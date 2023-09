[The Orchard Japan]

スモーキーな歌声と、ビザールギターの爪弾きで現在進行形のシティ・ポップを紡ぐシンガーソングライター、大比良瑞希。



先日、待望の4thアルバム『HOWLING LOVE』を9/27(水)リリースすることを発表したが、アルバムのトラックリストが公開された。





本アルバムは、SGとして配信されている既存の6曲に新録曲4曲を加えた、全10曲収録。



澤部渡(スカート)、CHICO CARLITO、butaji、直枝政広(カーネーション)、小川翔(LAGHEADS)、中村泰輔といった 豪華個性派プロデューサー/アーティスト達が参加!

アルバムの1曲目となる、スカートプロデュース・楽曲提供の『1000 Lovesongs I Don’t Like』にも注目が集まる他、CDもリリース予定である。



また、CHICO CARLITOをフューチャリングに迎えたアルバム先行シングル『理想の沼 (feat. CHICO CARLITO)』が9/13(水)にリリースされ、同時にMusic Videoも公開となった!



▼大比良瑞希 - 理想の沼 (feat. CHICO CARLITO) (Official Music Video)

MVリンク:



「沼る」をテーマにしつつ、90's ネオソウル作品にリスペクトを込めた本曲のMVは、JOHNNIE WALKERの制作協力の元、大比良瑞希とCHICO CARLITOがボート・植物園・バーを舞台に好演。芳賀陽平が監督を務めた。





アルバムリリース日および前日の、9/26(火)・9/27(水)にはBLUE NOTE PLACEにて バンドセットでの2日間にわたるリリースパーティーを開催。また、CHICO CARLITOをゲストに迎え、10月13日(金)には沖縄Outputにて初の沖縄ライブ「大比良瑞希 1st Live in OKINAWA」も予定している!





■リリース情報



・大比良瑞希 ニューアルバム『HOWLING LOVE』

配信(プリセーブ)リンク:https://orcd.co/howling_love

リリース日:2023年9月27日(水)





▼トラックリスト

M1.1000 Lovesongs I Don’t Like

M2.理想の沼(feat. CHICO CARLITO)

M3.I WANNA 罠?

M4.いとしさ

M5.LOVEBIRDS

M6.TRUE ROMANCE

M7.Jam

M8.まあるい心

M9. BYE BYE & HELLO

M10.HOWLING LOVE(Room Ver.)





CD発売予定(税込み価格:2,500円/品番:UXCL-308)





・大比良瑞希 ニューシングル『理想の沼 (feat. CHICO CARLITO)』

配信リンク: https://orcd.co/risou_no_numa

MVリンク:https://youtu.be/8cPx1et1ME4

配信日:2023年9月13日(水)





■大比良瑞希 イベント情報

・大比良瑞希 4th AL『HOWLING LOVE」Release Party

【出演】

大比良瑞希(Vo.Gt)/小川 翔(Gt)/守 真人(Dr)

場所:BLUE NOTE PLACE (東京都・恵比寿) 開催日:2023年9月26 日(火)/ 9月27日(水)

時間:LIVE 1st set :19:00/LIVE 2nd set : 20:15

会場URL: https://www.bluenoteplace.jp/live/mizuki-ohira-230926/





Open & DJ : 18:00

DJ : 20:45/End DJ : 22:00

Close : 23:00 (ドリンク L.O : 22:30)

※LIVE :1 ステージ(前半/後半)入れ替えなし





・大比良瑞希 1st Live in OKINAWA

【出演】大比良瑞希

SPECIAL GUEST:CHICO CARLITO

O.A.:naz





場所:沖縄Output(沖縄県・那覇市) 開催日:2023年10月13 日(金) 時間:OPEN18:30 START19:00 料金:前売¥3,500 当日¥4,000(ドリンク代別)

一般前売取扱い:

eplus / メール予約:outputticket@gmail.com

eplus購入URL:https://eplus.jp/sf/detail/3931060001-P0030001

【受付期間】2023/9/3(日)10:00~2023/10/12(木)18:00

問い合わせ:tel.098-943-7031(Output)





<大比良瑞希>Profile



スモーキーな歌声と、ビザールギターの爪弾きで現在進行形のシティ・ポップを紡ぐ次世代型シンガーソングライター。





エレキギターを片手に各地で積極的なライブ活動を行いつつ、これまでFUJI ROCK FESTIVAL・SUMMER SONIC・GREENROOM FESTIVAL・りんご音楽祭など、音楽フェスへの出演も果たす。

2022年には、3rd Album『Little Woman』をリリースし、9月には七尾旅人、待望のニュー・アルバム『Long Voyage(ロング・ヴォヤージュ)』収録の珠玉のソウル・バラッド「ドンセイグッバイ」にデュエットで参加し話題となった。





2023年は、東阪で開催した 弾き語りツーマンライブ自主企画『Love On A Two-Way Street』にて、カーネーション・直枝政広、butaji、スカートと対バン。連動したコラボリリースも話題に。





8月には代官山UNITでのバンドセットライブ『The Reminder』も成功させるなど精力的に活動する中、今秋9月27日に待望の4thアルバム『HOWLING LOVE』をリリースする。



・オフィシャルHP: https://ohiramizuki.com/

・Twitter:https://twitter.com/mimimizukin

・Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/



