[エイベックス通信放送株式会社]

『ブラック・スワン』でアカデミー賞監督賞にノミネートしたダーレン・アロノフスキーがメガホンを取り、『グラディエーター』のラッセル・クロウを主演に迎えた映画『ノア 約束の舟』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







「エデンの園を追われ、アダムとイブはカインとアベル、セトの3人の息子を得たーー」という旧約聖書の一節で幕を開ける本作。



タイトルどおり、物語のベースとなっているのは、旧約聖書「創世記」に登場する「ノアの方舟伝説」です。





主人公・ノアは、アダムとイブの三男・セトの末裔にあたります。



アベルを殺したカインの末裔が築く人間の文明社会とは交わらず、神の意志を尊重するのが代々の教え。孤立しつつも、妻と二人の息子とともに細々と暮らしてきました。



ある時、ノアは世界が大洪水に飲み込まれ、人類が滅亡する夢を見ます。



それを神の意志だと悟った彼は、山に隠遁する父・メトシェラに教えを乞い、家族と動物たちを生き残らせるための方舟を作ることに。



ところが、カインの末裔であり、かつてノアの父親を殺した宿敵トバル・カインがその船を奪おうと襲撃し……。



実際に迫り来る大洪水の果てに、ノアとその家族が導かれる運命とは?





ダーレン・アロノフスキー監督が、「ノアの方舟」という有名な逸話を独自の解釈と壮大なセットで映像化。



神の奇跡や天使という存在が登場するファンタジー要素とともに、リアルで重厚な歴史絵巻が繰り広げられます。圧倒的な映像美と大迫力のスペクタクルで、旧約聖書に詳しくなくても世界に没入できること間違いなし!



そして、その重厚さを支えているのが主演のラッセル・クロウです。



出世作『グラディエーター』や『ロビン・フッド』などの歴史作品から、近年では『マン・オブ・スティール』や『ソー ラブ&サンダー』などのヒーロー映画でも活躍。圧巻の表現力で、神の人間の間に立ち葛藤するノアを演じ切っています。



さらに、ノアの父・メトシェラに英国の名優アンソニー・ホプキンス、妻・ナーマに『トップガン マーヴェリック』のジェニファー・コネリー、養女のイラに『ハリー・ポッター』シリーズのハーマイオニー役でお馴染みのエマ・ワトソンなど、豪華キャストがドラマを盛り上げます。





誰もが知る物語を、誰も見たことのない映像で映画化した『ノア 約束の舟』。ぜひdTVでお楽しみください。





■『ノア 約束の船』



~概要~



旧約聖書のノアの箱舟伝説を、『ブラック・スワン』のダーレン・アロノフスキー監督が映画化。人類最大の謎を新解釈し、革新的な映像技術による壮大なスケールで描く。



~あらすじ~



ある夜、眠っていたノア(ラッセル・クロウ)は恐ろしい光景を見る。それは、堕落した人間を滅ぼすために、地上からすべてを消し去り、新たな世界を創るという神の宣告だった。大洪水が来ることを知ったノアは、妻ナーマ(ジェニファー・コネリー)と3人の息子である長男セム(ダグラス・ブース)、次男ハム(ローガン・ラーマン)、三男ヤフェト(レオ・キャロル)、そして養女イラ(エマ・ワトソン)とともに、罪のない動物たちを守るための箱舟を造り始める。



作品URL:https://bit.ly/3EQwzv7



コピーライト:(c) 2014 Paramount Pictures Corporation and Regency Entertainment (USA), Inc. in the U.S. only.





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-20:46)