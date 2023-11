[株式会社ケイシイシイ]

東京で人気のチーズスイーツ専門店「Now On Cheese♪」が期間限定で大丸札幌店に登場。

好評のクッキーや新しいフレーバーのチーズケーキサンドも札幌に初登場!





新フレーバー♪チーズケーキサンド カマンベール







チーズケーキサンドに新しい味「カマンベール」が新登場。カマンベールベイクドチーズケーキをしっとりと したサブレでサンド。コクのあるチーズの味をおたのしみくだ さい!



商品名:チーズケーキサンド カマンベール

内容量:1個

価格:410円(税込)



人気のチーズスイーツラインナップ♪







こだわりのクリームをサックリとしたビスキュイでサンドしたテイクアウトスイーツ。ゴーダチーズ、チェダーチーズ、マスカルポーネ、クリームチーズをブレンドしたレアチーズクリームにカシューナッツ、ピスタチオを加え、まったりとしたクリームに仕上げました。



商品名:レアチーズサンド ゴーダ&チェダー

内容量:1個

価格:400円(税込)





Now on Cheese♪で人気のチーズをチョコレートにしラングドシャでサンドしたクラシックチーズサンド。

スモーキーな風味が魅力的な「スモークチーズ&カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル&ゴルゴンゾーラ」2 種のサンドをご用意しています。



商品名:クラシックチーズサンド アソート

内容量:スモークチーズ&カマンベール 9枚

カラメル&ゴルゴンゾーラ 9枚

価格:1,944円(税込)





厳選したチーズと生クリームを贅沢に練りこんだ生地を丁寧に薄焼きにしてたクッキー。

食べた瞬間に口いっぱいにひろがる風味と、ホロリとくずれる口どけの良さは、限界まで入れたチーズと、この薄焼きだからそ。



商品名:ゴーダチーズ&チェダーチーズ

内容量:12

価格:972円(税込)



ポップアップショップ情報





会 場:大丸札幌店B1菓子イベントスペース

期 間:2023年11月8日(水)~2023年11月14日(火)

営業時間:午前10時~午後20時



Now On Cheese♪ブランドサイトURL: https://nowoncheese.jp/



