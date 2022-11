[JR東日本ホテルズ]

東京の躍動感や波長と共鳴し、五感を魅了する数々のこだわりでお客さまをお迎えする『メズム東京、オートグラフ コレクション』(東京都港区海岸 1-10-30/総支配人 生沼久)は、ホテルのコンセプト「TOKYO WAVES」とホテルのブランドカラーであるミッドナイトブルーをテーマに、今年もメズム東京ならではのひと味違うホリデーシーズン『BLUE FANTASY(ブルー・ファンタジー)2022』を、2022年12月1日(木)~2023年1月9日(月)の期間開催いたします。









期間中は、1階のエントランスからエレベーターへと向かう空間のアート作品“City of Lights”が、「TOKYO WAVES」を表現するミッドナイトブルーに様変わりし、お客さまをお迎えいたします。開放的な16階のロビーフロアもミッドナイトブルーの照明でゆらめく波模様と上質な音楽に包まれ、まるでキラキラ輝く波(WAVES)の世界にいるような、幻想的な空間へとご案内いたします。また、『BLUE FANTASY 2022』オリジナルステッカーがもらえるInstagramキャンペーンも実施いたします。さらに、12月21日(水)~12月25日(日)の5日間限定で、ホリデーシーズンを盛り上げるライブ演奏を特別に1日4公演実施し、12月22日(木)からの4日間は、レストラン「シェフズ・シアター」の『ロミオとジュリエット』ランチ&ディナープログラムをスペシャルバージョンでお届けいたします。



また、昨年に引き続き、『BLUE FANTASY 2022』期間中の収益の一部を、メズム東京が位置する「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」内にある竹芝干潟の水質モニタリングや生物調査など、東京湾の海洋環境保全に繋がる取り組みを行う東京海洋大学へ寄付をすることで、美しい水辺を守る取り組みを推進して参ります。





『BLUE FANTASY 2022』ショーケース





12月21日(水)~25日(日)の5日間は、毎晩ロビーで開催される無料のライブパフォーマンス「ショーケース」を1日4公演のスペシャルバージョンでお届けいたします。煌めく夜景をバックに、ヴァイオリンやハープ、フルート、アコースティックギターなど、開放的な空間に美しく響く音色で、ホリデーシーズンをさらに盛り上げます。





・開催期間:2022年12月21日(水)~12月25日(日)

・開催場所:16階ロビーフロア

・演奏スケジュール:各30分

1st: 17:00~ / 2nd: 19:00~ / 3rd: 20:30~ / 4th: 21:30~

※公演時間は予告なく変更になる可能性がございます。





4日間限定 『ロミオとジュリエット』ランチ&ディナー ホリデープログラム









2023年2月28日(火)まで提供中の、イングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピアによる傑作戯曲『Romeo and Juliet(邦題:ロミオとジュリエット)』のストーリーをフレンチのコース料理で表現した『ロミオとジュリエット』ランチ&ディナープログラムを、12月22日(木)~25日(日)の4日間だけのスペシャルバージョンでお届けいたします。



特別な日に彩りを添えるホリデープログラムは、ランチは魚料理&肉料理のダブルメインで、ディナーはキャビアや毛ガニ、国産黒毛和牛ロースなど高級感あふれる食材で構成した特別メニューでお届けいたします。フェスティブシーズンを演出する一段と豪華なお料理の数々で、大切な方と過ごす特別なひとときを、美しい愛の物語とともにご堪能ください。













「メズム東京×BLUE(ブルー)」





「メズム東京×BLUE」に関する投稿で、オリジナルステッカープレゼント



期間中、イベントタイトルの『BLUE FANTASY(ブルー・ファンタジー)2022』にちなみ、「メズム東京×BLUE(ブルー)」Instagramキャンペーンを実施いたします。メズム東京館内の「ブルー」に関する写真を、ハッシュタグ「#mesmtokyo」もしくは「#メズム東京」を付けてInstagramにご投稿ください。実際の投稿画面(フィード投稿もしくはリール動画)を館内のメズムタレントへご提示いただいたお客さまには、『BLUE FANTASY2022』オリジナルステッカーを1投稿につき1枚プレゼントいたします。

※ステッカーは数に限りがございます。 なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。



東京海洋大学水圏環境教育学研究室への寄付



昨年に引き続き、『BLUE FANTASY 2022』期間中の収益の一部は、「海洋」に関わる教育と研究を広く展開している国立大学法人東京海洋大学の佐々木剛教授が推進する「養殖産業と海洋リテラシー教育推進プロジェクト」に役立てられます。





【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”の波長を感じるこだわりのサービスやオリジナリティにあふれたコンテンツを通してゲストに新たなインスピレーションを提供する、全265室のホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。美しい東京のウォーターフロントや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった豊かな地域資源と、五感を心地よく魅了するアートや音楽といった芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指しています。またメズム東京は、「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。

公式ウェブサイト:https://www.mesm.jp/



【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、30以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る200軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else(唯一無二)」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細についてはwww.autographhotels.comをご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebookのソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElseで最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。





