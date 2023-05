[オイシックス・ラ・大地株式会社]

環境、平和、貧困など、持続可能な社会について、電気を消して考える参加型SDGsイベント



食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:高島 宏平)が運営する大地を守る会は、今年で開催21年目を迎える「100万人のキャンドルナイト@増上寺2023」を、2023年6月21日(水)の夏至の日に、大本山 増上寺(東京都港区)にて開催します。会場では、SDGsの169のターゲットにちなんだ1690個のキャンドルを設置し、大地を守る会が扱う有機栽培をはじめ、環境に配慮した食材のマルシェ、東京都による電力の安定確保に向けた取り組み「HTT(電力をⒽ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める)」を紹介するブースなどが展開されます。また、電気を消してキャンドルの灯りの下、東京タワーが4年ぶりに消灯し、参加者が持続可能な社会について考えるきっかけをつくることを目指します。





「100万人のキャンドルナイト@増上寺2023」サイト:https://candle-night.tokyo/



■開催背景



「でんきを消して、スローな夜を。」を合言葉に、2003年に大地を守る会が呼びかけ、「100万人のキャンドルナイト」はスタートしました。

夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消してキャンドルの灯りの下、ひとりひとりがゆっくりと考える時間を持つことを提唱しています。例えば、環境や貧困の問題、世界情勢など、参加者が持続可能な社会について考えるきっかけをつくることを目指します。







■アンバサダーのLiLiCoさんも来場!イベント概要



本会場の増上寺の他、東京タワー、自治体や企業・NPOなど企画に賛同する連携団体が夜8時に一斉に消灯。会場の「キャンドルロード」では1690個のキャンドルに火が灯ります。キャンドルロードの間には、SDGsの17の目標のアイコンパネルも設置します。加えて、大地を守る会が扱う有機栽培など環境に配慮して作られた旬の野菜や、規格外食材を販売する「キャンドルナイトマルシェ」、キャンドルのワークショップ、子どもの食支援を行うプロジェクト「WeSupport Family」、「TABLE FOR TWO」のブース出展などが行われます。

また、東京都と連携をし、都が推進する電力の安定確保の取り組み「HTT(電力をⒽ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める)」を紹介するブースを出展。HTTの紹介を通して、持続可能なライフスタイルを考えるきっかけをつくります。

さらに、キャンドルナイトアンバサダーであるLiLiCoさんと特別ゲストが登壇する「キャンドルナイトトークステージ」も開催します。



■主な出展ブースについて

1.東京都と連携。都が推進する電力確保の取り組み

「 HTT(電力をⒽ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める)」の紹介ブース



今夏も東京都は電力需給のひっ迫が予想されるなど、電力の危機的な状況に直面しています※。東京都では、電力需給ひっ迫を乗り越え、今後のエネルギーの安定確保を目指すため、HTT(電力をⒽ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める)をキーワードに、節電をはじめとした電力確保の取組を推進しています。ブースでは、このHTTの紹介を通して、一人ひとりが身近に実践できることを考えるきっかけを提供します。

※経済産業省 資源エネルギー庁 「電力需給対策について」(2023年3月29日)



2.世界と日本、子どもの食の支援活動を紹介



ひとり親世帯を中心とした子どものいる困窮家庭に向けた食品支援のプロジェクト「WeSupport Family」、開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消に同時に取り組む、日本発の社会貢献運動「TABLE FOR TWO」の活動紹介や寄付を呼び掛けるブースが出展します。











3.大地を守る会の有機野菜など環境に配慮してつくられた食材販売



大地を守る会が扱う、環境に配慮された有機野菜や規格外食材などの販売をする「キャンドルナイトマルシェ」や、大地を守る会の食材を使ったキッチンカーのメニュー販売を通じて、環境やフードロス問題について考えるきっかけをつくります。









■開催概要

イベント名:100万人のキャンドルナイト@増上寺2023

日時 :2023年6月21日(水) 16:00~21:00

会場 :大本山増上寺(東京都港区芝公園4-7-35)

都営三田線 芝公園駅・御成門駅より徒歩3分、都営大江戸線・浅草線 大門駅より徒歩5分

参加費 :無料

URL :https://candle-night.tokyo/

※出演者情報、企画内容については随時サイトで情報を更新し、ご紹介します

主催 :大地を守る会

後援 :J-WAVE、外務省、港区、認定NPO法人 ふるさと回帰支援センター、

公益財団法人WWFジャパン、日本イベント業務管理士協会

特別協力 :東京都環境局、東京タワー、大本山増上寺

協賛 :遠忠食品、日本食品工業株式会社、みなと環境にやさしい事業者会議(mecc)

協力 :アースディ東京、一般社団法人日本キャンドル協会、カメヤマキャンドルハウス、ロクシタン、

港区立エコプラザ、環境=文化NGO ナマケモノ倶楽部、WeSupport Family、

特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International



食品宅配サービス 大地を守る会 について



1975年に設立。自然環境と調和した、生命を大切にする社会の実現をめざしたソーシャルビジネス(社会的事業)。安全・安心とおいしさにこだわった農・畜・水産物、加工食品、雑貨等をお届けする宅配サービスを運営しています。

https://takuhai.daichi-m.co.jp/





