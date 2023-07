[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、発売中の『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』(以下、『パワプロ2022』)において、最新の選手データを反映する無料アップデートを本日7月20日(木)に実施しました。







今回のアップデートで、丸山翔大選手(東京ヤクルト)やレアンドロ・セデーニョ選手(オリックス)をはじめ、計16名が新たに使用できるようになったほか、最新の選手データで遊べるようになります。



そして昨日7月19日(水)から、Nintendo Switch(TM)・PlayStation(R)4 ともにダウンロード版を52%オフで購入できる夏のセールを開催中!



『パワプロ2022』で今年の夏をお楽しみください!



追加選手一覧





【セ・リーグ】

・丸山翔大(東京ヤクルト)

・櫻井周斗(横浜DeNA)

・西巻賢二(横浜DeNA)

・松本隆之介(横浜DeNA)

・高橋優貴(巨人)

・中川皓太(巨人)

・平内龍太(巨人)

・松井颯(巨人)

・三上朋也(巨人)

・中村貴浩(広島)

・ウンベルト・メヒア(中日)



【パ・リーグ】

・大里昂生(オリックス)

・小野泰己(オリックス)

・レアンドロ・セデーニョ(オリックス)

・古市尊(埼玉西武)

・アレン・ハンソン(北海道日本ハム)



~追加選手の能力データは公式サイトで公開中!~

『パワプロ2022』公式サイト:https://www.konami.com/pawa/2022/



ダウンロード版(通常版・パワフルエディション)の期間限定セール実施中!







【セール実施期間】

◆My Nintendo Store(Nintendo Switch(TM))

2023年7月19日(水)~ 8月14日(月)



◆PlayStation(TM)Store(R) (PlayStation(R)4)

2023年7月19日(水)~ 8月16日(水)



詳細は以下の公式サイトをご確認ください!

https://www.konami.com/pawa/2022/topic/summer_sale





『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』

2022年4月21日発売の最新作『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』は、「サクセス」・「パワフェス」・「栄冠ナイン」・「ペナント」・「マイライフ」など、前作で搭載していた定番モードがパワーアップして搭載されたほか、新モード「パワパーク」も誕生し、シリーズ史上最大級のボリューム!「パワパーク」では、 さまざまなモードで育てたオリジナル選手を使ってオンライン対戦に挑むことができます。従来のアクション対戦とはひと味違う、新感覚“野球”オンライン対戦モードをお楽しみください。

公式サイト: https://www.konami.com/pawa/2022/













































企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-18:17)