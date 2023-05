[株式会社ジュン]

2023.5.30 Tue. - 6.4 Sun.



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ「wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP(ワシュ オフィシャルオンラインショップ/以下wa-syu)」は、株式会社三越伊勢丹(本社:東京都新宿区/代表取締役社長執行役員:細谷敏幸)が運営する伊勢丹新宿店の「Vins et voyages! 世界を旅するワイン展 2023」に出展します。







今月5月30日(火)より6日間、伊勢丹新宿店では、"飲むよろこび、出会うたのしみを"をテーマに「世界を旅するワイン展 2023」を開催します。2022年に続き、2回目の出展となる「wa-syu」では、イベント開催中、全国各地からセレクトした14ワイナリーより、wa-syuでしか手に入らないコラボレーションワインや、伊勢丹新宿店先行販売のワインなど、75銘柄の日本ワインをご紹介します。日替わりスペシャルゲストも登場し、「まだ見ぬ日本ワインの、奥深い世界」の旅へとみなさまをご案内します。あれこれ飲みくらべたいワイン好きのあなたも、ちょっと嗜んでみたい方もきっとお気に入りの一本と出会えるはず。さぁ、夏の訪れを予感させるくつろいだ気分に誘われて、ワイン探しの旅へ出かけましょう!





Vins et voyages!世界を旅するワイン展 2023 ~飲むよろこび、出会うたのしみを~

ワインと料理をカジュアルに愉しめる居酒屋スタイルのイートイン、数多くのテーマ別Bar、旅するように世界のワイン産地巡りができる品揃え、日本各地から来場する生産者たちとの交流など「飲むよろこび、出会うたのしみ」をテーマに開催される、「世界を旅するワイン展 2023」。夏の訪れを予感させるくつろいだ気分に誘われて、のんびりとお出かけください。



[開催日時]

■エムアイカード会員さま特別ご招待日

2023年5月30日(火)10:00~20:00

■一般会期

2023年5月31日(水)~6月4日(日)10:00~20:00(最終日は18:00まで)

[開催場所]

伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

TEL:03-3352-1111



※エムアイカード会員さま特別ご招待日のご入場の際は、会場(本館6階 催物場)入口にて、お一人さまにつき1枚の対象のエムアイカード(家族カード含むご本人さま名義)をご呈示ください。

※会場混雑緩和の観点から、世界を旅するワイン展会場(本館6階 催物場)入口にて、入場制限をさせていただく場合がございます。

※掲載されております情報や商品のご提供を、諸般の事情により予告なく変更・ 中止とさせていただく場合がございます。

※詳しくは、伊勢丹新宿店スタッフまでお問い合わせください。



「Vins et voyages!世界を旅するワイン展 2023 ~飲むよろこび、出会うたのしみを~」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/sekaiotabisuruwine_2023



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu SELECTION ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

スペシャルゲストも登場!wa-syuが全国各地からセレクトしたワイナリーより人気の銘柄をラインアップ



■WINERY wa-syuセレクトの14ワイナリー

wa-syu初登場の長野「ツイヂラボ」も!個性派ワイナリーから老舗ワイナリーまで。あれこれと飲み比べたい、人気の75銘柄を取り揃えました。



[北海道]多田ワイナリー/ドメーヌレゾン

[岩手県]THREE PEAKS

[新潟県]カーブドッチ・ワイナリー/フェルミエ

[山梨県]シャトージュン/ドメーヌヒデ

[長野県]楠わいなりー/ドメーヌ・コーセイ/ツイヂラボ

[大阪府]カタシモワイナリー

[奈良県]木谷ワイン

[広島県]広島三次ワイナリー

[徳島県]Natan葡萄酒醸造所



■INFOMATION

新潟県・フェルミエ、長野県・ツイヂラボの出品銘柄は、伊勢丹新宿店先行販売です。wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPでのお取り扱いは、6月13日(火)からを予定しています。お楽しみに!



「wa-syu出展!世界を旅するワイン展 2023 全国からセレクトした14ワイナリーの人気銘柄が登場」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/sekaiotabisuruwine_winery_2023



━━━━━━━━━━ LIMITED WINE 伊勢丹新宿店先行販売!wa-syu 限定ワイン ━━━━━━━━━━

wa-syuでしか手に入らない、限定販売ワインを伊勢丹新宿店の会場でいち早くご紹介します。





フェルミエ/新潟県新潟市

写真左から:

【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】2022 ケルナー 醸し

Price:5,500yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]新潟県[品種・ブレンド比率]ケルナー100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口 [味わい]フルーティー[アルコール度数]12.5%[サイズ]750ml



【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】2021 カベルネ・ジャポネ アッサンブラージュ

Price:7,480yen(in tax)

[カテゴリ]赤ワイン[産地]新潟県[品種・ブレンド比率]カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・ドルサ、カベルネ・ミトス(ブレンド比率:非公開)[生産年度]2021年[タイプ]ミディアムボディ[味わい]エレガント[アルコール度数]12.5%[サイズ]750ml



INFOMATION:

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPでのお取り扱いは、2023年6月13日(火)からを予定しています。





シャトージュン/山梨県甲州市

写真左から:

【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】ピノグリ 2022

Price:4,400yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]山梨県[品種・ブレンド比率]ピノ・グリ100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]12%[サイズ]750ml



【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】セミヨン 2021 無濾過蔵出し

Price:4,400yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]山梨県[品種・ブレンド比率]セミヨン100%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]11.5%[サイズ]750ml







INFOMATION:

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPでのお取り扱いは、2023年6月27日(火)からを予定しています。





ツイヂラボ/長野県東御市

写真左から:

【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】carraria Chardonnay petillant 2022

Price:4,950yen(in tax)

[カテゴリ]スパークリングワイン[産地]長野県[品種・ブレンド比率]シャルドネ100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]12%[サイズ]750ml



【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】KUBOTA Chardonnay 2021

Price:4,950yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]長野県[品種・ブレンド比率]シャルドネ100%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]コクあり[アルコール度数]11%[サイズ]750ml





INFOMATION:

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPでのお取り扱いは、2023年6月13日(火)からを予定しています。



「世界を旅するワイン展 2023」アイテムリストはこちら

https://bit.ly/3pQkAsg



━━━━━━━━━━━━━━━ SPECIAL GUEST 日替わりスペシャルゲスト ━━━━━━━━━━━━━

イベント開催中、日替わりゲストが来場!

日本ワインの魅力や、wa-syuと醸造家のこだわりがぎゅっと詰まった限定ワインの開発秘話など、造り手たちが熱く語ります。



■渋谷英雄(しぶたにひでお)氏

株式会社ショープル ドメーヌヒデ 代表取締役



[来店日時]

2023年5月30日(火)14:00~/16:00~/18:00~

[Recommend Wine]

ドメーヌヒデ/山梨県南アルプス市

愛してる スパークリング 2022

Price:4,510yen(in tax)



■若佐慎一(わかさしんいち)氏

美術作家



[来店日時]

2023年5月30日(火)14:00~/16:00~

[PROFILE]

1982年広島生まれ。広島市立大学大学院博士課程(日本画)満期退学。月刊美術主催公募展「デビュー」にて準グランプリ受賞。日本の風土と宗教観をテーマに漫画やゲーム、アニメの特徴とされる要素を作品内に取り込み制作する。ファッションブランドやアイドルグループ、メディアアーティストとのコラボレーションなど活動は多岐にわたる。

作品所蔵:栃木県立美術館、広島市立大学、円覚寺塔頭龍院庵ほか

[Recommend Wine]

ドメーヌヒデ/山梨県南アルプス市

写真左:桜の畑 MBA 2020

Price:6,050yen(in tax)

写真中央:【wa-syu限定】にごりMBA 2020

Price:5,500yen(in tax)

写真右:【wa-syu限定】神の畑 ピノノワール 2021[375ml]

Price:3,850yen(in tax)



■井下奈未香(いのしたなみか)氏

有限会社WORLD COLLECTION 取締役

Natan葡萄酒醸造所 代表



[来店日時]

2023年5月30日(火)13:00~/15:00~/17:00~

2023年5月31日(水)11:00~/14:00~

[Recommend Wine]

Natan葡萄酒醸造所/徳島県三好市

quvi 2021

Price:3,520yen(in tax)



■須賀貴大(すがたかひろ)氏

ツイヂラボ 醸造責任者



[来店日時]

2023年5月30日(火)12:00~/15:00~

2023年5月31日(水)11:00~/13:00~

[Recommend Wine]

ツイヂラボ/長野県 東御市

写真左:【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】KUBOTA Chardonnay 2021

Price:4,950yen(in tax)

写真右:【伊勢丹新宿店先行販売/wa-syu限定】carraria Chardonnay petillant 2022

Price:4,950yen(in tax)



■味村興成(あじむらこうせい)氏

株式会社Domaine KOSEI 取締役社長

株式会社Domaine Raison 取締役



[来店日時]

2023年6月3日(土)13:00~15:00

[Recommend Wine]

ドメーヌ・コーセイ/長野県塩尻市

写真中央:【ドメーヌ・コーセイ×wa-syu】Velvet Merlot F37 2020 French Oak

Price:7,920yen(in tax)

写真右:ドメーヌレゾン/北海道空知郡

【ドメーヌレゾン×wa-syu】オレンジワイン 2022

Price:2,530yen(in tax)



■高井麻記子(たかいまきこ)氏

カタシモワインフード株式会社 カタシモワイナリー 醸造責任者



[来店日時]

2023年6月4日(日)11:00~/13:00~

[Recommend Wine]

カタシモワイナリー/大阪府柏原市

【wa-syu限定】泡オレンジ 宝吉畑 デラウェア 2021

Price:4,400yen(in tax)



「Vins et voyages!世界を旅するワイン展 2023 ~飲むよろこび、出会うたのしみを~」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/sekaiotabisuruwine_2023



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PLEASE FOLLOW ME! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

wa-syu.com のSNS公式アカウント「@wasyuofficial」では、一般社団法人日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートのバイヤーが日本全国各地から厳選した商品やワイナリー情報など最新情報を配信しています。

instagram:https://www.instagram.com/wasyuofficial/

facebook:https://www.facebook.com/wasyuofficial

twitter:https://twitter.com/wasyuofficial





【 株式会社ジュン 】

1958年創業のアパレル&ライフクリエーションカンパニー。レディス・メンズのファッション製品全般の企画、製造、販売、建築及び室内内装の施工設計、ラジオ番組の企画制作及びサウンドプロデュース、屋外広告媒体事業、ゴルフ場、レストラン、ワイナリーの経営と、多角的に幅広く事業を手掛ける。

CORPORATE WEBSITE https://www.jun.co.jp/





【 wa-syu(ワシュ)】

2020年12月15日に1号店となるオフィシャルオンラインショップをオープン。

「まだ見ぬ日本ワインの、奥深い世界へ」をコンセプトに、1979年から山梨県甲州市勝沼町でワイナリーを運営する株式会社ジュンが独自の切り口でナビゲートした、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ。日本の感性と職人技を生かした名品が次々と誕生し、国内外の食通を惹きつけながら、進化し続ける日本ワインを中心に日本全国からセレクトしたアイテムを展開している。

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP https://wa-syu.com/



※アカウントフォローは20歳以上の方限定です。20歳未満の方はフォローおよびお酒にまつわる情報の共有はご遠慮ください

※飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/23-15:46)