[株式会社バロックジャパンリミテッド]

2023年6月12日(月)より、全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL店舗、公式オンラインショップSHEL’TTER WEB STOREにて発売。





株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランドRODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)は、夏シーズンを快適に過ごせる機能素材【TRI-Function(トライファンクション)】を使用した、レディース・メンズ商品を発売いたします。



2023年6月12日(月)より、全国RODEO CROWNS WIDE BOWL店舗、SHEL’TTER WEB STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB)にて、販売開始。





今回発売するTRI-Functionシリーズは、夏の紫外線から身を守る「UVカット」と、不快な暑さが和らぐ「接触冷感」の生地を、全ての商品に使用しています。

商品によって、+αの機能「吸水速乾」「イージーケア」「軽量」が施されています。



レディース商品は、3つの機能に加え、程よくストレッチが効いた着心地のよいベーシックアイテムをはじめ、家庭でのお手入れも簡単なイージーケアを兼ね備えたパンツなど、計6つのラインナップです。



カラー展開は、着回しの効くオフホワイト・ブラックの他、ビタミンカラーのオレンジ・ブルー・ピンクなど、夏に映えるカラーも登場。



メンズ商品は、シンプルながらも年齢問わず人気のワーク、アウトドアウエアのディテールが落とし込まれたシャツやTシャツなど、計5つのラインナップです。



その他、気温やシーンに合わせてショート、ロングの2wayで穿ける便利な軽量パンツも発売します。



【展開アイテム一例】

-Ladies-



Item:T/Fノースリーブチュニックトップス

Number:420GSR80-057B

Color:O/WHT_ORG_BLU_BLK

Size:F

Price:¥3,850 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-



Item:T/F リラックスパンツ

Number:420GSR81-090B

Color:BLK_ORG_BLU

SIZE:F

Price:¥4,400 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-





Item:T/Fオールインワン

Number:420GSR83-089B

Color:ORG_BLU_BLK

Size:F

Price:¥6,800 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-







Item:T/FリピートロゴTシャツ

Number:420GSR90-186M

Color:O/WHT_BLK_ORG_BLU

Size:F

Price:¥3,850 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-



Item:T/F EASY WIDEPANTS

Number:420GAR31-017B

Color:O/WHT_PNK_GRN

Size:S_M

Price:¥4,950 tax in

-接触冷感・UVカット・イージーケアアイテム-



-Mens-





Item:T/F アクティブシャツ

Number:421GSW30-1400

Color:BLK_KHA_YEL

Size:M_L

Price:¥5,500 tax in

-接触冷感・UVカット・軽量アイテム-



Item:T/F 2WAY カーゴパンツ

Number:421GSW31-1410

Color:BLK_KHA_YEL

Size:M_L

Price:¥6,600 tax in

-接触冷感・UVカット・軽量アイテム-



Item:T/F COUNT Tシャツ

Number:421GSW90-1920

Color:WHT_BLK_ORG

Size:M_L

Price:¥3,850 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-







Item:T/F ファスナーポケットTシャツ

Number:421GSW80-0880

Color:WHT_BLK_YEL_BLU

Size:M_L

Price:¥3,850 tax in

-接触冷感・UVカット・吸水速乾アイテム-



Item:T/F 2WAY カーゴパンツ

Number:421GSW31-1410

Color:BLK_KHA_YEL

Size:M_L

Price:¥6,600 tax in

-接触冷感・UVカット・軽量アイテム-



【発売日】

店舗:2023年6月12日(月)

Online shop:2023年6月12日(月)

※商品は無くなり次第、終了となります。



【商品取扱い店舗】

RODEO CROWNS WIDE BOWL全店舗



<Online shop>

SHEL’TTER WEB STORE/ZOZOTOWN



【BRAND CONCEPT】

SKATER、SURF 、CULTURE をベースに、HEALTHYな身体を引き立たせるオーセンティックな素材のTEEとDENIM 。PEACEFULでTIMELESS 、DAILYなオリジナルブランド 。



HP https://rodeocrowns.jp/

WEB STORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSRCWB

Instagram @rodeocrowns_official https://www.instagram.com/rodeocrowns_official/



<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:46)