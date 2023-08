[株式会社バロックジャパンリミテッド]

2023年8月4日(金)正午よりSHEL’TTER WEBSTOREにて先行予約発売開始、8月11日(金)よりSLY全店発売開始予定



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「THROW by SLY(スロー バイ スライ)」は、セレクトショップ16(Sixteen)とのコラボレーションアイテムを2023年8月4日(金)より順次発売いたします。









2017年に、渋谷の明治通りとキャットST.に面した(現在は世田谷区若林)2つのエントランスを持つギャラリー兼、リソグラフプリンター常設のセレクトショップとしてオープンした16(Sixteen)とTHROW by SLYのコラボレーションが実現。

16(Sixteen)が手がけるアパレルの代名詞『Sixteen Pool Service』のグラフィックに加え、本コラボレーション限定のアイコニックなフォトプリントの組み合わせが魅力的なラインナップに。

グラフィックやフォトプリントを大胆にあしらった、ユニセックスで着用可能なTシャツ・ロンT・スウェットの他、オリジナルのロゴワッペンを落とし込んだニットトップス、ハンマーループやツールポケットなど本格的なディテールを取り入れたペインターパンツ、表面感のあるキルティングナイロンを使用したバケットハットなど全6型が揃います。



















NAME:16×THROW LOOSE T/SH

PRICE:¥7,997 tax in

NUMBER:030GA001-0710

COLOR:WHT,L/YEL,T.GRY

SIZE:FREE





NAME:16×THROW L/S TOPS

PRICE:¥8,998 tax in

NUMBER:030GA001-2170

COLOR:BLK,PNK

SIZE:FREE





NAME:16×THROW CROP HG L/S TOPS

PRICE:¥7,997 tax in

NUMBER:030GA001-0730

COLOR:WHT,BLK,GRY

SIZE:FREE





NAME:16×THROW OVER WASHED SW TOPS

PRICE:¥11,990 tax in

NUMBER:030GA001-0720

COLOR:WHT,BLK,GRN

SIZE:FREE





NAME:16×THROW NYLON BUCKET HAT

PRICE:¥5,500 tax in

NUMBER:030GA001-0750

COLOR:IVOY,BLK

SIZE:FREE







2023年8月4日(金)

SHEL'TTER WEBSTORE先行予約発売



2023年8月11日(金)

・SLY直営店舗

・The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道原宿店

・SHEL'TTER なんばCity店

・SHEL'TTER タカシマヤゲートタワーモール店

※SHEL'TTERでは一部商品のみの展開となります。

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/throwbysly/)



▼WEBSTORE 特集ページはこちら

https://www.ec-store.net/sws/secure/sly_230801throw.aspx



2023年8月11日(金)~ 2023年8月20日(日)

16(Sixteen)店舗ギャラリースペース(東京都世田谷区若林5丁目41−12)にて、16(Sixteen)とTHROW by SLYコラボレーションアイテムをイメージしたインスタレーションを開催

_____________________________



◆ABOUT 【 16(Sixteen) 】

ギャラリースペースを持つ、リソグラフプリンター常設のセレクトショップ。

スケートボードやUSカルチャーを中心としたアイテムや、国内外にてセレクトした本やZineの販売も行っている。

2017年に、渋谷の明治通りとキャットST.に面した2つのエントランスを持つギャラリー兼、セレクトショップとしてオープン。

LAのスケートショップLOTTIESのオーナーでありアーティストのマイク・ギグロッティの個展を皮切りに、レジェンドスケーターのランス・マウンテンやパット・ノーホー達によるアート展LOVE+GUTS、NYの巨匠エリック・ヘイズや、ヒップホップ界のレジェンド・フォトグラファー B+など数々の大物アーティストの展示のほか、レコードレーベルSTONES THROWジャパンツアー時のJ.ROCCによるインストアライブ、KNOW WAVEでのAFFIXの公開ストリーミング収録等の音楽イベントや、TABFで来日していた8BALL COMMUNITYによる、参加型公開ストリーミング収録 8BALL TV などの数々のイベントを行い、それに合わせたコラボレーションアイテムの販売も行ってきた。

現在は世田谷区若林にて、店内のギャラリースペースを活用し定期的に展示を開催。また、常設のリソグラフプリンターを使用したワークショップも開催しており、自分で作品を製作する楽しさを伝える活動も行っている。

新しいアイテムに出会ったり、アートやカルチャーに触れたりと、カルチャーの交差点のようなショップを目指しつつ、過去に展示を行ったアーティストをはじめ、関わりの深い海外アーティストやスケーターからの紹介による、カルチャー特有の繋がりを強みにしたセレクトや、オリジナルアイテムの制作販売を行っている。



Instagram @16shibuya

https://www.instagram.com/16shibuya/



◆ABOUT 【 Sixteen Pool Service 】

1970年代、カリフォルニアでは多くの家庭が私有のプールを所有していました。しかし、その当時は水不足も深刻な問題となっており、この状況下でスケートボーダーたちは空になったプールを見つけ、スケートボードを楽しむことを始めました。最初はアンダーグラウンドなカウンターカルチャーとして存在していましたが、徐々にメインストリームに広まり、現在ではスケートボードカルチャーの重要な一部となっています。

家庭用プールの清掃やメンテナンスを行うプールサービス (Pool Service) という職業が存在していますが、そのプールサービスの装いで周囲の目を欺き、無断でプールでのスケートボードを楽しむスケーターや、清掃をするのでプールでスケートを滑らせてください。と交渉を行うスケーターもいるようです。

空になったプールで創造的なスケートボードを楽しみ、独自のスタイルを表現するために、プールサービスという職業のフリまでもしてしまう。このようなクレイジーなカルチャーに魅了された16(Sixteen)は、あえてコンクリート製バックヤードプールではなく、ビニール製プールやフローターなどのキャッチーなアイコンを取り入れたプールサービスの企画を用意しています。

_____________________________



【 “THROW by SLY” CONCEPT 】

「SLY」に「THROW」する(=投入する)ことで、ワードローブの幅も、スタイリングの幅も広がっていく。トレンドに流されず、自分に合うものを選択し、自分らしく着こなす。そんなINDEPENDENTなPOWER WOMENのための、『アイデンティティを引き出す洋服』が「THROW」だ。

Instagram @throw_by_sly

https://www.instagram.com/throw_by_sly/



【 “SLY” BRAND CONCEPT 】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、

どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。

_____________________________



THROW by SLY WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/goods/search.aspx?genre=SWS&q=THROW&brand=1

SLY HP https://sly.jp

SLY WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Instagram https://www.instagram.com/sly_official/

SLY APP https://yapp.li/go/sly



<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS



