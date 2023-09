[KLab株式会社]

KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)が提供するスマートフォン・PC・PlayStation(R)4向け爽快3Dアクションゲーム『BLEACH Brave Souls(ブリーチ ブレイブソウルズ)』(以下、ブレソル)は、2023年9月30日(土)より「BURN THE WITCHコラボキャンペーン」を開催いたします。



第5弾となる本キャンペーンでは、『BURN THE WITCH』に登場するニニー・スパンコールと新橋のえるが「ハロウィン」をテーマにした衣装で登場するコラボガチャや、ブレソルオリジナル衣装にちなんだストーリーを楽しめるイベントクエストなどをお楽しみいただけます。







『BLEACH』原作者久保帯人先生の最新作『BURN THE WITCH』と『ブレソル』の、スペシャルコラボレーションをお楽しみください!



「BURN THE WITCHコラボキャンペーン」概要





■BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat―

実施期間:9月30日(土)16:00~10月16日(月)15:59



『BURN THE WITCH』から「ハロウィン」をテーマにした衣装のニニー・スパンコールと新橋のえるが登場するコラボガチャを開催!

10連STEP25は「新キャラ選べるチケット」つき!



【BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat― ムービー】

https://youtu.be/tGFb4lFCMVU





新★5キャラクター紹介





■ニニー・スパンコール(BTWコラボハロウィンver.)

かぼちゃのモチーフを取り入れた衣装を着用。不思議なランタンを持ち、ハロウィンの夜に現れるいたずらっ子を見つけ出す。



「あたしにイタズラしようなんて

いい度胸してるわね」



■新橋のえる(BTWコラボハロウィンver.)

こうもりの羽をモチーフとして取り入れた衣装に身を包んでいる。携えている本は、ハロウィンの魔法が飛び出す不思議な一品。



「ここに書かれていることですか?

内緒です」



■BURN THE WITCH Pumpkin Party

開催期間:9月30日(土)16:00~10月16日(月)15:59



ハロウィンが近付く頃、リバース・ロンドンには、

お菓子を配る魔女たちの姿があった――



『BURN THE WITCH』の登場キャラクターたちによる、ブレソルオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

また、指令報酬として新規ぷちたま「オスシちゃん(ハロウィンver.)」を手に入れることができます!





■無料シーズナルブレイブソウルガチャ

実施期間:9月30日(土)16:00~10月16日(月)15:59



期間中、最大100連を無料で引ける「無料シーズナルブレイブソウルガチャ」を実施!



■BURN THE WITCHコラボ記念プレゼント

実施期間:9月30日(土)00:00~10月16日(月)23:59



期間中にゲームにログインすると、「即戦力★6確定ガチャチケット【October 2023】」を手に入れることができます!

Lv.200・ソウルツリー150%の★6キャラのみが出現するガチャチケットを手に入れよう!





『BURN THE WITCHコラボキャンペーン』では、その他にもログインボーナスやイベント記念指令やお得なクエストなど、期間限定のキャンペーンを多数開催予定です。



詳しくはゲーム内お知らせをご覧ください!





※施策により開催期間が異なる場合がございますのでご注意ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※キャンペーンの詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。





BTWコラボ記念PVキャンペーン開催!







BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat―の登場を記念してPVキャンペーンを開催!



ブレソル公式SNSに投稿される新ガチャのPVにリアクションするだけで参加完了!

全世界の合計リアクション数に応じて、プレイヤー全員にゲーム内アイテムをプレゼントします。



キャラ強化に使える素材をたくさんゲットしよう!



【期間】

第一弾:9月27日(水)~10月6日(金) 16:59

第二弾:10月6日(金)~10月15日(日) 16:59



【参加方法】

■公式X

1.『BLEACH Brave Souls』公式Xアカウント(@Bleach_BS)をフォロー

2. BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat―PV投稿に「リポスト」、「いいね」、「コメント」をしよう!



■公式Instagram

1. 『BLEACH Brave Souls』公式Instagram(@bleachbravesouls_official)をフォロー

2. BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat―PV投稿に「いいね!」をしよう!



■公式Discord

1.『BLEACH Brave Souls』公式Discordをフォロー

2. 「 BTWコラボ記念PVキャンペーン」というチャンネルの BURN THE WITCHコラボハロウィンプライズガチャ―Pumpkin&Bat―PV投稿にリアクションを付けよう!





【報酬】

第一弾:9月27日(水)~10月6日(金) 16:59

・10000リアクション:全属性のリンク強化薬 250個ずつ

・20000リアクション:ブレソルガチャチケット 10枚

・30000リアクション:霊玉 30個



第二弾:10月6日(金)~10月15日(日) 16:59

・10000リアクション:全属性のリンク強化超薬 100個ずつ

・20000リアクション:★4以上確定アクセサリガチャチケット 10枚

・30000リアクション:霊玉 30個





※2023年10月19日(木) 以降全ユーザーに順次配布します。

※報酬はプレゼントBOXに付与いたします。

※キャンペーンの内容や報酬配布予定日は予告なく変更になる場合がございます。







『BURN THE WITCHコラボキャンペーン』権利表記:

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ (C)KLabGames (C)久保帯人/集英社・「BURN THE WITCH」製作委員会



『BURN THE WITCH』とは





『BLEACH』の原作者、久保帯人先生の最新作。舞台はロンドン、「ドラゴン」と呼ばれる異形の存在を相手に二人の魔女が縦横無尽に躍動するファンタジーアクションです。2020年8月に週刊少年ジャンプにてシリーズ連載を開始、2020年10月には劇場アニメーションも上映された。2020年に始動した大型プロジェクトとして、多くのコミック・アニメファンから注目を集めています。



『BLEACH』とは





『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年 38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。

前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月よりテレビ東京系列ほかにて第1クールが放送。第2クール『BLEACH 千年血戦篇ー訣別譚ー』は、2023年7月より放送を開始しました。日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。



『BLEACH Brave Souls(ブレソル)』概要





タイトル BLEACH Brave Souls

プラットフォーム iOS /Android(TM)/PC/PS4(TM)

スマートフォン版対応OS iOS 11.0 以降、Android(TM) 4.4 以降

※上記条件を満たしている場合でも一部端末では

ご利用いただけない場合があります。

PC版(Steam)動作環境 Windows 8/Windows 8.1/ Windows 10(全て64bit OSのみ)

PC版(BlueStacks)動作環境 Windows 7以降(32bit/64bit OSに対応)

※Mac/Linuxは非対応となります。

※上記条件を満たしている場合でもご利用いただけない場合が あります。

ジャンル 爽快3Dアクションゲーム

配信開始日 2015年7月23日

プレイ料金 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式サイト https://www.bleach-bravesouls.com

公式Xアカウント https://twitter.com/bleach_bs

公式Facebookページ https://www.facebook.com/BleachBraveSouls

公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/bleachbravesouls_official/

公式TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@bleach_bs_official

著作権表記 (C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

(C)KLabGames

【ダウンロードURL】

App Store(R)(iOS版)

https://itunes.apple.com/jp/app/id1003168863



Google Play(TM)(Android(TM)版)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.bleach



Steam版

https://store.steampowered.com/app/1201240/BLEACH_Brave_Souls



PlayStation 4版

https://store.playstation.com/concept/10002097





※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の商標です。

※(C)2023 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”および”PS4ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※その他、記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-20:16)