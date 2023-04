[株式会社ジュン]

ー 気鋭の醸造家がゲストで登場 ー 2023.4.28 Fri.



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ「wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP(ワシュ オフィシャルオンラインショップ/以下wa-syu)」は、東京・恵比寿のビストロ・カフェ「SAN TROPEZ(サントロペ)」で「角打ち日本ワイン」を開催します。



「角打ち日本ワイン」では、人気のワイナリーよりスペシャルゲストをお迎えし、wa-syuが厳選した日本ワイン15銘柄と、特別なペアリング料理5品を気軽に楽しめる素敵なひと時をお届けします。







■人気の5ワイナリーが集結!

wa-syuセレクトのワインとビストロ・カフェ「SAN TROPEZ」のペアリング料理を味わいながら、愛好家と生産者が「日本ワイン」を語らう特別な時間。



山形、山梨、徳島、愛媛の日本ワイン15銘柄と、ソムリエの資格を有する、ビストロ・カフェ「SANT ROPEZ」のシェフが1日限定で考案した、特別なペアリング料理を立ち飲み感覚で気軽に楽しめる「角打ち日本ワイン」。スペシャルゲストの造り手と一緒に、wa-syu厳選の日本ワインを堪能できる素敵な夜をお過ごしください。



[開催日時]2023年4月28日(金)

開演:17:00~21:30(予定)

1.受付/開場:16:45~/開演17:00~

2.受付/開場:17:45~/開演18:00~

3.受付/開場:18:45~/開演19:00~

4.受付/開場:19:45~/開演20:00~



[開催場所]SAN TROPEZ(サントロペ)

住所:東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館3F

TEL:03-5475-8709

営業時間:11:00~22:00(ラストオーダー21:00)

アクセス:JR「恵比寿駅」直結/地下鉄日比谷線「恵比寿駅」から徒歩4分



[内容]

wa-syuセレクトの5ワイナリー15銘柄の日本ワインと、ビストロ・カフェ「SAN TROPEZ」のペアリング料理5品(予定)。半立食形式で、ゲストの造り手と一緒に素敵な時間をお過ごしいただけます。

※イベント当日、wa-syuおすすめ銘柄の一部は、SAN TROPEZでご購入が可能です。

※ご予約は2時間制です。ご希望のお時間帯を1.~4.からお選びいただきます。

※受付開始時間は、ご予約時間の15分前からです。入店の最終受付は20:30(予定)とさせていただきます。



[イベント参加料金]お一人さま:8,800円(税込)



[支払い方法]

イベント当日、現地でのお支払いです。詳しくは、イベント詳細ページをご覧ください。



[予約受付期間および予約方法]

予約受付期間:2023年4月24日(月)23:59まで!

予約方法:専用のご予約フォームよりお申込みください。



ご予約はこちら▶https://bit.ly/3ocgo5d



※ご予約は先着順です。定員になり次第、締め切らせていただきます。

※ご予約フォームの送信時点では予約は確定はしていません。wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPより後日配信される「予約確定メール」でのご連絡をもってご予約確定とさせていただきます。詳しくは、イベント詳細ページをご覧ください。



[キャンセルポリシー]

ご予約確定後のキャンセル・変更等は、必ず、ジュンカスタマーセンターまでご連絡をお願いいたします。詳しくは、イベント詳細ページをご覧ください。

※イベントへのお申し込みは20歳以上の方が対象です。

※イベント内容は、予告なしで変更になる可能性がございます。

※飲酒運転は法律で禁止されています。お車でのご来場はお控えください。



イベント詳細はこちら▶https://wa-syu.com/blogs/feature/san_tropez_ebisu_atre_20230428



[お問い合わせ]

イベントに関するお問い合わせは、ジュンカスタマーセンターまでお願いいたします。

https://contact.jun.co.jp/m/wa-syu



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SAN TROPEZ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■季節の美味しい料理と日本ワインが楽しめる、ビストロ・カフェ

アパレル&ライフクリエーションカンパニーのジュングループが運営する、石釜で焼き上げたピッツァや素材に優れたパスタなどの美味しい料理と、日本ワインを楽しめるビストロ・カフェ。店内はモダンで開放感のあるダイニングと、シックなラウンジでリゾートライクな時間が流れ、ゆったりとした素敵な時間をお過ごしいただけます。シェフは、ソムリエの資格も有する渋沢憂(しぶさわゆう)。



写真左)JR恵比寿駅直結、アトレ恵比寿西館3Fのビストロ・カフェ「SAN TROPEZ」

写真右)「SAN TROPEZ」シェフ・渋沢憂氏



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu厳選の5ワイナリー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



■全国から厳選した5ワイナリーの希少価値の高い15銘柄が登場!



[山形]

ウッディファーム&ワイナリー/有限会社蔵王ウッディファーム

山に囲まれた盆地に位置する、山形県上山(かみのやま)市の自社畑で育てたブドウだけでワインを造る、1997年設立のドメーヌワイナリー



写真左)[出品予定銘柄]

左から:

・アルバリーニョ 2021/4,840yen(in tax)

・Private Reserve シャルドネ 2017/6,490yen(in tax)

・Yoshio カベルネ・ソーヴィニヨン 2019/5,940yen(in tax)

写真右)[スペシャル ゲスト]

ゼネラルマネージャー 金原勇人(かなはらゆうと)氏

来場予定時間:17:00~19:30



[愛媛]

大三島みんなのワイナリー/株式会社大三島みんなのワイナリー

伊東豊雄建築ミュージアムの開館をきっかけに、島の魅力を表現する方法の一つとして設立されたワイナリー

※大三島みんなのワイナリーのゲスト参加はございません。





[出品予定銘柄]写真左から:

・2022 しまヌーヴォー キャンベルアーリー×デラウェア/3,850yen(in tax)

・2022 島白 マスカットベーリー A × シャルドネ/3 ,74 0yen(in tax)

・2021 島紅 マスカットベーリー A 100% 樽熟成/4,840yen(in tax)











[山梨]

ドメーヌヒデ/株式会社ショープル

航空管制官やプロダイバーなど多彩な経歴を持つ醸造家・渋谷英雄氏が山梨・南アルプス市で手掛けるブティックワイナリー



写真左)[出品予定銘柄]

左から:

・【wa-syu 限定】神の畑 ピノノワール 2021[375ml]/3,850yen(in tax)

・【wa-syu 限定】にごり MBA 2020/5,500yen(in tax)

・桜の畑 MBA 2020/6,050yen(in tax)

写真右)[スペシャルゲスト]

代表取締役 渋谷英雄(しぶたにひでお)氏

来場予定時間:17:00~21:30(予定)



[徳島]

Natan葡萄酒醸造所/有限会社WORLD COLLECTION

奈良のワインバー兼ワインショップでソムリエとして活躍していた井下奈未香氏が、"栽培・醸造・お客様とのご縁に対し一貫して愛を添えて向き合います=「and love」"を理念に、徳島県三好市池田町に設立した徳島県初のワイナリー



写真左)[出品予定銘柄]

左から:

・DEEPER DEEPER 2021/4,510yen(in tax)

・pilota 2022/2,970yen(in tax)

・ひなだんわいん ツッコミ ~裏回し型~/2,750yen(in tax)

・ひなだんわいん ボケ ~裏回し型~/2,750yen(in tax)

写真右)[スペシャルゲスト]

代表 井下奈未香(いのしたなみか)氏

来場予定時間:17:00~21:30

※wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOPでのNatan葡萄酒醸造所のお取り扱いは、2023年4月25日からを予定しています。



[山形]

ベルウッドヴィンヤード/株式会社ベルウッドヴィンヤード

山形県朝日町生まれの栽培醸造家、鈴木智晃氏が地元のワイナリー「朝日町ワイン」で醸造責任者を務めた後、2020年に山形県上山(かみのやま)市に設立したワイナリー



写真左)[出品予定銘柄]

左から:

・Collection Superieure 2020 Tercet/3,520yen(in tax)

・Collection Vin Petillant 2022 Meli-Melo/2,640yen(in tax)

・Collection Classique 2022 Delaware Blange/2,640yen(in tax)

写真右)[スペシャルゲスト]

代表取締役 鈴木智晃(すずきともあき)氏

来場予定時間:17:00~21:30



「wa-syu×SAN TROPEZ 角打ち日本ワイン」ご予約はこちら

https://bit.ly/3ocgo5d





【 株式会社ジュン 】

1958年創業のアパレル&ライフクリエーションカンパニー。レディス・メンズのファッション製品全般の企画、製造、販売、建築及び室内内装の施工設計、ラジオ番組の企画制作及びサウンドプロデュース、屋外広告媒体事業、ゴルフ場、レストラン、ワイナリーの経営と、多角的に幅広く事業を手掛ける。

CORPORATE WEBSITE https://www.jun.co.jp/





【 wa-syu(ワシュ)】

2020年12月15日に1号店となるオフィシャルオンラインショップをオープン。

「まだ見ぬ日本ワインの、奥深い世界へ」をコンセプトに、1979年から山梨県甲州市勝沼町でワイナリーを運営する株式会社ジュンが独自の切り口でナビゲートした、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ。日本の感性と職人技を生かした名品が次々と誕生し、国内外の食通を惹きつけながら、進化し続ける日本ワインを中心に日本全国からセレクトしたアイテムを展開している。

wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP https://wa-syu.com/



※アカウントフォローは20歳以上の方限定です。20歳未満の方はフォローおよびお酒にまつわる情報の共有はご遠慮ください。

※飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。



