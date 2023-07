[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、15.6インチ大画面ディスプレイを備えつつ、税込9万円以下のリーズナブルな価格を実現したビジネスノートPCのアプライド限定モデル「Modern-15-B12M-009JP」を2023年7月20日(木)より発売いたします。







【Modern 15 B12M の主な特徴】

●15.6インチ大画面と「第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー」を搭載したパワフルモデル

「Modern-15-B12M-009JP」は、15.6インチの大画面ディスプレイと「第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー」を搭載し、ハイブリッドワーク用や家庭用として高い処理性能と利便性を備えたビジネスノートPCです。



マルチタスク処理性能がより向上した「第12世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー」を採用し、オフィスソフトやWebブラウザなど複数のソフトを同時に起動して使用する際にもサクサク高速動作を実現します。



この他、無線LAN「Wi-Fi 6」やマイク内蔵Webカメラを標準搭載し、別途USBデバイスを接続する必要なくWi-Fiルーターへ接続してビデオチャットやビデオ会議に参加することができます。また、大画面のPCモニターやプロジェクタへ変換アダプタなしで映像出力できるHDMI(TM)やUSB PowerDeliveryに対応したUSB3.2 Gen2 Type-Cなど各種拡張ポートも取り揃えております。



文字がはっきりくっきり表示されて読みやすい15.6インチ・フルHD解像度ディスプレイを採用しつつ、薄さ19.9mm・軽さ1.7kgで室内の移動やバックパックへ収納した持ち運びも可能なデザインになっています。







・Modern 15 B12M 製品ページ:https://jp.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-B12X



