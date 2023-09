[The Orchard Japan]





◆News Release

2014年に結成、インディーズを経て2018年に待望のメジャーデビュー。これまで4枚のアルバムをリリース、鈴木真海子/Rachelとし て精力的にソロ名義でも活動し、ラッパーとして進化を遂げている chelmico。そんなふたりの5曲入りNEW EP『I just wanna dance with you- periodt.』が10月4日にリリース決定。7月に chelmicoのともだち10周年を記念して7年の時を経てヒイラギペイジ によりリアレンジされた“JUNEJULY(ハート)2023”をはじめ、ふたりの愛してやま ない“お笑い”のために、盟友ryo takahashiと共に書き下ろししてき た数々の楽曲の完成版がここに集結。さらに、パソコン音楽クラブとの 二度目の共作となる“I just wanna dance with you- periodt.” が、 EPのリリースに先立ち9月27日に先行配信も決定。タイトル通り思わず踊らずには 居られない、軽快で心地いいサウンドを凝縮したEPが完成した。 また、先日発表した chelmico「一緒に踊ろうよTOUR」もこのEPを引っ提げて全国10都市でのchelmico史上最大級のツアーとなっている。本日よりチケットの一般発売もスタート、急ぎチェックを。chelmicoの続報に期待して欲しい。



<本人コメント>

みんなー!お待たせー!

今までのchelmico詰め合わせ完成!

タイトルめっちゃよくない?曲もめっちゃ良くない?ジャケもめっちゃ良くない?

ウチらの今はこんな感じー。みんなの今はどんな感じ?感想をたくさん聞かせてね。

chelmicoより





◆リリース情報

chelmico 先行配信シングル “I just wanna dance with you- periodt.”

2023年9月27日 各種配信サービスにてリリース



chelmico NEW EP 『I just wanna dance with you- periodt.』(digital only)

2023年10月4日 各種配信サービスにてリリース

<Tracklist>

M1: I just wanna dance with you- periodt.

M2: JUNEJULY(ハート)2023

M3: H

M4: BLUE

M5: Flash



◆ツアー情報

chelmico「一緒に踊ろうよTOUR」





10月21日(土) 神奈川 SUPERNOVA KAWASAKI OPEN 18:15 / START 19:00

[問] HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077



11月3日(金・祝) 広島 Live space Reed OPEN 16:15 / START 17:00

[問] 夢番地 082-249-3571



11月4日(土)静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA OPEN 17:15 / START 18:00

[問] JAILHOUSE 052-936-6041



11月11日(土) 愛知・名古屋 ReNY limited OPEN 17:15 / START 18:00

[問] JAILHOUSE 052-936-6041



11月12日(日) 大阪・心斎橋 BIGCAT OPEN 16:00 / START 17:00

[問] GREENS CORPORATION 06-6882-1224



11月18日(土) 宮城・仙台 darwin OPEN 17:15 / START 18:00

[問] GIP



11月26日(日) 北海道 Sound lab mole OPEN 16:15 / 17:00

[問] WESS info@wess.co.jp



12月2日(土) 熊本 B.9 V2 OPEN 17:15 / START 18:00

[問] キョードー西日本 0570-09-2424



12月3日(日)福岡 DRUM LOGOS OPEN 16:15 / START 17:00

[問] キョードー西日本 0570-09-2424



12月22日(金)東京 EX THEATER ROPPONGI OPEN 18:00 / START 19:00

[問] HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077



TICKET:料金:1F スタンディング ¥4,500 / 2F 指定 ¥5,000(1D代別途)

チケット一般発売中:https://eplus.jp/sf/word/0000071056





◆About chelmico

RachelとMamikoの友達2人組で結成されたラップ ユニット。2014年に結成、インディーズを経て 2018年に待望のメジャーデビュー。これまで4枚 のアルバムをリリース、さらに鈴木真海子/Rachel としてソロ活動も精力的にこなし、ラッパーとし て進化を遂げているchelmico。コマーシャルソングやドラマのテーマソング、アーティストへの楽曲提供、客演など、様々な方面で活動中。2023年は10月4日に NEW EPとして “I just wanna dance with you- periodt.”のリリース、同タイトルを9月27日先行配信が決定。このEPを引っ提げて全国10都市でのツアー「一緒に踊ろうよTOUR」も開催する。





Website : http://chelmico.com/

Twitter : https://twitter.com/chelmico_offi

Instagram : https://www.instagram.com/chelmico/

TikTok : https://www.tiktok.com/@chelmico_official

YouTube : https://www.youtube.com/chelmico

