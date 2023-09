[The Orchard Japan]

今年のフジロック・フェスティバル '23において圧巻のパフォーマンスを披露!艶やかなボーカルで愛に捧げる詩が咲き乱れ、深く強力なシンセサウンドが鳴り響く



チャーリーXCX、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンらと共演を果たし、世界中のミュージック・フェスティバルにて圧巻のパフォーマンスを披露してきたインディーポップ界のシークレット・ウエポン、キャロライン・ポラチェック。本年度のフジロック・フェスティバル '23において多くの観客を魅了したパフォーマンスが早くも単独来日公演として実現!!







米コネチカット出身の歌手、プロデューサー、ソングライターでもある彼女は、コロラド大学在学中にエレクトロ・ポップ・ユニット「チェアリフト」に参加、米NYブルックリンを拠点に活動。そしてチェアリフト解散後、ソロになってから急激に活動の場を拡大する。



デュア・リパの2022年の北米ツアーのオープニング・アクトから、コーチェラ、ロラパルーザ、グラストンベリー、プリマヴェーラ、オール・ポイント・イースト、ガバナーズ・ボール、ピッチフォーク・ミュージック・フェスティバル、アウトサイド・ランズ、更にはTV番組『ジミー・キンメル・ライブ!』や『レイトx2ショーwith ジェームズ・コーデン』まで、様々なステージでパフォーマンスを披露。



2019年のエクスペリメンタル・ポップの傑作『Pang』以来、今年2月には3作目となるアルバム『Desire, I Want To Turn Into You』をリリース。このアルバムはポラチェック自身と、英国人プロデューサーのダニー・L・ハール(リナ・サワヤマ、フルーム他)の2人による共同プロデュース。既に米ピッチフォーク、ローリングストーン、ビルボード、バラエティ誌にて「Best of 2023 Albums」入りしており、高い評価を得ている。



今夏はTHE 1975のヨーロッパ公演のオープニング・アクトにも抜擢され、多くのTOPアーティストと交流しながら縦横無尽に活躍の場を広げるポップ・アイコンによる待望の単独来日公演となる。



公演概要

CAROLINE POLACHEK(キャロライン・ポラチェック)



【東京】

2023/11/30(木)

豊洲PIT

19:00開演 (18:00開場)

<料金> スタンディング:7,800円

(入場時ドリンク代別途必要 / 入場整理番号付)

お問合せ: キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間(平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

※ 未就学児童入場不可



・イープラス独占先行販売(先着)

2023 年9 月7 日(木)18:00~ 9 月18 日(月・祝)23:59

イープラス:https://eplus.jp/carolineplz/ (スマチケのみ)



・先行販売(先着)

2023 年9月19 日(火)18:00~ 9 月23 日(土)23:59

キョードー東京:https://tickets.kyodotokyo.com/carolinepolachek/

ぴあ:https://w.pia.jp/t/caroline-polachek/

イープラス:https://eplus.jp/carolineplz/

ローソン:https://l-tike.com/carolinepolachek/ L コード:74123

楽天チケット:https://r-t.jp/carolinepolachek



・チケット一般発売

2023 年9 月24 日(日)10:00



主催・招聘・企画制作

KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA



日本公演情報HP

https://kyodotokyo.com/pr/carolinepolachek.html



【リリース情報】

Caroline Polachek 最新アルバム

『Desire, I Want To Turn Into You』配信中

配信リンク:https://ffm.to/diwttiy



【収録曲】

1. Welcome To My Island

2. Pretty In Possible

3. Bunny is a Rider

4. Sunset

5. Crude Drawing Of An Angel

6. I Believe

7. Fly To You (feat. Grimes and Dido)

8. Blood And Butter

9. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions



【Music Videos】

「Smoke」

https://www.youtube.com/watch?v=pmxqAjh3WIY

「Welcome To My Island」

https://www.youtube.com/watch?v=hxgcz_6GKX0

「Sunset」

https://www.youtube.com/watch?v=-YBP-D6vQIA

「Billions」

https://www.youtube.com/watch?v=4zEQJrggKgk

「Bunny is a Rider」

https://www.youtube.com/watch?v=h_V2ccs_Urk



FOR MORE ON CAROLINE POLACHEK:

Website https://linktr.ee/carolinepolachek

Instagram https://www.instagram.com/carolineplz/

Twitter https://twitter.com/carolineplz

YouTube https://www.youtube.com/CarolinePolachek



