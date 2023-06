[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

CPUの熱を急速に放熱できる独自のカーブを描く形状の水冷ベースプレートを採用



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID M240」、「MAG CORELIQUID M360」を2023年7月1日(土)に発売いたします。

本製品は、第12,13世代 Intel CoreTMプロセッサー対応のCPUソケットLGA1700や、RyzenTM 7000シリーズ・プロセッサー向けのSocket AM5に標準対応しています。また、水冷ベースプレートは独自のカーブを描く形状になっており、CPUの熱を急速に放熱することができます。





【MAG CORELIQUID M240】:税込13,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-M240





【MAG CORELIQUID M360】:税込15,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-M360





【MAG CORELIQUID M240 / M360の主な特徴】

●独自のカーブを描く銅製ベースプレート



水冷ベースプレートは独自のカーブを描いた形状で、CPUを完全にカバーすることができ、CPUの熱を急速に放熱することができます。



多くのマザーボードとの互換性を確保

本製品は、第12,13世代 Intel CoreTMプロセッサー対応のCPUソケット LGA1700や、AMD RyzenTM 7000シリーズ・プロセッサー向けのSocket AM5に標準対応しています。さらに、LGA1200やSocket AM4といった従来のCPUソケットにも対応しているため、幅広いユーザーにおすすめです。



水冷ポンプ、ラジエーターファンともに高耐久設計

ポンプには耐久性の高い三相モーターを採用し、振動を最小限に抑えて長時間稼働を実現しました。

また、ラジエーターファンにダブルボールベアリングを採用し、振動に強い高耐久設計となっています。





水冷ヘッドとラジエーターファンはARGBライティングに対応

MAGシリーズらしいシンプルなデザインを採用。MAGシリーズのマザーボードやPCケースと組み合わせることで、統一感のあるパソコンを組み立てることができます。また、水冷ヘッドと冷却ファンはARGBライティングに対応しているため、LEDの映える美しいパソコンも実現できます。





【製品仕様】









MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

