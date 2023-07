[株式会社セルシス]

「C102限定クリエイター応援キャンペーン」では、セルシス製品やWacomのペンタブレットなどが、セットで割引きになる「日替り割」で会場限定で特価販売します。また、学生証のご提示で、コミケ販売価格からさらに20%OFFになる「学割」など、最新のデジタル制作環境をお求めやすい価格で入手できます。(*1/2)



ブースでセルシス製品をご購入の方には、人気アニメーター・イラストレーター米山舞先生のイラストによる「米山舞先生“RAY-DAWN” “RAY-DUSK” 特製クリアファイル」(非売品)をもれなく差し上げます。(*3)また、米山舞先生のイラストを使用した特製限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施いたします。



セルシスは東2ホール、東4ホールの画材ブースに出展いたします。ワコム史上最高のこだわりを結集した「Wacom Cintiq Pro 27」などの液晶ペンタブレットを、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」とあわせて体験いただけるほか、Galaxy Tab Sシリーズ、Galaxy S23 Ultra、Surface Pro 9、Surface Laptop Studio、iPad Proや、サードウェーブ、ユニットコム、マウスコンピューターなど国内主要BTOメーカーの最新デバイスで、CLIP STUDIO PAINTの最新機能と描き心地をお試しいただけます。



コミックマーケット102

■開催日

8月12日(土)~13日(日)



■会場

東京ビッグサイト



■セルシスブース

・東2ホール ワコムxクリップスタジオブース



体験コーナー展示予定

・Galaxy Tab Sシリーズタブレット・スマートフォン

・Galaxy S23 5G Ultra

・Wacom Cintiq Pro 27

・Wacom Cintiq 16/22

・Wacom One 液晶ペンタブレット 13

・ユニットコム iiyama SENSE-15FH043-C-UCZS-CSP

・マウスコンピューター DAIV Z4-I7I01SR-A

・NEC LAVIE T1295/DAS

・iPad / iPad Pro

・CLIP STUDIO TABMATE



・東4ホール サムトレーディングxクリップスタジオブース



体験コーナー展示予定

・Galaxy Tab Sシリーズタブレット

・Galaxy S23 5G

・Wacom Cintiq 16

・Wacom One 液晶ペンタブレット 13

・Surface Pro 9

・Surface Laptop Studio

・サードウェーブ raytrek A4-R イラスト向けモデル

・iPad / iPad Pro

・CLIP STUDIO TABMATE



■C102限定クリエイター応援キャンペーン

▼日替り割(*1/2)

下記の各製品を1日30本限定で大特価の日替り価格で販売します。(*4)

8月12日(土)

・CLIP STUDIO PAINT EX + Wacom Oneセット

・CLIP STUDIO PAINT PRO +Wacom Cintiq 16セット

・CLIP STUDIO PAINT EX + CLIP STUDIO TABMATE

8月13日(日)

・CLIP STUDIO PAINT PRO + Wacom Oneセット

・CLIP STUDIO PAINT EX + Wacom Cintiq 16セット

・CLIP STUDIO PAINT PRO + CLIP STUDIO TABMATE



▼学割(*1/2)

身分証(学生証)をご提示いただくとコミケ開催期間中、すべてのセルシス製品をコミケ販売価格よりさらに20%OFFでご提供します。



▼購入特典1

ブースでセルシス製品をお買い求めいただいた方には米山舞先生コラボ非売品「米山舞先生“RAY-DAWN” “RAY-DUSK”特製クリアファイル」をもれなく差し上げます。(*3)



▼購入特典2

ブースで3,000円以上ご購入の方にはCLIP STUDIO PAINTのオリジナルポーチをもれなく差し上げます。(*3)ペンタブレットのペンやCLIP STUDIO TABMATEなど、創作活動用グッズの収納に最適です。

サイズ:約230×110×60(mm)



■中高生に朗報

中学生・高校生の方を対象に、スマートフォン、タブレット、パソコンで描ける定番ペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 2デバイスプラン 1年版」の無料モニターを先着50名様限定で募集します。



無料モニターライセンスは、Windows、macOS、iPad、iPhone、Galaxy、Android、Chromebookの中からお好きな2台で1年間CLIP STUDIO PAINT DEBUTをご利用いただけます。



■コミックマーケット102限定SNSキャンペーン企画

期間中CLIP STUDIO PAINTの公式Twitterアカウントをフォローして、キャンペーン対象ツイートをRTするだけで、抽選で5名様に、「米山舞先生“RAY-DAWN” “RAY-DUSK” 特製限定アクリルブロック2種セット」が当たるSNSプレゼントキャンペーンを実施します。



参加方法:

1.CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)公式Twitterアカウント(@clip_celsys)をフォロー

2.8月1日(火)にCLIP STUDIO PAINT(クリスタ)公式Twitterアカウントから投稿されるキャンペーンツイートをリツイート

開催期間:8月1日(火)~8月13日(日)23:59まで

賞品:米山舞先生“RAY-DAWN” “RAY-DUSK” 特製限定アクリルブロック2種セット



詳しくはこちら:https://www.clipstudio.net/promotion/c102/



米山舞 プロフィール



長野県出身。

イラストレーターとして活躍する傍ら、アニメーターとしてもCMやMVなどで印象的な作品を発表している。また、精力的に個展を行う中で最新技術を探し出し、デジタルイラストレーションの可能性を常に模索している。アニメーション会社を経たのち2018年からイラストレーターとして装画・広告なども手掛け、2019年には初個展となる「SHE」、2021年には個展「EGO」。アクリルにUV印刷を施したレイヤー作品を多く発表し注目を集めた。イギリス・ロンドンのサーチギャラリーで開催された展覧会「START ART FAIR 2021」に出展した作品『00:00:00:00』は16枚の作品から構成される集合作で、アニメーター出身のイラストレーターとしての来歴を象徴するような作品になっている。また、2023年には個展「EYE」を開催し、自身が手掛けたアニメーション映像展示をはじめ、展覧会におけるデジタルイラストレーション展示の可能性を拡張したアクリルプリント、LED作品、インスタレーション、シルクスクリーンやメインとなる大型レリーフ作品など、多岐に渡る出力に挑戦した新たな作品を公開した。

Twitter @yoneyamai https://twitter.com/yoneyamai





*1 日替り割、学割は他の割引との併用はできません。日替り割は数に制限があります。また、お一人あたり2本までの販売とさせていただきます。

*2 ご提供価格はコミックマーケット開催の週に特設サイトに掲載します。

*3 数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。

*4 CLIP STUDIO PAINTは1デバイスプラン 1年版でのご提供です。セット販売価格は会場で発表させていただきます。





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

Twitter: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



