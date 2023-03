[ookami]

つよいチームづくりを支援する地域クラブ/部活動向けアプリシステム「Player! WHITE」



スポーツチームのDXを支援する「Player!(プレイヤー)」を提供するスポーツスタートアップookamiは、「宮崎日大サッカー部 公式アプリ」の開発を支援するとともに、宮崎日本大学高校・中学サッカー部(以下 宮崎日大サッカー部)様とのDXスポンサー契約を締結したことをお知らせします。 今回のパートナーシップを通じて、試合情報や選手情報を起点にOBOG/保護者/現役生/地域の方々との繋がりをさらに深め、持続的なチーム運営に向けた収益基盤と業務改善をさらに支援して参ります。



*DX(デジタルトランスフォーメーション)とは: ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること







宮崎日大サッカー部







【チーム紹介】

宮崎日大高校サッカー部は、第99回・第100回全国高校サッカー選手権大会に出場しました。まだまだ歴史の浅いチームですが、人工芝3面とクラブハウスを完備し、整った環境で日々トレーニングに励んでいます!そしてチームの特徴でもあるアタッキングフットボールで日本一を目指しています!今年度からは九州プリンスリーグに参入することになり、九州の強豪校と試合を重ねながらさらなるレベルアップを図ります。そして、宮崎日大高校サッカー部の多くの情報を発信しながら、たくさんの方から応援されるよう努力していきます。共に日本一を目指していきましょう!!



【Player! WHITE導入理由】

現役生の保護者をはじめ、OBや学校関係者など、日頃から日大サッカー部をサポートしてくださっている方々に、試合速報はもちろん、部で行っている様々な取り組みについて広く認知してもらい、より多くの方に宮崎日大サッカー部を応援して頂き、日本一のチームを一緒に作り上げて行く為のツールとして公式アプリの導入を決めました。



【今後の展望】

公式アプリを通じて、1人でも多くの宮崎日大ファミリーを増やす為、全力で取り組んでいきたいと思います!!



【アプリダウンロード方法】

AppStoreもしくはGooglePlayで「宮崎日大サッカー部」と検索していただくか、下記をクリックすることでアプリ取得画面にリンクします。どうぞお楽しみ下さい。



ダウンロードリンク:https://white5240.page.link/download

QRコード:





【アプリの特徴】

特徴1.:公式アプリに情報集約

テキストや映像で試合情報を楽しんだり、試合結果/日程一覧、選手情報やチームの最新情報をタイムリーに追いかけることができます。さらにプッシュ通知やライブチャットで感動の瞬間を逃すことなく分かち合うことができます。チームは広報業務を一括管理することが可能です。



特徴2.:集客/収益を強化

限定グッズが受け取れる有料会員、500円から可能なイベント毎のギフティング、企業との繋がりをつくるアプリスポンサーなど、アプリを主軸に多様な形で応援することができます。チームはアナログだったOBOG会やファンクラブ管理などの決済、顧客情報管理を自動化することが可能です。



特徴3.:かんたん運用

専門スタッフのサポートとチーム専用の管理画面によって、スマホ初心者のチームでも簡単に運用、導入することができます。人材獲得へのアピールやチームメンバーのモチベーション向上などチーム力アップにも寄与します。

新機能も鋭意開発中です。





Player! とは



「この世界に、スポーツダイバーシティを。」



Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。



▶︎Player! 公式サイト:https://ookami.tokyo





【Player! WHITE(プレイヤーホワイト)とは】



日本全国の各地域には、プロスポーツチームだけでなく、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、その地域を盛り上げています。



しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が足りているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら大量の業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。



私たちookamiは、地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考えました。



そこで私たちは、地元スポーツチームの皆さんに、「Player! WHITE(プレイヤーホワイト)」を提案します。

導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。



▶︎公式サイト:https://ookami.tokyo/media-partner

▶︎お問い合わせ:https://form.k3r.jp/ookami/whiteinquiry





【導入チーム(一部抜粋)】

トップカテゴリ: ヴェルスパ大分/FC.ISE-SHIMA/房総ローヴァーズ木更津FC/ZOOS

大学カテゴリ: 早稲田大学バスケットボール男子部/鹿屋体育大学サッカー部

高校カテゴリ: 青森山田サッカー部/履正社高校サッカー部

中学カテゴリ: センアーノ神戸/東急SレイエスFC/FC千代田/コラソン千葉



ookamiという会社



株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。

▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形 太陽

▶︎事業内容:スポーツプラットフォーム「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 「Player!」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続受賞

2022年2月 「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開









