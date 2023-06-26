AirPods Proケース人気ランキングを発表！
［株式会社ユニケース］
～選ばれたTOP 5は？～
国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE」における、AirPods Proケースの人気ランキングを発表しました。
UNiCASE店舗・オンラインストアで、人気のAirPods Proケースをランキング形式で紹介します。
AirPods Proケースをお探しの方は、ぜひご覧ください。
AirPods Proケース一覧 →
https://unicase.jp/airpods/AirPods%20Pro(%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。
┃AirPods Proケース TOP5
≪1位≫ 【AirPods Pro(第2/1世代) ケース】ZERO HALLIBURTON AirPods Pro Case（navy camo)
ZERO HALLIBURTON
価格：￥4,400（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/95572.html
≪2位≫ 【AirPods Pro(第2/1世代) ケース】iFace Look in Clearケース (クリア)
iFace
価格：￥1,540（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/95209.html
≪3位≫ 【AirPods Pro(第2/1世代) ケース】PU Leather Hybrid Case (IVORY/BLACK)
MARY QUANT
価格：￥3,850（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/94886.html
≪4位≫ 【AirPods Pro(第2/1世代) ケース】ポケットモンスター シリコンケース (メタモン)
グルマンディーズ
価格：￥2,948（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/94672.html
≪5位≫ 【AirPods Pro(第2/1世代) ケース】AirPods Pro Texture Case（emboss-white）
UNiCASE
価格：￥2,680（税込）
https://unicase.jp/iphone-goods/case/95568.html
AirPods Pro(第2世代)ケース 一覧 →
https://unicase.jp/airpods/AirPods%20Pro(%E7%AC%AC2%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
AirPods Proケース一覧 → https://unicase.jp/airpods/AirPods%20Pro/case/?input_order=1
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【集計概要】
集計期間： 2023年5月、6月
集計方法：全国のUNiCASE店舗・オンラインストアでの販売データ
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┃迷ったらコレ！iPhoneケースを選ぶ時におすすめの人気ケース！【2023年6月更新】
UNiCASEスタッフがおすすめのiPhoneケースをテーマごとにご紹介します。 画面を保護する手帳型や落下からiPhoneを守る耐衝撃、個性が表れるクリア(透明)ケースや、最も人気なブランドのおしゃれなケース、注目のスマホショルダー、かわいいキャラクターモチーフなど、ケースの主な特徴や今おすすめな商品を選びました。 あなたにぴったりなiPhoneケースを見つけましょう！
特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6150_280858.html
┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。
┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。
iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1
iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1
iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1
iPhone14 Pro フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1
iPhone14 Plus ケース
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iPhone14 Plus フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1
iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhone14 Pro Max フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1
iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1
iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1
iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1
iPhone13 Pro Max ケース
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iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1
スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list
スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1
Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1
AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1
┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html
┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/
┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.
┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：
※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です
┃株式会社ユニケース 概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：キャンベル クリストファー
本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-13:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
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