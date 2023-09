[The Orchard Japan]

女性シンガーとの美メロデュエット「Oslo (feat. Demira)」のビデオも同時公開







photo by Steve Gullick

北アイルランド出身の3人組ロックバンドASH(アッシュ)が、2023年9月15日、約5年ぶりに通算8作目となるニューアルバム『Race The Night』をリリース。



既に先行リリースされた数曲のシングルで大きな話題を巻き起こしていた彼ら。豪快かつ痛快に転がるロックンロール・アンセムのタイトル曲「Race The Night」、パワフルなギターリフで攻め上げる「Like A God」、小気味良いパワーポップチューンの「Usual Places」、フロントマンのティム・ウィーラーいわく“(飲みすぎた)ああいう夜を歌った”「Crashed Out Wasted」など、約30年の活動歴をもつ重鎮グループとは思えないほど若々しく、瑞々しいロックアンセムを次々と投下。そして待ちに待った約5年ぶりのニューアルバム『Race The Night』の全貌が遂に明かされた。



ティム・ウィーラーはニューアルバムの楽曲について以下のようにコメント。



「隔離されて離れ離れになっていた2020年代初頭の狂った世界を生き延びて、改めてバンドとして再会した喜びを体現。このアルバムにはそんなサウンドが満載されています」





またニューアルバムのリリースと同時に、アルバムからの新曲「Oslo (feat. Demira)」のミュージックビデオも公開。セピア色のラブソングには、オランダ出身の女性シンガーソングライターのDemiraがデュエット参加。ノスタルジックなラブロマンスが美しいバラードで綴られる。



「Oslo (feat. Demira)」Music Video





プロフィール

ASH(アッシュ)は、1992年リードボーカル兼ギター担当のティム・ウィーラーを中心に北アイルランドで結成。1994年にEP『Trailer』でデビューを飾り、1996年の1stアルバム『1977』、2001年の3rdアルバム『Free All Angels』が、全英アルバム・チャートで1位を記録した。2022年には結成30周年を記念したワールドツアーを世界各地で実施。日本でも2023年3月~4月に東名阪で30周年記念ツアーを行った。本作リリース直後の9月には単独でUKツアーを行い、その後ザ・サブウェイズと共に大規模なUK&ヨーロッパ・ツアーを開催する。



【リリース情報】

ASH 最新アルバム

『Race The Night』配信中

配信リンク:https://orcd.co/racethenightalbum



【収録曲】

1. Race The Night

2. Usual Places

3. Reward In Mind

4. Oslo (feat. Demira)

5. Like A God

6. Peanut Brain

7. Crashed Out Wasted

8. Braindead

9. Double Dare

10. Over & Out

11. Like A God (Reprise)



【Music Videos】

「Oslo (feat. Demira)」

https://www.youtube.com/watch?v=lW7MpxBWqK0

「Crashed Out Wasted」(Official Visualiser)

https://www.youtube.com/watch?v=FxpCIpzQ2eY

「Like A God」

https://www.youtube.com/watch?v=I0vuNjcZNwo

「Usual Places」

https://www.youtube.com/watch?v=B8g0Npr0Yl4

「Race The Night」

https://www.youtube.com/watch?v=EYXPIZfJAz0





ーー

