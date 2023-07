[株式会社セルシス]

セルシスは、マンガ業界を牽引する国内外の企業と協力し、全世界の学生を対象としたマンガコンテスト「国際コミック・マンガスクールコンテスト2023」の受賞作品を本日7月10日に発表いたしました。本コンテストはコミック・マンガ業界を支える国内外の企業の協力により、2018年より毎年開催しています。今年は89の国・地域の1,481の学校から参加登録があり、1,900を超えるマンガ・イラスト作品から、グランプリ、各部門賞を決定いたしました。



本コンテストは「光と闇」を共通のテーマとして、2022年12月より作品を募集いたしました。作品の言語は自由で、コミック、マンガ、縦スクロールコミック、バンド・デシネ、イラストおよび課題のネームを元に作画を行う作画部門の全6部門から希望の部門に応募することができ、多様な文化から生まれた個性豊かな作品が集まりました。





国際コミック・マンガスクールコンテスト2023結果発表

https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/ja/



表彰式動画

https://youtu.be/3Cua9Tt_0Qo



総合グランプリは、School of Visual ArtsのVIIINさんによるコミック作品「Inside the Shadow」が受賞いたしました。VIIINさんの作品には、「完成された精度の高い世界観と絵本のようなタッチが魅力的」、「人間の善悪を考えさせられる作品」といった評価が各審査員より寄せられました。



本コンテストはプロを目指す学生を対象としており、審査員、協賛各社の皆さまより受賞作品に対して具体的かつ詳しいアドバイスをいただきました。受賞者はもちろん、作品とアドバイスを読んだ方のスキルアップにもつながるコンテンツとして、順次コンテストサイトで公開いたします。また、応募者と協賛各社との出会いの場でもあり、今回は協賛各社から応募者へ計21件のオファーがありました。





【本コンテスト参加者の活躍】

本コンテストは、現在プロとしてグローバルに活躍しているクリエイターを何名も輩出しています。セルシスは、今後も本コンテストを継続して開催し、世界のマンガメディアと才能ある学生との良き出会いをサポートできるような場に育ててまいります。





YEONIESTさん(2019年コミック部門入賞)

韓国のカカオページ、フランスのタパス、日本のピッコマで「0番目の魔法使い」を配信中。





XGreenさん(2022年マンガ部門参加)

スペインのPlaneta Mangaでアクションロマンス漫画「Krymsoul」を連載中。



【受賞作品】

各作品は結果発表ページでお読みいただけます。



総合グランプリ



学校名:School of Visual Arts

ペンネーム:VIIIN(China)

作品名:Inside the Shadow



コミック部門 部門賞



学校名:Virtual University of Pakistan

ペンネーム:BlueBird0202(Pakistan)

作品名:The Circle of Life: memento mori



マンガ部門 部門賞



学校名:日本工学院

ペンネーム:富大貴(Japan)

作品名:Lucia



縦スクロールコミック部門 部門賞



学校名:Information and Communication Technology High School

ペンネーム:Bactewia(Philippines)

作品名:Lost



バンド・デシネ部門 部門賞



学校名:ESA Saint-Luc Liege

ペンネーム:Felizs_art(Belgium)

作品名:Sa couronne



作画部門 グランプリ



学校名:Escuela de Artes Plasticas y Audiovisuales

ペンネーム:JOHEN(Mexico)

作品名:Estimada persona con vida



イラスト部門 グランプリ



学校名:Universidad Tecnologica de Mexico

ペンネーム:minsik.tea(Mexico)





【国際コミック・マンガスクールコンテスト2023開催概要】

募集作品

・オリジナルコミック部門(カラー)

・オリジナルマンガ部門(モノクロ/カラー)

・オリジナルバンド・デシネ部門(カラー)

・オリジナル縦スクロールコミック部門(カラー推奨)

・作画部門(モノクロ/カラー)

・イラスト部門



作品テーマ

「光と闇」(全部門共通)



賞・賞金

総合グランプリ 1名

・賞金 360,000円

・クリエイターのために使いやすさを追求した新しいWacom Cintiq Pro 16 (DTH167)

・パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



そのほか、部門ごとに部門賞各1名、入賞各3~5名に賞金と賞品が贈られます。



ゴールドスポンサー



集英社

https://www.shueisha.co.jp/

集英社はマンガ・ファッション誌・文芸書等を発行する総合出版社です。『週刊少年ジャンプ』、『りぼん』、『週刊ヤングジャンプ』等のマンガ誌を発行。『ONEPIECE』等世界的ヒットコミックスの出版に加え、「少年ジャンプ+」、「マンガMee」、「ヤンジャン!」等のマンガアプリも運営しています。



KADOKAWA

https://group.kadokawa.co.jp/

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育等、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。運営する「コミックウォーカー」はKADOKAWAの人気マンガが集結した無料コミックサイト。最新のメディアミックス作品から人気の異世界コミックまで、4,000作品以上を掲載しています。



BookLive

https://booklive.jp/

BookLiveは2011年の設立以来約100万冊の品揃えを誇る、国内最大級の総合電子書籍ストア「ブックライブ」を運営しています。読者視点のユーザビリティを追求し、無料で読める作品は常時1万冊以上!「スマホでマンガ」世代の読みたいゴコロをくすぐるマンガ創りを目指し、オリジナル電子書籍も制作しています。



Ki-oon

https://twitter.com/Kim_Ki_oon

Ki-oonは日本を愛する2人によって設立された、『僕のヒーローアカデミア』、『葬送のフリーレン』、『BEASTARS』等をフランス語で発刊するフランス漫画市場3位の人気出版社です。『虎鶫 (とらつぐみ)- Tsugumi Project』、『リバイアサン』等、オリジナル作品の制作、世界展開も手掛けています。



pixiv

https://www.pixiv.net/

「創作活動がもっと楽しくなる」クリエイターのためのSNS。全世界の8400万人を超えるユーザーが登録しており、1億作品以上のイラスト・マンガ・小説が投稿されています。pixivではじめての投稿を応援する企画も開催中!ぜひご参加ください。



ワコム

https://www.wacom.com/ja-jp

最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、デザインの創作に世界中で使用されているクリエイティブ向けペンタブレットと液晶ペンタブレットのパイオニア。

ワコムはクリエイティブにチャレンジする学生・教職員のみなさまをサポートする「ワコムクリエイターズカレッジクラブ」というプログラムをおこなっています。

https://tablet.wacom.co.jp/wccc/



シルバースポンサー



ソルマーレ編集部 (NTTソルマーレ株式会社)

https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/

日本最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」を運営するNTTソルマーレ。そのストアが運営する電子コミック専門の編集部が「ソルマーレ編集部」です。メディア化作品を多数輩出するなど、作家デビューやヒット作品創出を全面的にサポートしています。



ファンギルド

https://funguild.jp/

「ストーリーの力で、人生にFUNを。」をミッションにしたコミック出版社です。少女・女性・青年・縦スクロール漫画を中心に、読者の心に響くオリジナルコミックを企画・編集しています。また、作品は国内・海外の様々な電子コミックサイトにて配信されています。



Planeta Comic

https://www.planetacomic.com

Planeta Comic(Grupo Planeta)は1982年にスペインで設立。ドラゴンボール、NARUTO-ナルト-、ワンピース、怪獣8号等、世界最高峰の少年漫画を展開し、自社の雑誌Planeta Mangaも好評です。北米コミックではスター・ウォーズ等を手掛けています。



DUPUIS

https://www.dupuis.com/

Dupuis社は100年以上の歴史を持つベルギーの出版社で、スピルー、マルスピラミ等、フランスとベルギーの偉大なコミックヒーローを数多く生み出してきました。子供向けと大人向けの漫画、Webtoon、グラフィックノベルなどを出版するヨーロッパで最も多様な出版社でもあります。



レッドセブン

https://redseven.jp/

株式会社レッドセブンは【俺だけレベルアップな件】制作の<レッドアイス・スタジオ>と【全知的な読者の視点から】制作の<エル・セブン>が力を合わせ設立した会社です。

『盗掘王』『4000年ぶりに帰還した大魔導士』『魔鬼』等を制作し、より上位のメディア体験を提供することを目指しています。



ソラジマ

https://sorajima.jp/

ソラジマは、スマートフォン向け縦スクロール漫画『Webtoon』において日本No.1の制作実績を持つコンテンツスタジオです。作品のグローバル展開・メディアミックスも進んでおり、さらに完全内製の漫画アプリ『ソラコミ』を運営しプラットフォーマーとしての挑戦も行っています。



まんがたり

https://www.mangatari.co.jp/

弊社は「次世代マンガ家の活躍する場を創る」「日本のアップデートをマンガで加速させる」がビジョンの「マンガ家芸能プロダクション」です。マンガ家のキャリアと向き合いつつ、マンガの新しいかたちに挑戦します。出版社から依頼をもらい、タッグを組んで連載マンガを制作しています。



協力



小学館

https://www.shogakukan.co.jp/

小学館はコミック誌・児童誌・情報誌・女性誌などの雑誌、書籍や絵本を発行する総合出版社です。『コロコロコミック』『週刊少年サンデー』『Sho-Comi』『ビッグコミック』など、少年・少女から大人向けまで幅広い層をカバー。累計2,000万DLを超える『マンガワン』も運営しています。



BOOK WALKER Global

https://global.bookwalker.jp/?adpcnt=cp9d7di1

BOOK☆WALKER Globalは日本発の英語版ライトノベル、漫画をメインに多数の出版社から約3万点の人気作品や新作を配信している海外向け電子書籍ストアです。

iOS、Android端末やブラウザで作品をお楽しみください。

※URLはグローバルストアとなります。



長鴻出版社

https://www.egmanga.com.tw/

長鴻出版社は教育、娯楽の出版、販売を手掛けています。1991年6月の設立以降、小学館、講談社、集英社、秋田書店の認可を受けた漫画の中国語版を台湾で展開し、近年は漫画家の育成に力を入れ、オリジナル漫画コンテストなどを開催し、日頃からマンガ・小説などの投稿も受け付けています。



comico

https://www.comico.jp/

「comico」はタテカラー漫画を多数揃えているマンガアプリです。海外では韓国・タイでも展開し、グローバル版サービスである「POCKET COMICS」にて、英語・フランス語・ドイツ語・中国語(繁体字)でも展開し、世界累計4,100万ダウンロードを突破しています。



世界サイレントマンガオーディション

https://www.manga-audition.com/japan/

世界最大規模で開催されている漫画コンテストの一つ。原哲夫先生や北条司先生など名だたる漫画家らが設立した出版社・コアミックスによって運営され、国際的に活躍する次世代の漫画作家の発掘と育成、出版を目指しています。



Minto Studio

https://mintostudio.wraptas.site/

10年に渡りグローバルでコンテンツプロデュースしてきたノウハウと、世界のクリエイターネットワークを活かし、独自の制作体制を構築しているwebtoon特化の制作スタジオです。資本業務提携をしているカカオピッコマ社はじめ、複数のプラットフォームと連携して作品制作を行っています。



東京ネームタンク

https://nametank.jp/

「誰もが1作、自分の代表作を持つこと」を目指して、すべての人が漫画を楽しく描けるようサポートする漫画の教室・研究室です。受賞・デビュー作家を多数輩出。ネームの構造を学び、完成を目指す「ネームできる講座」ほか、漫画の制作上の悩みに答える「個別相談」、「ネーム大交流会」などを開催。



株式会社コルク

https://corkagency.com/

「物語の力で、一人一人の世界を変える」をミッションに掲げるクリエイターエージェンシー。作品をあまねく世界に届け、クリエイターとファンが直接結びつき熱狂を生み出す世界をつくり、従来の出版流通の先にあるインターネット時代のエンターテイメントのモデル構築に挑戦している。



LINE WEBTOON

http://www.webtoons.com/zh-hant/

LINE WEBTOONは、PCとモバイル両方で視聴できる、新たなグローバルデジタルコミックプラットフォームです。 繁体中文版は2014年に設立し、すべての読者に「ハマるとかっこいい、読んだら止まらない」多彩なコンテンツを提供しています! また、台湾本土の創作育成を続けています。



GAコミック

https://twitter.com/GAComicOfficial

ライトノベルで数々の名作を生み出してきたGA文庫から、コミックレーベル「GAコミック」が創刊! GAコミックは、異世界ファンタジーからラブコメまで、幅広いジャンルのコミカライズを主軸とした新レーベルです。「ピッコマ」その他の電子書店やマンガアプリで、人気作品を多数連載しています。



後援



公益社団法人日本漫画家協会

https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/

日本漫画家協会は1964年12月に当時我国唯一の漫画家の全国組織として設立、1985年に社団法人に、2014年に公益社団法人となった団体で、健全なる漫画の普及、漫画創作活動の奨励、諸外国との漫画文化の交流、漫画に関する調査研究等、様々な事業を行っています。



一般社団法人マンガジャパン

https://www.manga-japan.net/

一般社団法人マンガジャパンは、ストーリーマンガ家を中心として、マンガ原作者や研究者等の親睦や制作環境の整備をはかり、日本のマンガ文化発展とマンガ家による社会貢献と国際交流をめざす団体です。



デジタルマンガ協会

http://www.dg-manga.com/

デジタルマンガ協会は、デジタル表現を利用した漫画(デジタルコミック)の創作技術の追求と、デジタル化によって生じる著作権問題の研究を目的として発足した任意団体です。



コンテストパートナー



世界サイレントマンガオーディション

https://www.manga-audition.com/sma20-memorable-smile/



運営協力



Graphixly LLC.

https://graphixly.com



株式会社トゥルモンド・プロダクション

http://toutlemondeprod.com/



主催



株式会社セルシス

https://www.clipstudio.net/ja/





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

Twitter: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 大里

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/



