Sky株式会社は2023年11月21日(火)・22日(水)にパシフィコ横浜で開催される「BOXIL EXPO IT・DX展 in 東京 2023(主催:スマートキャンプ株式会社)」に出展いたします。





当日は、『予測不可能な時代に今やるべき営業力の向上法とは―名刺情報を活用した営業活動―』と題したセミナーを実施するほか、弊社開発商品を実機で操作いただき、使いやすさをご体感いただけます。

ご来場の際は、ぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。





<「BOXIL EXPO IT・DX展 in 東京 2023」Webサイト>

https://event01.expo.boxil.jp/tokyo-2023-autumn







■ セミナー内容

予測不可能な時代に今やるべき営業力の向上法とは

―名刺情報を活用した営業活動―

新型コロナウイルスの流行や、気候変動、地震などによる災害など予測が困難な事象が次々と起こり、また、少子高齢化により人材確保も困難になっている今の時代、売上を向上させるためには、営業力の強化が企業の課題となっています。

営業力を強化するためには、営業手法の見直しや効率化などが考えられますが、営業活動情報の共有はすぐにできる対策の1つといえます。

「SKYPCE」は組織全体で集約された名刺情報に、「人」に紐づく情報を蓄積することで、組織で所持している人脈の可視化をもとに潜在顧客の発掘にお役立ていただけます。

名刺情報をどのように活用すれば営業力の向上につながるのか、その方法についてご紹介します。



日時:11月22日(水)13:00~13:20(Bステージ)



受講料:無料









■ 主な展示内容



営業支援 名刺管理サービス

「SKYPCE」

https://www.skypce.net/









クライアント運用管理ソフトウェア

「SKYSEA Client View」

https://www.skyseaclientview.net/







■ 出展ブースのご案内(小間番号)

パシフィコ横浜 展示ホールD・53





■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

<「BOXIL EXPO IT・DX展 in 東京 2023」Webサイト>

https://event01.expo.boxil.jp/tokyo-2023-autumn



<Sky株式会社 Webサイト>

https://www.skygroup.jp/





