[エイベックス通信放送株式会社]

今年、3年ぶりの海外公演が開催されて話題を呼んだ、韓国の音楽番組発祥のフェス「ミュージックバンク」。2011年の日本公演から始まり、世界を回ってきたワールドツアーの中から、2019年に開催された「ミュージックバンクin香港」が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







香港での開催は2度目。初回に引き続き会場となったアジアワールドエキスポ アリーナに、多くのK-POPファンが集まりました。俳優やアーティストとして活躍するパク・ボゴムとTWICEのダヒョンがメインMCを務め、出演したアーティストはSEVENTEEN、TWICE、MONSTA X、FTILAND、NU'EST W、Aileeという豪華ラインナップ。



K-POPが世界中で盛り上がっていることを体感できる、スペシャルなライブイベントになっています。





オープニングにはMONSTA XのヒョンウォンがDJ H.ONEとしてステージに立ち、香港にちなんでブルース・リーの『燃えよドラゴン』のテーマソング「Enter The Dragon」をサンプリングした楽曲をプレイ。同じくMONSTA Xのジュホンがキレキレのラップを乗せ、いっきに会場を盛り上げます。



そのMONSTA Xのメインパフォーマンスは、第1部の後半に登場。



炎の映像を背景に、ラップも取り入れたハードな「Shoot Out」 を披露するなど、エネルギッシュな存在感を見せつけます。一方で、MCでメンバーが指ハートを飛ばすなど、キュートな表情とのギャップも要チェック!





第2部では、唯一バンドとして出演したFTILANDが、ヘヴィなサウンドを響かせて「PRAY」「Take Me Now」を披露。生演奏ならでは力強さと、オーディエンスを巻き込む一体感は圧巻!



さらに、大ヒット曲「TT」などで会場をポップに染め上げたTWICEのあと、トリを飾るのはSEVENTEEN。



軽やかなダンスチューン「Oh My!」やハードなナンバー「Getting Closer」など、多彩な楽曲で魅了します。



11月から初のドームツアーを開催している彼らも、2019年当時は日本デビューからまだ間もない頃。進化真っ只中のライブは必見です。



また、第2部にはBTSからコメントムービーも。2014年からのミュージックバンク出演映像を振り返りながら、香港のファンへ熱いメッセージを贈ります。





dTVでは、2018年の「ミュージックバンクinチリ」、2017年の「ミュージックバンクinジャカルタ」も配信中! スペシャルパフォーマンスが盛りだくさんの「ミュージックバンク」シリーズを、ぜひdTVでお楽しみください。





■『ミュージックバンク in香港』



~概要~



韓国の人気音楽番組「ミュージックバンク」が主催する14回目のワールドツアー! 美しい夜景の都市、香港で開催! K-POPの超人気アーティストが6組登場!ここでしか見られないスペシャルステージも是非お見逃しなく!



作品URL:https://bit.ly/3GU7l0c



コピーライト:Licensed by KBS Media Ltd. (C) KBS. All rights reserved





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-20:46)