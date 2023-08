[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』(以下、『プロスピA』)のインフルエンサー大会「Vスピリッツカップ」に、元プロ野球選手の杉谷拳士さんと糸井嘉男さんが参戦することをお知らせします。







「Vスピリッツカップ」は、『プロスピA』配信者の〓V.I.P〓さんが主催するインフルエンサー大会です。赤組に杉谷拳士さん、青組に糸井嘉男さんが参加し、対戦モード「リアルタイム対戦」で対戦します。対戦の前にはプロ野球クイズやストラックアウトといったミニゲームも行います。「Vスピリッツカップ」は、8月11日(金・祝)18:00から「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」で配信予定です。熱い戦いをお見逃しなく!

https://www.youtube.com/@pawapuroprospi



さらに、「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」では、『プロスピA』初心者である杉谷拳士さんの成長を記録した「杉谷のプロスピA成長記!」も公開していますので、あわせてご覧ください。本日公開した第3弾では、同じく『プロスピA』初心者でライバルの糸井嘉男さんが参戦!



また、本大会の開催を記念して、出演者のサイン入りグッズが抽選で当たる「Vスピリッツ応援プレゼントキャンペーン」を「パワスピ・ポイントクラブ」内で実施中です。総応募数が多かった組にはアドバンテージとして、8月11日(金・祝)の対戦で1打席だけ強力な助っ人に助けを求めることができる「助っ人カード」が付与されます。好きなインフルエンサーがいる組を応援しながら、賞品をゲットしましょう!



「Vスピリッツカップ」出演者







※〓V.I.P〓さんのYouTubeチャンネルにて開催中のオーディションを通過した方が、「プロスピ野郎er!」出場枠として「Vスピリッツカップ」に参加することができます。通過者は〓V.I.P〓さんのYouTubeチャンネルにて近日発表予定です。



詳細は「Vスピリッツカップ」公式サイトをご確認ください!

https://e-baseball.konami.net/event/2023/vspirits_cup/



「杉谷のプロスピA成長記!」第3弾本日公開!





「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」では、『プロスピA』初心者である杉谷拳士さんの成長を記録した「杉谷のプロスピA成長記!」第1弾~第3弾を公開中です!本日8月4日(金)に公開した第3弾では、同じく『プロスピA』初心者でライバルの糸井嘉男さんが参戦!それぞれがご自身で育てたオーダーを使用して、ガチンコ対決を繰り広げました。



【第1弾】杉谷、プロスピA鮮烈デビュー!奇跡を起こす!?





【第2弾】杉谷が見事な成長ぶりを見せる!?





【第3弾】杉谷vs〇〇!?まさかのリアタイ対決に大注目!?





初心者でも安心!「プロスピAアカデミー」公開中!





「杉谷のプロスピA成長記!」動画内でも登場する、『プロスピA』初心者に向けた公式サイト「プロスピAアカデミー」を公開中です。「まずは何から始めればいいの?」「獲得した選手はどうやって育てるの?」など、『プロスピA』を始めたての方の疑問点・不明点にお応えします!



「プロスピAアカデミー」公式サイト:

https://www.konami.com/games/prospi_a/academy/





「Vスピリッツカップ応援プレゼントキャンペーン」実施中!





本大会の開催を記念して、「パワスピ・ポイントクラブ」内で「Vスピリッツカップ応援プレゼントキャンペーン」を実施中です。出演者のサイン入り調子くんぬいぐるみやオリジナルグッズを抽選でプレゼントします。さらに、総応募数が多かった組にはアドバンテージとして、8月11日(金・祝)の対戦で1打席だけ強力な助っ人に助けを求めることができる「助っ人カード」が付与されます。好きなインフルエンサーがいる組を応援しながら、賞品をゲットしましょう!

※1口1ptから応募ができ、応募口数が多い賞品ほど当選確率がアップします。



キャンペーン期間:7月28日(金)18:00 ~ 8月10日(木)9:59



詳細は「パワスピ・ポイントクラブ」公式サイトをご確認ください。

https://pawaspi-point.konami.net/campaign/detail/campaign_2023_07e





~モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』~





プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。



