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【2BUY ￥500 OFF！】UNiCASEオンラインスト…

【2BUY ￥500 OFF！】UNiCASEオンラインストア会員90万人突破キャンペーン☆

［株式会社ユニケース］

～お得なキャンペーンをお見逃しなく～

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：キャンベル クリストファー）は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店UNiCASE（ユニケース）の会員数90万人突破を記念して、2BUY ￥500 OFFキャンペーンを実施いたします。この機会におうちでのお買い物をお楽しみください。




いつもUNiCASEをご利用いただき、ありがとうございます。
この度オンラインストア会員数が90万人突破したことを記念して、2点購入で500円オフになる「2BUY ￥500 OFFキャンペーン」を実施いたします。
日頃よりUNiCASEをご利用いただいている皆様に御礼を申し上げるとともに、今後もより一層モバイルライフを楽しんでいただけるアイテムや情報を発信できるよう努めてまいります。

かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く取り揃えました。
最新のiPhone14ケースや人気のiPhone13ケース、Apple Watchバンドや人気ブランドのケースなど多数のアイテムがございます。

ぜひこの機会にUNiCASEでのお買い物をお楽しみください。

┃UNiCASE会員数90万人突破キャンペーン
期間：2023年6月 5日(月) 11:00 ～ 2023年6月 14日(水) 23:59
内容：2点以上お買い上げで500円OFF！
クーポンコード：uni90
実施店舗：UNiCASE オンラインストア
※お支払い方法の選択画面でクーポンコードを入力してください
※税込￥4,000以上のご注文をいただいた方が対象です
※ラッピングキットは対象外です

詳細はこちら　⇒　https://unicase.jp/article/6169_021054.html
◇「UNiCASE」オンラインストア　⇒　https://unicase.jp/

┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。

┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。

iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1

iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1

iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1

iPhone14 Pro フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/film/?input_order=1

iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1

iPhone14 Plus フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/film/?input_order=1

iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhone14 Pro Max フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/film/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1

iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1

iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1

iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1

スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list

スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1

Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1

AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1

┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。

◇「UNiCASE」オンラインストア　⇒　https://unicase.jp
◇「UNiCASE」店舗一覧　⇒　https://unicase.jp//info/store_list.html

UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
Twitter：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/

┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.

┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：

※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です

┃株式会社ユニケース　概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：キャンベル クリストファー
本社所在地：〒150-0033　東京都渋谷区猿楽町17-10　代官山アートビレッジ　2F
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース　　担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/05-12:46）

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