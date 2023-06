[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

キャンペーンリンク:https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=21615698051



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社はファッション雑誌egg専属モデル 伊藤愛依海さん と みりちゃむさんによるギャル系女子CUSTOM PC生配信・自作PCチャレンジを記念し、ギャル系女子CUSTOM PCキャンペーンを6月18日よりAmazonにて開催します。









MSI x ファッション雑誌 egg による前代未聞のギャル系女子CUSTOM PC生配信・自作PCチャレンジ開催を記念し、MSI と Amazonでコラボしたギャル系女子CUSTOM PCキャンペーンを開催します。

キャンペーン期間は6月17日(土)から6月25日(日)までとなっており、配信で使用したMSI PCパーツを対象にセールを開催し、お得に購入することが出来ます。

伊藤愛依海さん、みりちゃむさんが組立するPCと同じ構成のCUSTOM PCを作る絶好の機会をお見逃しなく!

キャンペーン詳細は以下の通りになります。



キャンペーン詳細:

●キャンペーン名 : ギャル系女子 CUSTOM PCキャンペーン

●キャンペーン期間: 6月17日(土)~6月25日(日)

●キャンペーン内容: Amazonで対象製品を購入すると最大5000円値引き



対象製品:



