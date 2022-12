[エイベックス通信放送株式会社]

サイコサスペンスの傑作『羊たちの沈黙』でハンニバル・レクター博士を演じ、アカデミー主演男優賞を受賞した名優アンソニー・ホプキンス。彼が83歳にして2度目の同賞に輝いた映画『ファーザー』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







アンソニー・ホプキンスが演じるのは、ロンドンで暮らしている81歳の老人、その名もアンソニー。



介護ヘルパーを雇うように薦める娘のアンと口論になりつつも、自分はひとりでやっていけると言い張ります。



さらに、アンに「新しい恋人とフランスに移住する」と告げられてショックを受けるアンソニーでしたが、次の日にはアンと別れたはずの元旦那と遭遇。



ここはアン夫婦の家で、アンソニーは居候しているのだと言われ混乱していると、今度はアンが別人のような姿で帰宅し……。



奇妙な出来事が続く中、自分の記憶が曖昧になっていることに戸惑うアンソニー。真実と幻想が入り乱れる先に、彼が辿り着く答えとは?





主人公・アンソニーの視点で始まりながら、どんどん時間軸が狂い始め、何が起きているのかわからない不思議な世界へと誘われる本作。



実は、認知症を患うアンソニーの感じる世界をそのまま映像化するという画期的なストーリーなのです。



観ている側も主観を失い、真実を求めて迷い込む体験はサスペンス的でもあり、単なるヒューマンドラマを越えた新感覚の作品に仕上がっています。





アンソニー・ホプキンスは、役と同じ81歳で本作に挑戦。



時に威圧的になり、時に陽気にふるまい、時に幼くもなりーー自分を見失って人格すら移り変わる難役を通して、圧倒的な演技力を披露しています。



自身の父親を参考にしたというリアリティと、自らの「老い」と向き合った覚悟、ここまでキャリアを重ねてきたからこその表現力は圧巻!



そんな父に翻弄されつつも献身的に尽くす娘のアンを演じるのは、『女王陛下のお気に入り』のオリビア・コールマン。父と娘の切なくも愛情溢れる関係に、心が揺さぶられること間違いなしです。





原作となる舞台を手掛けたフロリアン・ゼレールが自らメガホンを取り、「老いとは?」「家族とは?」という普遍的なテーマを問いかける『ファーザー』。この機会に、是非dTVでチェックしてみてはいかがでしょうか。





■『ファーザー』



~概要~



名優アンソニー・ホプキンス、2度目のアカデミー賞主演男優賞受賞! 老いによる喪失と親子の絆を描いた感動作。



~あらすじ~



ロンドンで独り暮らしを送る81歳のアンソニー(アンソニー・ホプキンス)は記憶が薄れ始めていたが、娘のアン(オリビア・コールマン)が手配する介護人を拒否していた。 そんな中、アンから新しい恋人とパリで暮らすと告げられショックを受ける。 だが、それが事実なら、アンソニーの自宅に突然現れ、アンと結婚して10年以上になると語る、この見知らぬ男は誰だ? なぜ彼はここが自分とアンの家だと主張するのか? ひょっとして財産を奪う気か? そして、アンソニーのもう一人の娘、最愛のルーシーはどこに消えたのか? 現実と幻想の境界が崩れていく中、最後にアンソニーがたどり着いた〈真実〉とは--?



作品URL:https://bit.ly/3ucYUpe



コピーライト:(C) NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR ELAROF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION TRADEMARK FATHER LIMITED F COMME FILM CINE-@ ORANGE STUDIO 2020





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



