9月8日(金)には、ホテルプロデューサー龍崎翔子さんと漫画『おひとりさまホテル』(新潮社)の原案にもなったInstagramのアカウントメディア「おひとりさま。」を運営するまろが出演するライブ配信イベントを開催。「本当のオススメ」ホテルを紹介します。参加費は無料です。ぜひご視聴ください。



■開催日時

2023年9月8日(金)19:30ライブ配信開始



■配信プラットフォーム

Zoomウェビナー (視聴URLは応募完了メールをご確認ください。)



■応募フォーム

https://bit.ly/3R1gEjZ

※本イベントは無料でご視聴いただけます。

Pen Membership会員(無料)にご登録いただき、ログインした上で応募フォームよりお申し込みください。











今回から始まる「〇〇のギモン」シリーズでは、各分野のクリエイターや専門家を招いてトークします。いまさら聞けない”ソボクな疑問”や業界関係者も気になる”ディープな疑問”、リアルタイムで出演者に投げかける視聴者からのギモンまで、ライブ配信で答えるシリーズ企画です。



第二回のテーマは「ホテル」。時代とともに多様な進化を遂げながら、最近では日本各地で開業ラッシュが続くホテル。それぞれが独自のスタイルを打ち出していますが、本当に“よいホテル”とは一体どのようなものなのでしょうか?



今回出演していただくのは、株式会社水星 代表、ホテルプロデューサーとして「HOTEL SHE,」をはじめとしたさまざまなコンセプトのホテルを開業してきた龍崎翔子さんと、漫画『おひとりさまホテル』(新潮社)の原案にもなったInstagramのアカウントメディア「おひとりさま。」を運営するまろさんです。進行は、ライフスタイル領域を中心にブランディングやPRに携わる今井未央さんです。



失敗しないホテルの選び方は? ホテル旅の備えは? --そんな素朴なギモンから、群雄割拠なホテル業界をにまつわるディープなギモン、視聴者からの質問まで、観光支援などコンサルティング事業も展開する龍崎さんと、一年の大半をホテルで生活するまろさん、業界最注目のキーマンがそれぞれ異なる目線で語ります。



日本各地から厳選した注目ホテルも紹介! 目前に迫るシルバーウィーク、そして年末年始など、大型連休の参考にきっとなるはずです。



配信は9月8日(金)19:30スタート。ご視聴は無料です。ぜひご参加ください。



出演者プロフィール





龍崎翔子

株式会社水星代表、ホテルプロデューサー。2015年に株式会社水星(旧社名 L&G LOBAL BUSINESS, Inc.)を設立後、2016年に「HOTEL SHE, KYOTO」、2017年に「HOTEL SHE, OSAKA」、2021年に「香林居」、2022年5月に産後ケアリゾート「CAFUNE」を開業。そのほか、ホテルの自社予約SaaS「CHILLNN」の開発・運営や、観光事業者や自治体のためのコンサルティングも行う。Pen Official Columnistとしても名を連ねる。



まろ

ひとり時間の過ごし方を提案するメディア『おひとりさま。』をInstagramを中心に運営。”ひとりホテルステイ”について発信していたことが原案となった、マキヒロチ作の漫画『おひとりさまホテル』の単行本2巻が発売中。『Hanako.tokyo』では「ひとりホテルのすゝめ」を連載するほか、ホテルなどとコラボしたひとり向けプランの企画・プロデュースも手掛ける。



