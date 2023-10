[CCCメディアハウス]

【Special Report】





新・中東戦争



ハマスの大規模攻撃とイスラエル軍の容赦なき報復

ガザ侵攻は中東と世界の秩序をこう変える



中東|ハマスの奇襲攻撃を生んだ3つの要因

歴史|なぜガザは監獄になったのか

外交|パレスチナ問題を忘れ去るのは時期尚早だった

視点|そしてイランが最後に笑う



NGリストの「失敗の本質」

日本社会|ジャニーズ会見で広報コンサル企業がリスクを招いた「必然」



【Periscope】





GERMANY|独極右と中国の「蜜月」を読み解く

CHINA|レアメタル発見で中国がEV独り勝ちに?

RUSSIA|米核実験計画を非難するロシアの思惑

GO FIGURE|気候変動で高まる児童婚リスク



【Commentary】





分析|ガザ衝突で止まるか、ウクライナ戦争──河東哲夫

米政治|下院共和党の自己破壊に歴史あり──グレン・カール

解説|ハマスの非道を生んだ暗殺事件──ピーター・シンガー



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国的特色だらけのアジア大会──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer|経済ニュース超解説

大型経済対策に欠けていた「物語」── 加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

「ダメ男」好きの娘……もう限界です



【World Affairs】





米大統領選|ケネディ家の異端児は台風の目となるか



【Features】





健康|ダイエットの常識を今こそ疑え!

動物|オオカミが怖い欧州の政治家たち



【Life/Style】





Movies|名優が「ウクライナ映画」を作ったら

Music|聴く人の助けになる歌を歌うために

Science|超酷暑が人類を絶滅に追い込む

SNS|リンクトインで人生語りが始まった

Pets|ビーガン猫こそ健康長寿?

Travel|自己の内面と向き合う世界周遊ヨガの旅

My Turn|33歳になって文字が読めて思ったこと



ほか。





★最新号データ

ニューズウィーク日本版2023年10月24日号 「新・中東戦争」

2023年10月17日(火)発売

紙版 定価:510円(税込)|デジタル版 定価:420円(税込)



