル『テニスの王子様』The Treasure Match 四天宝寺 feat. 氷帝 Ver.青学(せいがく)4代目VS四天宝寺A

ミュージカル『テニスの王子様』The Treasure Match 四天宝寺 feat. 氷帝 Ver.青学(せいがく)5代目VS四天宝寺B

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 6th

ミュージカル『テニスの王子様』The Final Match 立海 First feat. 四天宝寺

ミュージカル『テニスの王子様』The Final Match 立海 Second feat. The Rivals

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 7th



◇2ndシーズン

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs不動峰

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs聖ルドルフ・山吹

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs氷帝

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2011

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs六角

ミュージカル『テニスの王子様』春の大運動会2012

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs立海

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート SEIGAKU Farewell Party

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs比嘉

ミュージカル『テニスの王子様』10周年記念コンサート Dream Live 2013

ミュージカル『テニスの王子様』全国大会 青学(せいがく)vs氷帝

ミュージカル『テニスの王子様』青学(せいがく)vs四天宝寺

ミュージカル『テニスの王子様』春の大運動会2014

ミュージカル『テニスの王子様』全国大会 青学(せいがく)vs立海

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2014



◇3rdシーズン

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs不動峰

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Live SEIGAKU

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Live FUDOMINE

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs聖ルドルフ

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs山吹

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Live St.RUDOLPH

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Live YAMABUKI

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2016

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs氷帝

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs六角

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Live HYŌTEI

ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2017

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs立海

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・ROKKAKU

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs比嘉

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party RIKKAI

ミュージカル『テニスの王子様』15周年記念コンサート Dream Live 2018

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学(せいがく)vs氷帝

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SEIGAKU・HIGA

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学(せいがく)vs四天宝寺

ミュージカル『テニスの王子様』TEAM Party SHITENHOJI

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学(せいがく)vs立海 前編

ミュージカル『テニスの王子様』秋の大運動会 2019

ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学(せいがく)vs立海 後編

ミュージカル『テニスの王子様』Dream Stream



◇4thシーズン

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs不動峰

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs不動峰 【青学(せいがく)スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs不動峰 【不動峰スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs聖ルドルフ・山吹

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs聖ルドルフ・山吹 【青学(せいがく)スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学(せいがく)vs聖ルドルフ・山吹 【聖ルドルフ・山吹スイッチング映像】※パッケージ未収録



◇新テニミュ

ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage

ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage 【中学選抜スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage 【U-17(アンダーセブンティーン)選抜スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage

ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage 【U-17(アンダーセブンティーン)選抜スイッチング映像】※パッケージ未収録

ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage 【U-17(アンダーセブンティーン) Genius10スイッチング映像】※パッケージ未収録



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:16)