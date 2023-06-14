［株式会社ユニケース］

～人気のTOP 5は？～



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE」における、Apple Watch バンドの人気ランキングを発表しました。







UNiCASE店舗・オンラインストアで、人気のApple Watch バンドをランキング形式で紹介します。

Apple Watch バンドをお探しの方は、ぜひご覧ください。



Apple Watch バンド一覧はこちら → https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1

おすすめバンド特集はこちら → https://unicase.jp/article/5981_221905.html



※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃Apple Watch バンド TOP5



≪1位≫

【Apple Watch バンド 41/40/38mm】”Originate” Genuine Leather Watchband (Greige)

GRAMAS

価格：￥2,900（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/86318.html









≪2位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】スリムシリコンバンド (ベビーピンク)

GRAMAS COLORS

価格：￥1,800（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/88650.html



≪3位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】CLIP MESH BAND (ローズゴールド)

Miak

価格：￥3,500（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/84350.html



≪4位≫ 【Apple Watch バンド 45/44/42mm】カーフ型押しレザーストラップ TIEPOLO (Dark Blue/Silver)

MORELLATO

価格：￥1,900（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/88484.html



≪5位≫ 【Apple Watch バンド 41/40/38mm】べっ甲風バンド (ブラウン)

UNiCASE

価格：￥3,938（税込）

https://unicase.jp/iphone-goods/band/80183.html



Apple Watch バンド一覧はこちら → https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1



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【集計概要】

集計期間： 2023年5月～2023年6月

集計方法：全国のUNiCASE店舗・オンラインストアでの販売データ

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┃【Apple Watch Series8 対応】レザーやステンレスだけじゃない！おすすめバンド特集



Apple Watch(アップルウォッチ) バンドの素材の選び方、テーマ別のおすすめ商品をご紹介します。Apple Watchの付け方・外し方も合わせてお伝えします。 すでにApple Watchを使っている方も、Apple Watchの購入を検討している方も参考にしてみてください。

特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/article/5981_221905.html



┃人気のブランドケース多数

トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。

海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。

ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃新商品ぞくぞく入荷中！

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



iPhone14 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1



iPhone14 フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1



iPhone14 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1



iPhone14 Pro フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1



iPhone14 Plus ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1



iPhone14 Plus フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1



iPhone14 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhone14 Pro Max フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1



iPhoneSE(第3世代) フィルム

https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1



iPhone13 mini ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1



iPhone13 ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1



iPhone13 Pro ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1



iPhone13 Pro Max ケース

https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1



iPhoneケース

https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1



スマホショルダーケース

https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list



スマホケース

https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1



Apple Watch バンド

https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1



AirPods ケース

https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1



┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html



┃UNiCASE公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/

Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp

TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official

Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/



┃著作権表記

Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.



┃サービス名表記

サービス名：UNiCASE（ユニケース）

サービスロゴ：



※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です



┃株式会社ユニケース 概要

設立：2004年6月18日

代表取締役社長：キャンベル クリストファー

本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ 2F

URL：https://www.unicase.co.jp

事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業



【当リリースのお問い合わせ先】

株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当

E-mail：support@unicase.co.jp





企業プレスリリース詳細へ （2023/06/14-13:16）