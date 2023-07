[株式会社セルシス]

セルシスは、7月24日(月)より株式会社アイビスと共催する、第二十五回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス!」で、アイドルユニット「すとぷり」とコラボレーションいたします。



7周年を迎えたアイドルユニット「すとぷり」メンバーの、夏を満喫する浴衣姿のイラストをお題として、塗り絵作品を募集します。お題の線画は、4人のメンバーの全身またはアップのイラストから選ぶことができます。塗った線画のメンバーのグッズが当たる「すとぷり賞」をはじめ、抽選で当たる賞を多く設けていますので、ぜひチャレンジしてみてください。素敵な塗り絵作品のご応募をお待ちしています。





▼デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス!」

https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/



「塗りマス!」は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末/アプリで彩色し、Twitterにハッシュタグをつけてツイートすることで応募できる塗り絵コンテストです。これまでの総応募数は合計で11万1千点を超えます。



線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、Twitterに指定のハッシュタグをつけてツイートすることで、応募完了となります。入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールなどのクリエイター向け豪華賞品や、「すとぷり」関連グッズのほか、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルがプレゼントされます。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製クリアファイルをプレゼントいたします。また、塗っている工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる「色彩賞」など、他にも抽選で当たる賞もあります。



応募作品の制作用として、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版や、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」(株式会社アイビス)を提供しております。CLIP STUDIO PAINTとアイビスペイントは連携しており、アイビスペイントで描いた作品をCLIP STUDIO PAINTに読み込んで続きを描くことができます。



【第二十五回「塗りマス!」】

▼募集期間

2023年7月24日(月)~ 8月16日(水)まで



▼対象作品

コンテストサイトから指定の線画をダウンロードし、デジタルペイントで完成させた作品(使用する端末、アプリは自由)



▼応募方法

コンテストサイトから線画をダウンロードして彩色し、Twitterにハッシュタグ「#第二十五回塗りマス」をつけてツイートすることで応募完了となります。

https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/



▼賞と賞品

●パソコン賞 1作品

1. 液晶ペンタブレット Wacom One(提供:株式会社ワコム)



製品詳細:https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-displays/wacom-one



2. 入力デバイス Orbital2 STERNA(提供:株式会社BRAIN MAGIC)



製品詳細:https://brainmagicproduct.com/orbital2-sterna/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)



4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●モバイル賞 3作品

1. クリエイター向けパソコン(いずれかが進呈されます。選択はできません。)

A. raytrek A4-R イラスト向けモデル(提供:株式会社サードウェーブ)



製品詳細:https://www.dospara.co.jp/TC276/MC12814-SN3598.html?utm_source=URL&utm_medium=nurimas25&_bdadid=JPGTE5.0000df9hk



B. マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル スターターパック

SENSE-15FH043-C-UCZS-CSP StarterPack [CLIP STUDIO PAINT](提供:株式会社ユニットコム)



製品詳細:https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=925655



C. DAIV R4-I7G50WT-A](提供:株式会社マウスコンピューター)



製品詳細:https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4I7g50wtabbw101dec/?adid=ot_celsys_230724&argument=QzuaYF3M&dmai=a64ae48bc762b1



2. ペンタブレット Wacom Intuos(提供:株式会社ワコム)



製品詳細:https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-tablets/wacom-intuos



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA(提供:株式会社BRAIN MAGIC)



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー「EX4」(提供:EIZO株式会社)



製品詳細:https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●初参加賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-(提供:株式会社 壽屋)



製品詳細:https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000004712/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●シークレット賞 抽選1名様

1. HUAWEI 2023年8月発売新製品タブレット(ペンシルとキーボード付き)(提供:華為技術日本株式会社)

※発売前製品の為、発送をもって発表に代えさせていただきます。



HUAWEI タブレットシリーズ:https://consumer.huawei.com/jp/offer/huawei-tablets/?utm_medium=display&utm_source=nurimasu



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●すとぷり賞 抽選4名様

1. すとぷり ピクチャータオル(2023 Summer ver.!!)&すとぷり あにまるしりこんみらー(2023 Summer ver.!!)(提供:株式会社STPR)

※応募作品の中から、メンバーごとに1作品ずつ抽選にて選出されます。





2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE(提供:株式会社セルシス)



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版(提供:株式会社セルシス)



製品詳細:https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)



●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン(提供:株式会社アイビス)

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。





■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル



※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス!特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス!特製クリアファイル



※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。





▼審査結果発表

2023年9月5日(火)予定





「すとぷり」について





(C) STPR Inc.



動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人組アイドルユニット。

YouTubeチャンネル登録者数は214万人、TikTok フォロワー数72万人、各SNS の合計フォロワー数623万人にのぼる。(2023年6月1日現在)

今年1月からの全国11箇所全44公演のすとぷりARENA TOUR 2023「Here We Go!!」では約35万人を動員。リスナーさんに"楽しい"を届けるため、活動の幅を増やし続ける。



すとぷり公式サイト:https://strawberryprince.com/

すとぷり 公式LINE:https://page.line.me/600lwgdb

すとぷり 公式Twitter:https://twitter.com/StPri_info

すとぷり 公式YouTube:https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

すとぷり 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@stprinfo

すとぷり 公式Instagram:https://www.instagram.com/strawberryprince.info/





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト:https://www.celsys.com/

Twitter:https://twitter.com/clip_celsys

YouTube:https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram:https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok:https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



