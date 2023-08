[株式会社バロックジャパンリミテッド]

秋新作アイテムは同日より販売開始



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「RIM.ARK(リムアーク)」は、2023年8月2日(水)より2023 FALL / WINTER COLLECTIONを公開いたします。







https://rim-ark.jp



2023年秋冬コレクションはディレクターRdrah(ルドラ)指揮のもと、制作いたしました。

シューティングコンセプトは「ENDLESS RUNWAY」。RIM.ARKのフィロソフィでもある、‘揺るぎない「芯」を持つ自立した女性たちを引き立てる服’と重ね合わせ、彼女たちの人生という長く果てしないランウェイを誰よりも強く美しく歩み続けていく様を表出。随所に現れる、日常の一部を切り取ったしぐさや、街中を闊歩している様子など、人生の一コマを抽象的に捉えています。

ムービーでは、そんな彼女たちが歩み続ける終わりのないランウェイを視覚的に表現しました。

MOVIE : https://rim-ark.jp/movie/







Image Book : https://rim-ark.jp/imagebook/slide/?book=2023fw_1



2023 FALL / WINTER ITEM LINEUP





Water lilies art printed series



印象派の著名な画家、クロード・モネの代表作『睡蓮』からインスピレーションを得て製作されたWater lilies art printedシリーズ。

何層にも重ねたレイヤーにより、水面に浮かぶ睡蓮、映り込んだ空、雲の流れ、すべてが滲み、重なり、溶け合う様なイメージをダイナミックに抽象化した柄を上品な光沢感があるサテン地にプリントしました。シンプルな落ち感が特徴のシャツと、TPOに合わせて着こなしの幅が広がるセパレート仕様のワンピースセットの2型展開。

Water lilies art printed SH ¥28,600(TAX IN)

Water lilies art printed dress ¥36,300(TAX IN)



Buckle design over JK



ヘリンボーンの表面感とミックス調の色合いが特徴の生地を組み合わせたBuckle design over JK。ボタンではなくバックルを使用し、ラペルを切り替えにしている点など細部のデザインにとことんこだわったアイテム。

きちんと見せてくれるシルエットはマニッシュなスタイルを完成させてくれる他にはないアイテムです。

Buckle design over JK ¥50,600(TAX IN)









デザイナー自身が企画やデザイン、サンプル製作といった全ての工程を行い、納得したものだけを製品として発表している日本のブランド、”UNKNOWN PRODUCTS”。

UNKNOWN PRODUCTSのルーツである日本の伝統や文化、様式に敬意を払い、現代的な解釈を加えて制作されるシリーズ。“Reconstruction of Japanese style” since 2019にて別注アイテムが実現しました。

プロダクトは日本の和装小道具である“袂落とし”を現代の様式(洋装)に合わせて再解釈し、首から下げられる財布としてリデザインした”TAMOTO OTOSHI multi case”とmulti caseの付属アイテムとして製作され、カードポケットが4つ、サイドにパスポートがすっぽり入り背面には航空券などのチケットを収納できるポケットがある”TAMOTO OTOSHI pass case”の2型をONLINE STORE限定で販売します。

別注の特徴としては、球体の素材を真鍮に変更し、ブラックレザー×シルバー、RIM.ARKのブランドカラーであるダークグリーンはゴールドを選定し、モードで上品なカラーリングに仕上げました。

丁寧な手作業で製作されたプロダクトはユニセックスで使用でき、トレンドに左右されることなく長くお使いいただけるアイテムです。



▼ONLINE STORE LIMITED ITEMS

TAMOTO OTOSHI multi case ¥36,630(TAX IN)

TAMOTO OTOSHI pass case ¥17,600(TAX IN)





Water lilies art printedシリーズ、Buckle design over JKは8月2日(水)発売予定

TAMOTO OTOSHIシリーズは8月16日(水)発売予定

※ONLINE STOREは同日AM10:00~発売となります。





【RIM.ARK 取り扱い店舗】

銀座三越店、新宿ルミネ2店、名古屋高島屋店、阪急うめだ店、福岡VIORO店



【Staff Credit】

Models: Pleun,Aubria(BRAVO)

Director: Rdrah

Assistant Director: Yusuke Tamura

Production Manager: Nanase Akiyama

Production Assistant: U Hashikawa

Director of Photography: Michito Hokari (hoth inc.)

1st Camera Assistant: Tomoya Iwade

Motion Control Operators: Katsunori Miyashita,Keisuke Yamamoto

Motion Control Operator Assistant: Ikumi Mamiya

Lighting Chief Assistant: Daiki Tanaka

Lighting Assistants: Mina Oshima,Yohei Umeki

Hair & Make-up: Akihiro Motooka

Propstyling or Propstylist: KURONO (klone)

Propstyling or Propstylist Assistant: Yuumi Aoki

Music: UCARY & THE VALENTINE

Colorist: Yusuke Adachi

VFX Supervisor / Offline Editor: Tomonori Horie (XOR)

Online Editor: Jun Igarashi (XOR)

Compositors: Sawako Okuma,Satoru Yamamoto,Yuta Miura (XOR)

Still Photographer: Seiya Fujii(W)



【 About “Rdrah” 】

映像やグラフィックを軸に、ファッションや音楽など様々な分野で活動している新進気鋭なディレクター。

Instagram : @__rdrah



【 About “UNKNOWN PRODUCTS” 】

作者が不明であろうとなかろうと、丁寧な仕事が施された優れた製品は、時間を超えて普遍的な存在として残り続けます。私たちはその様な製品を未来に残していきたいと考えています。私たちの製品に触れ、感じてもらいたいという想いを込めブランドロゴには”視覚化された点字”を採用しています。私たちの製品は具体的なテーマを持ちそれに基づき分類され、全ての製品が日本国内で生産されています。

私たちの製品が多くの人々の生活に寄り添い、日々の生活を豊かにしていくことを願っています。



【 About “RIM.ARK” 】

“RIM.ARK” PHILOSOPHY

凛とした強さ、知性、品格。揺るぎない「芯」。

RIM.ARKが目指すのは、自立した女性の美しさを引き立てる服。



無駄を削ぎ落としたシンプルでミニマルなデザイン。

ものづくりの息吹が感じられる素材、立体的なシルエット。

トレンドにとらわれない、タイムレスで本質的なアイテムを通して

纏う人の内面的な豊かさを表現したいと考えます。



それは、季節も年月も超えて愛することができる服。

着るほどに身体と心になじみ、ともに年を重ねることができる服。



RIM.ARKの「芯」が心のどこかに響いて手に取ってくださった方に

長く大切に着続けていただけるような服を。





RIM.ARK HP: https://rim-ark.jp/

RIM.ARK ONLINE STORE : https://rim-ark.jp/index.html

RIM.ARK Instagram @rim.ark

RIM.ARK APP https://yappli.plus/rimark_release





<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/



