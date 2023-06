[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

新しいホワイトゲーミングPCケースを採用



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社とインバースネット株式会社様がコラボレーションし、国内初採用の新しいゲーミングPCケースを採用したPowered by MSI BTO PCモデル

MFGシリーズを2023年6月21日よりFRONTIERダイレクトストア(https://www.frontier-direct.jp/)にて発売開始しています。





【MSI x FRONTIER コラボレーションモデル MFGシリーズ】 (税込)184,800円~

■製品ページ:https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-msi/







【MSI x FRONTIER コラボレーションモデル MFGシリーズの主な特徴】

●インテリアに馴染むホワイトカラーと効率の良いエアフローの国内初採用ゲーミングPCケース

フロント、サイドパネルに透明度の高い強化ガラスパネル、インテリアとして部屋に馴染みやすいホワイトカラーを採用した外観デザインと4基のARGBファンを搭載し、冷却ファンの送風経路を考慮した効率の良いエアフロー設計による高い冷却性能が特徴のMPG VELOX 100R WHITEを採用。高性能と豪華なデザインを両立し、ホワイトカラーにより、内部パーツを魅せることが可能です。



●高性能ゲーミングマザーボード採用

PRO B760-PとMPG B550 GAMING PLUSを採用。高品質な電源回路、大型ヒートシンクによる高い冷却性能を実現。高速なネットワーク通信と高速なストレージに対応し、安定したシステムにより快適で安心なゲームプレー、作業効率の高いプロフェッショナルワークに対応します。

※PRO B760-PはFRONTIERオリジナルマザーボードです。Wi-Fiはつきません。



●効率的な冷却機能を備えたグラフィックスカード採用(MSI VENTUSシリーズ)

効率的な排熱、冷却機能が特徴のMSI VENTUSシリーズは、あらゆる構成のPCに対応し、性能を発揮することが可能です。通常のファンより風圧を増加させたMSI トルクスファンやコアパイプによる効率的な冷却で、グラフィックスカードの性能を最大限に引き出し、安定した動作と高い性能を実現します。



●静音性と冷却性能を両立した MAG CORELIQUID 240R V2(カスタマイズオプション)

高い冷却性能と静音性を両立し、270度回転可能なウォーターブロックヘッドを搭載した、アドレサブルRGB LEDファンを備える水冷一体型CPUクーラーです。あらゆるCPUに対応し、高い冷却性能により、CPUをフル稼働させることが出来ます。



【製品に関するお問い合わせ先】

<一般お客様受付窓口>インバースネット株式会社 フロンティアカスタマーセンター

TEL:050-3538-2561

インターネットホームページ:https://www.frontier-direct.jp/



