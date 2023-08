[The Orchard Japan]

5年ぶりとなる2ndアルバム『fallling or flying』は9月29日発売







Photo by Ivor Alice

先月、疾走感溢れるトラック「GO GO GO」を発表したジョルジャ・スミスが、早くも艶やかで滑らかなR&Bトラック「Falling or flying」をリリースした。9月29日にリリースされる待望のセカンド・アルバムからのタイトル・トラックだ。



このたび監督デビューともなった彼女は、ミュージック・ビデオのアイデアについて、「いつか宇宙で映像を撮りたかったから思い浮かんだもの」と述べている。『Falling Or Flying』(落ちているか飛んでいるか)という曲名からイメージが沸き、ジョルジャは「愛しい大切な誰かと一緒に宇宙に行きたいと思っていたことがあって、でもその人は私と一緒には行きたくなかった」と続けた。



「Falling or flying」Music Video



ジョルジャが監督を務めた「Falling or flying」の ミュージックビデオは、Stink Filmsによって制作された。ビデオ監督としてのジョルジャを目の当たりにして、Stinkのプロデューサーのドム・マッキアナンは 「ジョルジャは、カメラの前にいるときと同じくらい、カメラの後ろでも印象的です。信じられないほど思慮深く、頭の回転が速く、全体を通してポジティブな雰囲気があるのです。ジョルジャは、自分が何を望んでいるのか明確なアイデアを持っていて、それをクルーに一貫して伝えることができる一方で、本当に協力的で、自分のビジョンをクルーと一緒に結晶化させる最善の方法を見つけ出すことにオープンでした」。



またニュー・シングルのリリースに加え、ジョルジャは9月29日発売予定のアルバム『falling or flying』のトラック・リストも発表した。アルバムには、イギリスのラッパーJ HusとジャマイカのシンガーLila Ikeのフィーチャリングに加え、12曲の未発表曲が収録されている。



プロフィール

25歳にして、ゴージャスな歌声と鋭い筆致を持つイギリスのシンガー・ソングライターJorja Smithはすでに10年近く飛躍し続けてきた。 ウェスト・ミッドランズのウォルソール出身のSmithは、Kendrick Lamar、Drake、Stormzy、Burna Boy、Kali Uchis、Popcaanといった世界的スターたちとの驚異的なコラボレーションを実現。2018年には、インディーズ・アーティストとして初めて、誰もが憧れるBRITs批評家チョイス賞を受賞した。同年にリリースされたデビュー・アルバム『Lost & Found』は絶賛を浴び、マーキュリー賞にもノミネートされ、また、2019年にはBRIT賞の最優秀英国女性アーティスト賞を受賞。同年のグラミー賞の最優秀新人アーティスト賞にノミネートされた。



しかし、成功の水面下で、Jorjaは自身が世間に知られる存在になればなるほど、そのすべてに気圧されるようになった。そして、2021年のEP『Be Right Back』を経た待望のセカンド・フル・アルバムには『falling or flying』というタイトルを付けた。このレコードは渦巻く不安の歯車に直面しながらも、自信を持って自分の光の中に入り込み、完全に自分の意志で音楽をつくり、成長していく若い女性のスナップショットでもある。同じくウォルソール出身のプロダクションデュオDAMEDAME*との共同制作により、音響的な壮大さを実現。洗練された艶のあるR&B、活気に満ち溢れた熱いUKファンク、強烈でフレッシュなオルタナの要素が随所に散りばめられている。歌詞では友情、恋愛、報道、音楽業界などの人間関係を掘り下げているが、あくまで彼女自身が持つものがメインテーマになっている。



「自分自身のことを信じることが上手になり、自分自身をあまり疑わなくなり、他人の意見に影響されたり、心配したりすることが少なくなってきたわ」彼女は笑顔でそう説明する。 「誰かについての曲を書いていたと思ったら、実際は自分自身のことを歌っていることに気づくことがよくある。 ときどき、私は自分のためだけにこれらの曲を存在させているような気がする」『falling or flying』を通して、Jorja Smithは自分自身(そして私たち)に、物事が上向きであろうと下向きであろうと、自分で完全にコントロールできるのだということを思い出させてくれるのだ。実際、彼女は成長し、自分らしさを失わず、成功をその手に収めている。





【リリース情報】

Jorja Smith シングル「Falling or flying」配信中

配信リンク:https://famm.orcd.co/fallingorflying



【アルバム情報】

タイトル: falling or flying

アーティスト: JORJA SMITH / ジョルジャ・スミス

発売日: 2023年9月29日

レーベル: FAMM / THE ORCHARD

*国内仕様直輸入盤 (歌詞対訳+解説付)、輸入盤、配信にてリリース

配信リンク:https://famm.orcd.co/fallingorflying



「falling or flying」トラックリスト

Try Me

She Feels

Little Things

Flights Skit

Feelings Feat. J Hus

Falling or flying

GO GO GO

Try and fit in

Greatest Gift Feat. Lila Ike

Broken is the man

Make sense

Too many times

Lately

BT69 JJY

Backwards

What if my heart beats faster?



【ミュージック・ビデオ】

「Falling or flying」



「GO GO GO」



「Little Things」



「Try Me」



ーー

