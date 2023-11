[ANYCOLOR株式会社]

スペシャルステージの模様が見られる「ネット配信視聴チケット」も好評販売中!さらに、12月2日(土)12:00より、入場券と午後入場券の一般販売がスタート!



ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、2023年12月23日(土)・24日(日)に開催する「にじさんじフェス2023」の追加情報をお伝えします。







「にじさんじフェス2023」ライバーのクラス分け&ビジュアル公開!さらに、グッズ、フード・スイーツ・ドリンクなどの追加情報も解禁!





2023年12月23日(土)・24日(日)に東京ビッグサイト東展示棟で開催される「にじさんじフェス2023」のライバーのクラス分け情報とフェスのために描き下ろされた特別ビジュアルがついに解禁!ビジュアルは特設サイト(https://fes.nijisanji.jp/2023/)にてご覧ください。



さらに、会場で販売されるオリジナルグッズ情報のほか、ライバー考案のオリジナルフードやドリンクメニューなどの追加情報も公開しました。開催まで期待が高まる「にじフェス2023」。是非ご注目ください!



入場券と午後入場券の一般販売は2023年12月2日(土)12:00からスタート!また、スペシャルステージの模様が見られる「ネット配信視聴チケット」も好評発売中!合わせてご確認ください。



ライバー クラス分け情報





ライバーのクラス分け情報を公開しました!レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、インディゴ、バイオレットの7色のクラスに分かれてイベントを盛り上げます。クラスTシャツを着用した描き下ろしビジュアルは特設サイトで公開中!ライバーとお揃いのTシャツやフェス限定のグッズも是非GETしてください。



▼クラス分け情報は特設サイトをチェック!▼

https://fes.nijisanji.jp/2023/class/



また、大好評につき2023年12月1日(金)18:00より、「Tシャツセット(全7種):各3,800円(税込)」の追加販売が決定!

▼特設サイトURL

https://fes.nijisanji.jp/2023/goods/

※2023年12月8日(金) 23:59までの期間限定販売となります

※期間中のご購入で、イベント前の発送を予定しております

※在庫がなくなり次第受付終了となりますが、イベント当日の販売も予定しております



グッズ追加情報





会場で販売するグッズの追加ラインナップを発表!事後販売もありますので、詳細は特設サイトをチェック!

※下記追加グッズの事前販売は実施いたしません。



▼特設サイトURL

https://fes.nijisanji.jp/2023/goods/



<にじさんじフェス2023 オリジナルグッズ>



・クラスTシャツアクリルスタンド(全162種):各1,500円(税込)

・クラスTシャツランダム缶バッジ(各クラス2グループ・全14種):500円(税込)

・コレクションカード(全6種):各500円(税込)

・イメージビジュアル クリアファイル(全6種):各500円(税込)



ほか、「にじさんじフェス2023」オリジナルグッズの全ラインナップは特設サイトをチェック!



<にじさんじフェス2023 前夜祭グッズ>



・アクリルスタンド(全7種):各1,500円(税込)

・カードホルダー:1,200円(税込)

・ランダム缶バッジ:500円(税込)



<その他会場販売グッズ>



■FOCUS ON

・FOCUS ON - NIJISANJI SINGLE COLLECTION(全4種):各1,500円(税込)





■Lie:verse Liars グッズ

・「Lie:verse Liars 俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方 1」:1,800円(税込)

・「Lie:verse Liars 俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方 2」:1,800円(税込)

・「Lie:verse Liars 俺たちが幸せになるバッドエンドの始め方 3」:1,800円(税込)

・「Lie:verse Liars 偽想廻明 1」:1,800円(税込)

・「Lie:verse Liars 偽想廻明 2」:1,800円(税込)

・Lie:verse Liars ミニキャラ缶バッジ(全8種):各800円(税込)

・Lie:verse Liars ミニキャラダイカットステッカー(全8種):700円(税込)

※ランダム商品となります

・Lie:verse Liars クリアカードコレクション(全17種):900円(税込)

※ランダム商品となります





・【にじさんじタロット】タロットカードセット:6,000円(税込)

・【Hyakumantenbara Salome Celebration Goods】紅茶:2,000円(税込)

・【Hyakumantenbara Salome Celebration Goods】ボイスキーホルダー(全3種):各1,500円(税込)

・【Tsukino Mito Celebration Goods】柔軟剤:1,800円(税込)

・【Kanae Celebration Goods】フレグランスミスト:2,000円(税込)

・【にじさんじカレー】レトルトカレー 文野環:900円(税込)

・【にじさんじカレー】レトルトカレー 社築:900円(税込)



フード







ライバー考案のオリジナルフード・スイーツ・ドリンクのメニューが公開されました!詳細は、特設サイトをチェック!

▼特設サイトURL

https://fes.nijisanji.jp/2023/food/



にじさんじファンクラブ抽選会の景品を公開!







会場のファンクラブブースにて、必ず当たる『にじさんじファンクラブ抽選会』を実施!

※参加条件と参加方法を必ずご確認の上でご参加ください。



・抽選場所:イベント会場のファンクラブブース

・開催日時:2023年12月23日 (土)、24(日) 9:00 ~ 18:00

・参加回数:1日あたりお1人様1回まで

・抽選景品:A賞、B賞、参加賞のいずれかが当たります

※A賞、B賞に当選された方は、参加賞もお受け取りいただけます

・参加者全員プレゼント:メモリアルチケット1枚

・参加対象者:本イベントのチケット所持&対象ファンクラブ会員様

※当日に年間プランへご入会いただいても参加可能です。

抽選会参加方法などの詳細は特設サイトをご確認ください。

▼特設サイト

https://fes.nijisanji.jp/2023/attraction/



ネット配信視聴チケット





■2023年12月22日(金) にじさんじフェス2023 前夜祭

ネット配信視聴チケット:5,500円 (税込)

ライバーカメラ配信視聴チケット:2,000円 (税込)



販売期間:2024年1月7日(日) 23:59まで

タイムシフト視聴期限:2024年1月8日(月) 23:59 まで



※ライバーカメラ「樋口楓」「夢追翔」に関して、

樋口楓・夢追翔の両名は他の出演者と異なり単独での歌唱が多くなります。

あらかじめご了承ください。

※「全公演通し視聴チケット」をご購入いただいた場合も、「ライバーカメラ配信視聴チケット」のご購入は可能です。



■2023年12月23日(土) にじさんじフェス2023 Day1

<スペシャルステージ>

・さくゆい劇場~この旅館、ほんまアカン!~

ネット配信視聴チケット:5,000円 (税込)



・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day1

ネット配信視聴チケット:5,500円 (税込)

ライバーカメラ配信視聴チケット:2,000円 (税込)



販売期間:2024年1月7日(日) 23:59まで

タイムシフト視聴期限:2024年1月8日(月) 23:59 まで



■2023年12月24日(日) にじさんじフェス2023 Day2

<スペシャルステージ>

・Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope”

ネット配信視聴チケット:5,000円 (税込)



・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day2

ネット配信視聴チケット:5,500円 (税込)

ライバーカメラ配信視聴チケット:2,000円 (税込)



販売期間:2024年1月7日(日) 23:59まで

タイムシフト視聴期限:2024年1月8日(月) 23:59 まで



■全公演通しチケット

ネット配信視聴チケット:22,000円 (税込)



全公演通しチケットは下記公演の配信本編をご視聴いただけます。

※「全公演通し視聴チケット」をご購入いただいた場合も、「ライバーカメラ配信視聴チケット」のご購入は可能です。



・にじさんじフェス2023 前夜祭 本編

・さくゆい劇場~この旅館、ほんまアカン!~

・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day1

・Kuzuha Solo Event “Kaleidoscope”

・にじさんじ 5th Anniversary LIVE 「SYMPHONIA」Day2



販売期間:2024年1月7日(日) 23:59まで

タイムシフト視聴期限:2024年1月8日(月) 23:59 まで



▼▼各種ネット配信視聴チケットの購入はこちら▼▼

https://njsj.jp/46NrC0V



★ライバーカメラ配信とは…

・対象の出演ライバーを追尾するカメラ映像が視聴できる配信です。

・「ライバーカメラ配信視聴チケット」は、ライブ本編のネット配信視聴チケットを購入済みの方のみご購入いただけます。

・対象のライバーが出演していない時間は、ライブ本編と同じ映像が配信されます。



注意事項

※各ステージの出演者は、予告なく変更になる場合があります

※各公演の配信開始時間は若干前後する可能性があります

※権利許諾の都合上、Stagecrowd及びbilibiliでは配信の一部が視聴できない場合がございます

※各日の“チラ見せパート”配信は、YouTubeでは一部視聴できない部分がございますので、ご注意ください



「にじさんじフェス2023」チケット情報





<入場券>

・入場券(入場特典付き):税込4,400円(各日)

・午後入場券(入場特典付き):税込3,600円(各日)

※午後入場券をお持ちの方は13:00から入場可能となります。



【一般発売(先着)】

2023年12月2日(土)12:00 ~



「にじさんじフェス2023 前夜祭」概要&チケット情報





日時:12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会場:東京ビッグサイト 東4ホール

出演者:樋口楓 / 夢追翔 / Nornis(戌亥とこ、町田ちま) / VΔLZ(弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴)

価格:税込7,500円 全席指定

※お一人様2枚まで申し込み可能



【一般販売(先着)】

2023年12月9日(土)12:00 ~



※すべてのステージや企画の出演者・内容は、予告なく変更になる場合があります。



「にじさんじフェス2023」開催概要





タイトル:にじさんじフェス2023

会期 :2023年12月23日(土)・24日(日) 9:00~18:00 ※最終入場17:30予定

※前夜祭のみ2023年12月22日(金) OPEN 17:00 / START 18:00

会場 :東京ビッグサイト 東展示棟 (東京都江東区有明3丁目11−1)

アクセス:【りんかい線】国際展示場駅から徒歩7分

【ゆりかもめ】東京ビッグサイト駅から徒歩3分

チケット:各チケット抽選受付中

主催 :にじさんじフェス2023製作委員会





【にじさんじプロジェクトについて】



「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。





<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

X:https://x.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram:https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

Bilibili:https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

X:https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



特設サイト:https://fes.nijisanji.jp/2023/

X:https://x.com/nijisanji_app



