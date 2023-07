[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年7月1日(土)よりキャンペーン開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2023年7月1日(土)~2023年9月24日(日)に対象のMSIノートPC製品のご購入でMSIオリジナルグッズが必ず貰える『MSIノートPC Summer キャンペーン 2023」を開催いたします。







●『MSIノートPC Summer キャンペーン 2023』 概要

期間中、対象のMSIノートPC製品をご購入されたお客様に、もれなくMSIオリジナルグッズやゲーミングデバイスをプレゼントいたします。



■キャンペーン実施期間

対象購入期間:2023年7月1日(土)~2023年9月24日(日)

応募受付期間:2023年7月1日(土)~2023年10月8日(日)



■応募方法

キャンペーン期間中に対象製品を購入し、下記特設ページの応募フォームよりご応募いただくか、対象店舗の店頭にてお渡しいたします。



■キャンペーン特設ページ

https://jp.msi.com/Promotion/2023-summer/nb



■対象製品とプレゼント

<対象製品>

第11世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー及び、5000シリーズ以降のAMD Ryzen(TM) プロセッサー搭載MSIノートPC製品



対象シリーズとプレゼントは下記の通りです。



■店舗お渡し実施店

・アプライド

一宮店、大分店、岡山店、尾張旭店、鹿児島店、春日井店、金沢店、京都店、熊本店、

倉敷店、久留米店、黒崎店、高知店、小倉店、静岡店、高槻店、高松店、西福岡店、

博多店、姫路店、広島西店、福山店、松山店、南福岡店、宮崎店、和歌山店



・エディオン

なんば本店、広島本店



・パソコンショップアーク



・パソコンショップ DO-MU



・ビックカメラ:AKIBA店、池袋カメラ・パソコン館、有楽町店、なんば店



・ソフマップ:AKIBA パソコン・デジタル館、なんば店



・ヨドバシカメラ

マルチメディアAkiba、マルチメディア梅田、マルチメディア横浜



・PCワンズ



・TSUKUMO

ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.、ツクモ名古屋1号店、ツクモ日本橋店、

ツクモ福岡店、DEPOツクモ札幌大谷地店



・ZOA

ZOA:厚木店、相模原店、豊橋店、山梨中央店

OAナガシマ:沼津本店、沼津卸団地店、御殿場店、富士店、富士宮店、静岡本店、静岡国吉田店、

志太店、藤枝店、浜松西インター店、浜松本店、掛川店

パソコンの館:秋田店、姫路店、福井店、金沢店、富山店



上記以外のMSIノートPC取扱店舗、およびオンラインストアは専用応募フォームよりお申込み下さい。

また、詳しいキャンペーン内容や対象店舗はキャンペーン特設ページにてご確認下さい。



※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。

また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※プレゼントの送付まで最大で2か月程度お時間を要する場合がございます。

※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、またはプレゼント品の在庫がなくなり次第終了となります。



