[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)向け対戦格闘ゲームソフト『THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH (KOF XIII GM)』を、本日2023年11月16日(木)に発売したことをお知らせいたします。







シリーズ屈指の人気作『KOF XIII』に、ロールバック方式のネットコードを実装!

オンライン機能を大幅に強化した『KOF XIII GM』が登場!

KOFシリーズ史上最高峰の2Dドットグラフィックに加え、システムやストーリーにおいても、今なお世界中のファンから支持される対戦格闘ゲーム『KOF XIII』がグレードアップして復活!『KOF XIII GM』では、快適なオンライン対戦を実現するためロールバック方式のネットコードを新たに採用。さらに最大9名まで入れるオンラインロビー機能も追加。世界中のプレイヤーと白熱の対戦や観戦をお楽しみいただけます。



>『KOF XIII GM』トレーラー

https://youtu.be/KhfybLDDP70



【KOF XIII GM製品特徴】

究極の2Dドットグラフィック!

2D対戦格闘の最高峰を目指した『KOF XIII』では、究極とも言える2Dドットグラフィックを実現。緻密で高精細なドットグラフィックが描き出すキャラクターの存在感やステージの臨場感は、KOFシリーズ史上最高レベル!







総勢36キャラクターがプレイ可能!

KOF歴代人気キャラクターや、物語の鍵を握るキャラクターなどに加え、当時DLCキャラクターであった「ネスツスタイル京」、「炎を取り戻した庵」、「Mr.カラテ」を含めた総勢36キャラクターが使用可能。







「アッシュ編」3部作の最終章!

『KOF 2003』、『KOF XI』に続くアッシュ編3部作の最終章として、物語は衝撃の結末へ。さらにビジュアルノベル形式で、主人公・アッシュ・クリムゾンをはじめとした様々なキャラクター視点のストーリーも搭載。すべての謎が明らかに!







スピード感あふれるバトルシステム!

「ハイパードライブゲージ」の導入や「EX必殺技」、「NEO MAX超必殺技」などの搭載により、スピーディーで戦略性の高いバトルを実現。テクニカルな操作で、より爽快感のあるコンボが可能に。







オンライン機能を大幅強化!

『KOF XIII GM』では、新たにロールバック方式のネットコードを採用し、世界中のプレイヤーとの快適なオンライン対戦を実現。また最大9名まで入室できる「オンラインロビー」と「観戦モード」も実装。





豪華特典付き「デラックスエディション」!

ここでしか見られないイラストやストーリーボードなどの資料を多数収録した100ページを超える「デジタルアートブック」と、現在入手困難な『KOF XIII』のサウンドが楽しめる「デジタルサウンドトラック」が付いた「デラックスエディション」も発売!

※パッケージ版「デラックスエディション」には、デジタル特典のプロダクトコードを封入しています。プロダクトコードをご利用頂くには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。またPS4(R)版はPlayStationTMNetwork、Nintendo Switch版はニンテンドーeショップへのアクセスが必要です。



【KOF XIII GMタイトル概要】

■タイトル名

THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH(ザ・キング・オブ・ファイターズ サーティーン グローバルマッチ)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2023年11月16日(木)

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)4(パッケージ版、デジタル版)

Nintendo Switch(パッケージ版、デジタル版)

■ラインアップ/価格

THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH 通常版

ゲーム本編/デジタル版/2,970円(税込)

THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH デラックスエディション

ゲーム本編+デジタルアートブック+デジタルサウンドトラック/パッケージ版、デジタル版/4,950円(税込)

■レーティング

CERO B

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~9名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof13gm/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-20:16)