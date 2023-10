[KLab株式会社]

~KLabとElectronic Artsが共同開発した新作サッカーゲーム、2024年初頭にリリース予定~



KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)は、Electronic Arts Inc.(グローバル本社:カリフォルニア州レッドウッドシティ、CEO:アンドリュー・ウィルソン、以下「EA」)より、共同開発中の新作サッカーゲーム『EA SPORTS FC(TM) Tactical』の情報が初公開されたことをお知らせします。







『EA SPORTS FC(TM) Tactical』は、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAを含む10以上のトップリーグに所属する5,000人以上の実在の選手を使用し、インタラクティブなシミュレーションを楽しめるサッカーゲームです。



『EA SPORTS FC(TM) Tactical』は、成長するEA SPORTS FC(TM)のエコシステムに新たに加わった最新作で、所属選手達のスタミナやパワープレーの管理といった、戦術や戦略を重視したゲームシステムを起用しています。試合は守備、攻撃、スキルムーブの発動などマッチアップ時のコマンド選択によって、本格的なサッカー体験を実現します。



『EA SPORTS FC(TM) Tactical』には、フレンドリーマッチやランクマッチなどのオンライン対戦、リーグ戦、ギルドなど、幅広いプレイモードが用意されています。また、スタジアム、ユニフォーム、ボールなど、さまざまなカスタマイズをすることもできます。

『EA SPORTS FC(TM) Tactical』は、2024年初頭に配信予定で、ファンの皆様にまったく新しいサッカー体験を提供します。

Google PlayおよびApp Storeにて事前登録・予約注文を開始しております。



■Google Play事前登録(Android版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.tacticalfootball



■App Store予約注文(iOS版)

https://apps.apple.com/jp/app/ea-sports-fc-tactical/id1583973420



詳細については、配信元であるElectronic Arts社のニュースページをご覧ください。



【Electronic Arts 公式サイト】

https://www.ea.com/(英語)



Electronic Arts(エレクトロニック・アーツ)について





Electronic Artsは世界をリードするインタラクティブ・エンターテイメント・ソフトウェア企業として、インターネット接続コンソール、モバイル端末、パーソナルコンピューター向けに、ゲーム、コンテンツおよびオンラインサービスを開発・提供しています。



2023年度、EAは、GAAPベースの純売上高およそ74億ドルを計上しました。 カリフォルニア州レッドウッドシティを本拠地とし、「EA SPORTS FC(TM)」、「Battlefield(TM)」、「Apex Legends(TM)」、「The Sims(TM)」、「Madden NFL」、「ニード・フォー・スピード(TM)」、「Titanfall(TM)」、「Plants vs. Zombies(TM)」 、「F1(R)」などの複数のシリーズで、高い評価をいただいております。



EA、EA SPORTS、EA SPORTS FC(TM)、Battlefield、Need for Speed、Apex Legends、The Sims、Titanfall、Plants vs. ZombiesはElectronic Arts Inc.の商標です。John Madden、NFL、FIFA、F1はそれぞれの所有者の所有物であり、許可を得て使用しています。



社名:Electronic Arts Inc.

本社所在地:カリフォルニア州レッドウッドシティ

CEO:アンドリュー・ウィルソン

URL:https://www.ea.com/ja-jp(日本語サイト)





※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。





KLab(クラブ)株式会社





社名:KLab株式会社(英文名:KLab Inc.)

代表者:代表取締役社長 森田英克

設立:2000年8月1日

資本金:54億5795万円(2023年9月末現在)

株式公開:東京証券取引所・プライム(3656)

本社所在地:〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容:モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用

URL:https://www.klab.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)