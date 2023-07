[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

コンソール部門(PS5)でUDI選手が、モバイル部門でEl_Mysterio選手が優勝!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレー無料の家庭用・PC・モバイルゲーム『eFootball(TM) 2023』を競技タイトルとしたeスポーツ世界大会「eFootball(TM) Championship Open World Finals」(以下、「World Finals」)が7月22日(土)と23日(日)にesports 銀座 studio (東京・銀座)で開催され、コンソール部門(PS5)でUDI選手(日本)が、モバイル部門でEl_Mysterio選手(ブラジル)がそれぞれ優勝したことをお知らせします。







オンライン予選を勝ち抜いたコンソール部門(PS5)16名、モバイル部門8名が、世界一の座をかけて22日のグループステージ、23日のノックアウトステージ(準決勝・決勝)で熱い戦いを繰り広げました。コンソール部門の決勝戦では、UDI 選手が3-2とZilo選手(ポーランド)との接戦を制し、初優勝。モバイル部門の決勝では、 El_Mysterio選手がLaCasAA選手(アメリカ)をPK戦5-4で制し、初優勝を飾りました。優勝者には、賞金10,000ドルが贈られました。



本大会は、今年で3回目を迎え、予選には世界200を超える国と地域から、約2,000万人が参加。 「World Finals」は、シリーズ3年ぶりとなるオフラインでの開催で、日本でのオフライン大会は初となりました。 22日と23日の大会の模様はeFootball(TM)公式Youtubeチャンネルでライブ配信され、直後の視聴回数は300万再生近くに及んでいます。











===================================

「World Finals」の熱戦はこちらから!



===================================



コンソール部門(PS5)、モバイル部門の優勝者





コンソール部門優勝 UDI選手(日本)



【コメント】

Zilo選手強かった!本当に紙一重の試合でした。2回同点に追いつかれた時は辛かったですが、3点目が取れたことは大きかったです。ラッキーな展開でした。

仲間、友達も会場に応援に来てくれて熱い声援ももらいました。日本のレベルは最高峰だと思っているので、これから日本で「eFootball(TM)」がもっと盛り上がってほしいです!

本当にありがとうございました!!



モバイル部門優勝 El_Mysterio選手(ブラジル)



【コメント】

優勝したことがまだ信じられない気持ちです。優勝した瞬間はとても興奮しました。決勝戦では前日とは違うフォーメーションを使ったのでそれも優勝に繋がったのかもしれません。

PK戦での勝利は操作の技術はもちろんですが、運もあったかと思います。苦しいときも支えてくれ、応援してくれた家族、クラブ含めすべての人に感謝します!









『eFootball(TM)』とは





長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。

PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで、リアルと夢のイレブンが躍動する白熱の対戦をお楽しみください。



eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Twitterアカウント: @we_konami



*****************************

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere

adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

(C) Manchester United Football Club Limited 2023 All rights reserved

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-17:46)