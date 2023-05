[株式会社ユニケース]

~最も選ばれたTOP 5は?~



国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:キャンベル クリストファー)は、同社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE」における、iPhone13ケースのランキングを発表しました。







UNiCASE店舗・オンラインストアで、今も定番人気のiPhone13ケースをランキング形式で紹介します。

iPhone13ケースをお探しの方は、ぜひご覧ください。



iPhone13ケース一覧はこちら → https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃iPhone13ケース TOP5



≪1位≫【iPhone14/13 ケース】ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case (Silver)

ZERO HALLIBURTON

価格:¥8,690(税込)

https://unicase.jp/iphone-goods/case/88982.html







≪2位≫ 【iPhone14/13 ケース】Cross Body Case Duo (prism gold)

MAELYS LOUNA

価格:¥6,480(税込)

https://unicase.jp/iphone-goods/case/89034.html



Cross Body Case Duoシリーズ一覧

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Cross+Body+Case+Duo&input_order=1



≪3位≫ 【iPhone13 ケース】Folio Case Stripe with Tassel Charm (Vanilla)

MICHAEL KORS

価格:¥12,980(税込)

https://unicase.jp/iphone-goods/case/81569.html



≪4位≫ 【iPhone14/13 ケース】“Glassty” ガラスハイブリッドケース (クリア)

GRAMAS COLORS

価格:¥1,900(税込)

https://unicase.jp/iphone-goods/case/89267.html



≪5位≫【iPhone14/13 ケース】Glass Shell Case (coral pink)

UNiCASE

価格:¥2,990(税込)

https://unicase.jp/iphone-goods/case/89013.html



iPhone13ケース一覧はこちら → https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

おすすめiPhone13ケースはこちら → https://unicase.jp/article/6150_280858.html#iPhone13



------------------------------------------

【集計概要】

集計期間:2023年4月~2023年5月

集計方法:全国のUNiCASE店舗・オンラインストアでの販売データ

------------------------------------------



┃迷ったらコレ!iPhoneケースを選ぶ時におすすめの人気ケース!







UNiCASEスタッフがおすすめのiPhoneケースをテーマごとにご紹介します。 画面を保護する手帳型や落下からiPhoneを守る耐衝撃、個性が表れるクリア(透明)ケースや、最も人気なブランドのおしゃれなケース、注目のスマホショルダー、かわいいキャラクターモチーフなど、ケースの主な特徴や今おすすめな商品を選びました。 あなたにぴったりなiPhoneケースを見つけましょう!

特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/article/6150_280858.html



┃人気のブランドケース多数

トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか? UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。

女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)やCOACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも多数!大人気のiFace(アイフェイス)もあります。

ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html

※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。



┃新商品ぞくぞく入荷中!

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなど人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



┃UNiCASE(ユニケース)のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE(ユニケース)」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE(ユニケース)」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE(ユニケース)」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」店舗一覧 ⇒ https://unicase.jp//info/store_list.html



