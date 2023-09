[The Orchard Japan]

タイトル通り、煙突を擁する埼玉県川口の銭湯「喜楽湯」にて撮影!





東京出身のラッパー/映像クリエイター「Ole」が、国内外から支持を集めるビート&アンビエント・プロデューサーの「TOMC」とタッグを組んだトラディショナルなブーンバップチューン Ole&TOMC 『Chimney』のOfficial Music Videoを公開!





■Ole&TOMC - Chimney (Official Music Video):



「Chimney」(訳:煙突)というタイトルとリリック、Ole自身がデザインした煙突のジャケットアートワークから発想を展開。実際に素敵な煙突を擁する埼玉県川口市の銭湯「喜楽湯」にて撮影された。

本Music Videoは気鋭の映像作家「ikko」が撮影・監督している。



「喜楽湯」の施設内で、OleとTOMCがパフォーマンス~チルアウトする映像は、まさに銭湯に行きたくなる仕上がりだ。





本曲『Chimney』は、Spotify「+81 Connect: J-Hip Hopの「今」と「その先」/Spincoaster「Monday Spin」などのプレイリストや各種メディアでもピックアップ。





カナダのInner Ocean Records〉/日本のLocal Visions等から作品を発表し、2023年にリリースした最新アルバム『True Life』は ”2020年代のNujabes『Modal Soul』” と称されるなど国内外で高く評価されているビート&アンビエント・プロデューサー「TOMC」が、原曲とは異なるセルフマスタリングを行い極太のベースとキック~スクラッチが光るビートを新たに構築した、インストヴァージョンの『Chimney(Instrumental)』も好評配信中。





Oleは新たな作品を制作中、今後もリリースを予定しており引き続き動向を追ってほしい。





▼Ole&TOMC 「Chimney」Music Video クレジット





Performed by Ole&TOMC

Shooting Location:喜楽湯

Director:ikko

Assistant Director:Shimon





Music:TOMC

Lyrics:Ole





Special Thanks:上野蘭平

Thumbnail Design/PA/A&R:ebisu





▼「喜楽湯」情報



住所:〒332-0015 埼玉県川口市川口5-21-6

HP:https://wakimichi.site/kirakuyu

■Ole&TOMC 8/23リリース『Chimney』



配信リンク:https://orcd.co/ole_chimney

リリース日:2023.08.23

Music/Produce:TOMC

Lyrics:Ole

Artwork/illustration:Ole





■Ole&TOMC 9/6リリース『Chimney(Instrumental)』



配信リンク:https://orcd.co/ole_chimney-inst

リリース日:2023.09.06

Music/Produce:TOMC

Artwork/illustration:Ole





【Ole プロフィール】



東京生まれのラッパー/映像クリエイター。

2019年 シングル「Doller 」でシーンに軽やかに参入。これまで3枚のEPを発表し、2022年6月には山口出身のビートメイカー”m-al” とのタッグを組み、シングル「Lost Day」をリリースした。 映像監督/アニメーター「Takeru Shibuya」 としても活動。





PUNPEE「タイムマシーンにのって」/ BIM「NOT BUSY」/ Kvi baba 「Tombi」/ Leon Fanourakis,SANTAWORLDVIEW & Xansei 「俺らは猿」/ 唾奇 × Sweet William「Let me feat. CHICO CARLITO」などHIP HOPを中心としたMVや企業案件を手がける他、POP YOURSオリジナル楽曲「Makuhari」のアートワークも直近では担当。





注目を集める映像クリエイターの一人である。





映像と音楽をクロスオーバーさせ、自由自在に行き来しながら軽やかに自身を表現する様はまさに二刀流。 街の牛乳屋の息子である。





Spotify : https://open.spotify.com/intl-ja/artist/7m9yK07LzbtyQCfhtNkUEd?si=GrpmNd_NQriHPCiARfnoKg

Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/ole/1448026867

Instagram : https://www.instagram.com/ole_takeru_shibuya/

X(Twitter) : https://twitter.com/shibutake_Ole/status/1534504514421932032





【TOMC プロフィール】



ビート&アンビエント・プロデューサー。





カナダ〈Inner Ocean Records〉、日本の〈Local Visions〉等から作品を発表。

リリースごとに明確なコンセプトを掲げ、独自の波形編集で作り込まれたジャズ・ヒップホップやアンビエントの作品群で知られる。 2020年、EP『Lunar Maria』がiTunes国内ニューエイジ・アルバムチャート1位を獲得。





2022年には楽曲「Honesty (feat. arcomoon)」がApple Music米国チャートでも83位を記録するなど、国内外でリスナー層を広げている。2023年の最新アルバム『True Life』は ”2020年代のNujabes『Modal Soul』” と称され、音楽メディアSmall Music等が選ぶ年間ベストアルバム企画にも選出されている。

近年は長谷川時夫 (タージ・マハル旅行団) が結成した集団即興演奏コレクティブ〈Stone Music〉に参加。一方でハウスやディスコ~R&BのDJとしても長いキャリアを持つなど、シーンの枠に捉われない活動を展開している。





メジャー/マイナーを問わず広範囲な音楽知識を活かし、サイゾー・Mikiki等ウェブ媒体や専門誌~Kankyo Records・ディスクユニオン等レコード店への寄稿、J-WAVE等メディア出演も多数。





Spotify : https://spoti.fi/2NlRT1c

Apple Music : https://music.apple.com/jp/artist/tomc/1449250107

Instagram : https://www.instagram.com/tstomc

X(Twitter) : https://twitter.com/tstomc



ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/10-10:46)