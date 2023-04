[株式会社ジュン]

2023.4.25 Tue. START



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ「wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP(ワシュ オフィシャルオンラインショップ/以下wa-syu)」は、有限会社WORLD COLLECTION(本社:徳島県三好市/代表取締役社長:井下泰憲)が運営する、徳島県初のワイナリー「Natan葡萄酒醸造所」の商品展開を2023年4月25日(火)よりスタートさせました。







徳島県三好市に位置する「Natan葡萄酒醸造所」は、ソムリエから栽培醸造家に転身した、井下奈未香(いのしたなみか)氏が、ブドウ栽培が皆無だった地でゼロから開墾、栽培を開始。2021年に徳島県初となるワイナリーとして設立されました。"栽培・醸造・お客様とのご縁に対し一貫して愛を添えて向き合います=「and love」"を理念に、ワイナリーの代表でもある井下奈未香氏が造り出す、"魔女の媚薬"のようなワインを日々発信しています。無添加、無清澄、無濾過で生み出される日本ワインをwa-syuが独自のコンテンツとともにお届けします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Natan葡萄酒醸造所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ワインへの愛が止まらない!徳島県で唯一、女性醸造家が造る媚薬のようなワイン



徳島県三好市に設立されたNatan葡萄酒醸造所



■徳島県三好市の地でゼロからスタートさせた、ブドウ栽培

「Natan葡萄酒醸造所」の代表・井下氏は、ワインへの愛が止まらず、ソムリエから栽培醸造家に転身を決意。結婚を機に、2014年に徳島県三好市へ移住後、本格的にワイナリーの設立を目指します。移住当時、三好市ではブドウ栽培は皆無ではありましたが、ほどよく寒暖差や乾燥がある土地ということもあり、就農を決断。先人のいない手探り状態の中で開墾からスタートさせました。2016年にはブドウの苗を植え始め、2023年には6カ所の圃場でデラウェアやピノ・ノワール、ヤマ・ソーヴィニヨンなど、10種類以上のブドウ品種を愛情たっぷりに育てています。



写真左)Natan葡萄酒醸造所 代表 井下奈未香氏

写真右)ゼロから開墾した圃場



■自然の産物をそのままに。自然界が生み出したブドウのみで造るワイン

ワインは、ブドウと微生物の力だけで醸す不思議なお酒。「Natan葡萄酒醸造所」のワインは、"不格好であっても愛おしい、自然物たちの芸術をそのまま届けたい"という想いから、「無添加」「無清澄」「無濾過」(酸化防止剤は極少、もしくは無添加)にこだわっています。三好の地で愛情をこめて育てられたブドウがワインへと変化していく道筋の中で、微生物の生命活動がおこなわれ、気体や温度などの環境に影響を受けながらさまざまな個性を発揮し、複雑な味わいが造りだされています。そして、生み出されたワインは飲み手の心と身体に無理のない日常に溶け込む存在になれることを願いながら、日々、ワイン醸造をおこなっています。



写真左)Natan葡萄酒醸造所のステンレスタンク

写真右)発酵途中のブドウ



■ワインはあなたに溶け込む媚薬。 魔女をモチーフにしたロゴデザイン

「Natan葡萄酒醸造」の「Natan(ナタン)」は、旧約聖書に登場する預言者"ナタン"からヒントを得て、"神からの贈り物"という意味から名付けられました。ワインは妖艶な香りを放ち、飲み手を酔わせ、つい本音を語らせるような"魔女の媚薬"であることから、ワイナリーのシンボルは、魔女のようなシルエットが象られています。また、代表・井下氏が生み出すワインは、日本食で育った日本人が、構えずに食と味わえる液体として「日本人の味蕾(みらい)が心地よい味わい」を目指していることから、ワイナリー表記ではなく、あえて「葡萄酒醸造所」と名付けられています。



魔女をモチーフにしたロゴマーク



「初入荷!女性醸造家が独自の視点で造る、身体に溶け込むようなワイン。Natan葡萄酒醸造所」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/new_arrivals_natanwinefarm



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu Selection ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■wa-syuがセレクトした、徳島県初の日本ワイン



個性豊かな商品名やラベルデザインにも注目!造り手の愛が満ちたワインたち



メルヤマ 2021/Price:3,410yen(in tax)

[カテゴリ]赤ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]メルロー、ヤマ・ソーヴィニヨン(ブレンド比率:非公開)[生産年度]2021年[タイプ]ミディアムボディ[味わい]旨み[アルコール度数]12%[サイズ]750ml



Natan 樽デラ 04/Price:4,290yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]コクあり[アルコール度数]10.5%[サイズ]750ml



quvi(キュビ)/Price:3,520yen(in tax)

[カテゴリ]ロゼワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]メルロー100%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]まろやか[アルコール度数]12%[サイズ]740ml



DEEPER DEEPER(ディーパーディーパー)2021/Price:4,510yen(in tax)

[カテゴリ]赤ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]ヤマ・ソーヴィニヨン100%[生産年度]2021年[タイプ]ミディアムボディ[味わい]旨み[アルコール度数]11%[サイズ]750ml



叡知(えいち)2022/Price:3,190yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]シャープ[アルコール度数]10%[サイズ]750ml



写真左から:

● ひなだんわいん ツッコミ ~裏回し型~/Price:2,750yen(in tax)

[カテゴリ]オレンジワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100% [生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]コクあり[アルコール度数]8% [サイズ]750ml

● ひなだんわいん ボケ ~裏回し型~/Price:2,750yen(in tax)

[カテゴリ]オレンジワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]コクあり[アルコール度数]8%[サイズ]750ml



写真左から:

●Re-(アールイー)2022/Price:3,520yen(in tax)

[カテゴリ]ロゼワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]マスカット・ベーリーA52%、ピオーネ47%、ネオマスカット1%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]9%[サイズ]750ml

●yawn(ヨーン)/Price:2,860 yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]9%[サイズ]750ml

● pilota(ピロタ)2022/Price:2,970 yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]徳島県[品種・ブレンド比率]デラウェア100%[生産年度]2022年[タイプ]辛口[味わい]コクあり[アルコール度数]11%[サイズ]750ml



「Natan葡萄酒醸造所」アイテムリストはこちら

https://bit.ly/41COk9Y



━━━━━━━━━━━━━━━━ WEB CONTENT 人気コンテンツ配信中 ━━━━━━━━━━━━━━━wa-syuでは、毎週、日本ワインのさまざまなコンテンツを配信中です。世界からも注目をされている日本ワインの魅力を新たな視点でお届けします。



■日本ならではの魅力と味わいをお届け!

初夏の食卓や「母の日」を華やかに盛り上げてくれるスパークリングワインや白ワイン、ロゼワインなど、wa-syuが厳選した銘柄をピックアップしました。



[互いを引き立て合う、至福のペアリング。SAN TROPEZ×シャトージュン]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/santropez_chateaujun_foodpairing



[感謝の気持ちを、日本ワインにのせて。Happy Mother’s Day]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/happy_mothersday_2023



■注目エリアや品種をナビゲート!

新しくブドウ畑の開墾を始めるワイナリーが少しずつ登場してきた四国エリアや、国内のコンテストで受賞歴のある北海道ワインなど、wa-syuならではの視点で「日本ワイン」の楽しみ方をご紹介します。



[新たなブドウ栽培地での、挑戦が育む個性。四国エリアのワイナリー]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/wine_regions_of_japan_shikoku



[シリーズ・日本ワインが生まれるところ。北海道『ドメーヌレゾン』にインタビュー!]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/domaineraison_interview



「wa-syu厳選の日本ワイン」特集一覧はこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PLEASE FOLLOW ME! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu.com のSNS公式アカウント「@wasyuofficial」では、一般社団法人日本ソムリエ協会認定ワインエキスパートのバイヤーが日本全国各地から厳選した商品やワイナリー情報など最新情報を配信しています。 instagram:https://www.instagram.com/wasyuofficial/ facebook:https://www.facebook.com/wasyuofficial twitter:https://twitter.com/wasyuofficial





【 株式会社ジュン 】 1958年創業のアパレル&ライフクリエーションカンパニー。レディス・メンズのファッション製品全般の企画、製造、販売、建築及び室内内装の施工設計、ラジオ番組の企画制作及びサウンドプロデュース、屋外広告媒体事業、ゴルフ場、レストラン、ワイナリーの経営と、多角的に幅広く事業を手掛ける。 CORPORATE WEBSITE https://www.jun.co.jp/







【 wa-syu(ワシュ)】 2020年12月15日に1号店となるオフィシャルオンラインショップをオープン。 「まだ見ぬ日本ワインの、奥深い世界へ」をコンセプトに、1979年から山梨県甲州市勝沼町でワイナリーを運営する株式会社ジュンが独自の切り口でナビゲートした、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ。日本の感性と職人技を生かした名品が次々と誕生し、国内外の食通を惹きつけながら、進化し続ける日本ワインを中心に日本全国からセレクトしたアイテムを展開している。

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP https://wa-syu.com/



※アカウントフォローは20歳以上の方限定です。20歳未満の方はフォローおよびお酒にまつわる情報の共有はご遠慮ください

※飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-15:16)